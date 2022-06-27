Объявления о поиске сотрудников IKEA для участия в пока что закрытой распродаже начали в массовом порядке появляться на «Авито». За то, чтобы «купить очень много мебели в Питере», горожане готовы отдать от 1 до 25 000 рублей — и это только «сервисный сбор» за такую работу сотрудников IKEA.