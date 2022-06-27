IKEA дала старт последней распродаже перед закрытием магазинов, участие в которой пока что могут принять только сотрудники компании. Россияне начали активные поиски работников IKEA, чтобы успеть «купить очень много мебели». За обладание вожделенными товарами они готовы отдать до 25 тысяч рублей.
Объявления о поиске сотрудников IKEA для участия в пока что закрытой распродаже начали в массовом порядке появляться на «Авито». За то, чтобы «купить очень много мебели в Питере», горожане готовы отдать от 1 до 25 000 рублей — и это только «сервисный сбор» за такую работу сотрудников IKEA.
Распродажа товаров для сотрудников IKEA уже началась. Telegram-канал Baza показал, как это выглядит на примере магазина в Химках — там люди «забегают в магазин и мчатся к своим целям». Для всех россиян возможность приобрести товары компании появится через несколько дней. Точная дата не называется — однако ранее СМИ сообщали о 1 июля.
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