Теперь официально: IKEA проведет последнюю распродажу товаров перед закрытием магазинов

«Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут», — сообщается на сайте компании.

После появления сообщения о начале распродажи на сайте IKEA вновь стал возможен просмотр каталога. Понравившиеся товары можно добавить в список покупок. Корзина по-прежнему недоступна для покупателей.