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Теперь официально: IKEA проведет последнюю распродажу товаров перед закрытием магазинов

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Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA проведет последнюю распродажу товаров перед закрытием магазинов. Сейчас она стартовала для работников — рассказываем, когда приобрести мебель и другие товары для дома смогут россияне.

PhuchayHYBRID / Shutterstock.com

«Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут», — сообщается на сайте компании.

После появления сообщения о начале распродажи на сайте IKEA вновь стал возможен просмотр каталога. Понравившиеся товары можно добавить в список покупок. Корзина по-прежнему недоступна для покупателей.

Есть ли жизнь после IKEA: появится ли полноценная замена? Где россияне будут покупать мебель? Что станет с ценами?

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