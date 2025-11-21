Быть в отношениях — стрем!(?) Почему девушки стали скрывать бойфрендов в соцсетях и в жизни?

«Быть в отношениях сегодня [для девушки] неловко?» — таким вопросом этой осенью задался журнал Vogue. Тезис выглядит странно, радикально и даже провокационно. Тем не менее, целый ряд западных медиа пишут о том, что наличие бойфренда, якобы, играет все меньше роли в жизни женщин. Впрочем, авторы предполагают, что речь зачастую идет не столько о том, что женщины не хотят вступать в отношения, сколько о том, что они не хотят их демонстрировать, в том числе в социальных сетях. Почему так происходит? О чем говорит? Разбираемся с психологами-сексологами, социологами и антропологами!
«Гетерофатализм» — это слово все чаще можно увидеть в заголовках и текстах крупнейших медиа планеты. Если коротко, так описывают крайнюю степень гетеропессимизма (то есть разочарованности в отношениях, ведущей к отказу от ним) и все растущий скепсис относительно роли женщины как «приложения» к мужчине. Публичная демонстрация романтической привязанности (рилсы из совместного отпуска, селфи с объятиями, аватарки с поцелуями на фоне заката) становится не поводом не для зависти, а для удивления (и даже отписок). Во всяком случае так пишут некоторые авторы.
Впрочем, это не значит, что все женщины вдруг перестали встречаться с мужчинами. «Девушки теперь стыдятся своих парней? Или происходит что-то более сложное?" — пишет автор Vogue Шанте Жозеф. — Как по мне, женщины хотят балансировать в двух мирах: в одном они могут получать социальные преимуществ обладания партнером, в другом они не хотят выглядеть одержимыми своими парнями, чтобы в контексте современной культуры не выглядеть неудачницами».
Кажется, здесь необходимо дать несколько пояснений...
Почему девушки не афишируют отношения?
Это способ отделаться от роли подруги и жены
«Раньше больше было распространено мнение, что девушка может состояться или в паре, или семейной жизни: если у нее есть мужчина, значит все в порядке и она востребована, — объясняет Валентина Сиротина, сексолог, психиатр Клиники когнитивной психотерапии. — Поэтому сейчас женщины хотят, чтобы их воспринимали как нечто большее, а не судили о них исключительно по наличию партнера или семьи. Одиночество все сильнее ассоциируется со свободой и самодостаточностью».
Как говорит ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова быть в отношениях все еще остается «маркером "нормальности" и взрослости». «Это видно и в ипотечных программах, и в семейной политике, и в том, как родственники автоматически спрашивают "У тебя кто-нибудь есть?"» — говорит собеседница редакции. Однако на уровне символической экономики (привет, социальные сети!) ситуация меняется. «Важным становится не то, что я в паре , а то, что я не свожу свою идентичность к этому. То есть статус дает не сам факт наличия отношений, а демонстрация автономности от них как основы идентичности», — говорит Чернова.
«Женщины пытаются приобрести свободы мужчин, которых они были лишены долгое время, — добавляет Ольга Абрамова, социальный психолог и научный сотрудник НИУ ВШЭ. — Женщины не отказываются состоять в отношениях, но отказываются от традиционной патриархальной установки. Они хотят вернуть себе агентность, стать героинями собственной истории. Отсюда и политической, можно сказать, жест – отказ от публикации мужчины, отказ от маркировки себя как чьей-то женщины».
Екатерина Хонинева
Доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Очевидно, что сегодня очень многие женщины строят свою идентичность (в том числе онлайн) как основанную на карьере — это владелицы бизнеса, создательницы авторского продукта, что особенно важно — финансово состоятельные и независимые от мужчин».
Все ради контента
Если у девушки популярный блог, много подписчиков, то по «интернет-законам», она может стараться не демонстрировать свои романтические отношения, чтобы не потерять мужскую часть аудитории.
Так контент-мейкер Софи Милнер поделилась в интервью Vogue, что как только начала рассказывать о романтических отношениях — число отписок возросло. «Летом мы с парнем поехали на Сицилию. Я написала об этом, и мне ответили: "Пожалуйста, не заводи бойфренда!"». Софи отметила, что ее контент, возможно, становится менее захватывающим, когда она состоит в партнерстве. «Одиночество дает тебе полную свободу говорить и делать то, что хочешь. Это касается далеко не всех женщин, но я замечаю, что в отношениях мы, можем становиться более "бледными" и "размытыми"».
Либо это способ оградить свою личную жизнь от публичности. А может быть бойфренд сам по себе человек приватный и просит не выкладывать фотографии. Имеет право!
