Тепло ли тебе, девица? Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»

«Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу — целый подвиг! Но Настеньку из сказки «Морозко» не испугать морозами. А вас? История Настеньки, которая морозов не испугалась, вдохновлена русской народной сказкой и создана талантливым Артемом Бизяевым», — поделились в официальном Instagram-аккаунте российского представительства Lego.

Концепт для Lego по мотивам сказки «Морозко» разработал художник из Петербурга Артем Бизяев. Ранее он придумал наборы по мотивам славянских сказок, сериала «Деревни дураков», а также целую альтернативную коллекцию конструктора OLEG City. Но впервые его дизайн был опубликован официально только сегодня.

«Какая прелесть! Я прям мечтаю о таком наборе!», «Да выпустите эти наборы хотя бы для СНГ-коммьюнити, не изводите», «Давайте уже, запускайте такой набор! И Бабу Ягу от @oleg.legov [так называется Instagram-аккаунт художника] ждем максимально», — пишут в комментариях под постом.

«Морозко» — советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в 1964 году режиссером Александром Роу по мотивам одноименной русской народной сказки. Премьера фильма в СССР состоялась 24 марта 1965 года.

По сюжету, жила-была хорошая, добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.