Екатерина Хонинева
Доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Демонстрируемый образ бойфренда все больше оказывается сфокусирован на ценностях моральной и психологической, а не материальной, поддержки. Идеальный возлюбленный — тот, кто не затмевает своей силой и успехом, а помогает женщине быть главной героиней своей собственной жизни. Поэтому и в соцсетях такие возлюбленные буквально "не отсвечивают", а проявляются лишь в рассказах о том, насколько хорошо они способны создавать ощущение стабильности и безопасности. Это своеобразный ambient partner, который не мешает работать и развиваться, у него нет ярко выраженных личностных характеристик, кроме как способности правильно отражать потребности своей партнерши».
Чтобы никого не расстроить (и снова — сохранить охваты)
Дейтинг сегодня переживает не лучшие времена: мы бесконечно ищем в других красные и зеленые флаги, перестраиваемся под новые форматы (практикуем суперэкологичность, размечаем личные границы, флиртуем по переписке) и все это — во время глобальной эпидемии одиночества. Не удивительно, что (хорошего) партнера найти сложно. А если найти свой мэтч долго не получается — хочешь не хочешь, проникнешься недобрыми чувствами к тем, кто хвастается своими успехами. И отписываешься от счастливчиков!
С потерей сотен подписчиков столкнулась, по собственному признанию, писательница и сотрудница британского Vogue Стефани Йебоа — когда поделилась в соцсетях тем простым фактом, что у нее есть бойфренд. Урок был усвоен: «Даже если бы мы все еще были вместе, я бы не стала делиться этим. В постоянном постинге своего парня в наши дни есть что-то неловкое и постыдное, — подчеркнула она. — Часть меня чувствовала бы вину за то, что постоянно делюсь информацией о партнере, особенно учитывая, что сейчас ситуация со свиданиями совсем плохая. Не хотелось бы хвастаться».
Наконец, добавляет Ольга Абрамова, социальный психолог из НИУ ВШЭ, современное многообразие отношений (от платонической онлайн-привязанности без тени тактильности, через романтические встречи без обязательств, до устойчивых моногамных партнерств) просто зачастую не укладывается в логику социальных сетей. «Вы можете даже хотеть установить какой-то статус отношений в социальных сетях, но столкнуться с тем, что предложенные варианты вам не подходят. Этих маркеров больше не хватает, чтобы описать все многообразие».
А что насчет мужчин?
«Разница в восприятии себя в отношениях у мужчин и женщин действительно есть, — подтверждает Дмитрий Орлов, сексолог, психотерапевт, спикер образовательного проекта CBT Clinic Education. — Чаще всего она объясняется гендерными установками, идентичностью и индивидуальными особенностями. В каждом конкретном случае — своя история (за исключением одного факта: женатые мужчины действительно живут дольше)».
При этом, отмечает эксперт, есть и определенные нюансы демонстрации отношений, которые особенно заметны в молодом возрасте. Так девушки могут более активно заявлять о новом статусе, а парни — скорее, предпочтут его скрывать. Но, как правило, после 30 лет эта особенность исчезает — люди обоих полов начинают больше ценить приватность своей личной жизни.
Отношения для мужчин и женщин играют разную функцию с точки зрения конструирования их идентичности, подтверждает социолог Жанна Чернова. «Для женщин возможность продемонстрировать партнера была частью респектабельности, классового и гендерного достоинства, поскольку это снижало стигму одиночества, укрепляло ощущение нормальности в патриархальной логике», — говорит эксперт.
«Для мужчин партнерство и особенно брак традиционно играют роль маркера взрослости и ответственности, — продолжает Чернова. — При этом от мужчины не ожидается, что он будет постоянно показывать партнершу в соцсетях. Многие мужчины комфортно живут с минимальной видимостью отношений».
Общество более приветливо к людям в отношениях?
Традиционно считается, что люди в паре (а уж тем более состоящие в браке!) вызывают больше доверия. Это и понятно, если люди смогли построить устойчивые отношения и договориться, кто моет посуду, а кто забирает детей из детского сада, то и в остальных вопросах можно на них положиться. Кроме того, кольцо на пальце, как бы снижает вероятность служебных романов и командировочных интрижек (впрочем тысячи книг, фильмов и сериалов рассказывают об обратном).
«В определенных контекстах брак служит сигналом стабильности, — говорит Ольга Абрамова из НИУ ВШЭ. — Это снижает транзакционные издержки при взаимодействии с человеком, мы как бы лучше понимаем, чего от него ждать». Впрочем, добавляет она, все не так просто, особенно, если речь заходит о женщинах. «В корпоративной среде есть штраф за материнство, — говорит Абрамова. — Если ты выкладываешь фотографии с партнером и ставишь статус "в отношениях", это может активировать у руководства стереотип о скором уходе в декрет».
С этим согласна и социолог Жанна Чернова. «В институциональной логике (государство, банки, многие работодатели) партнерство и особенно брак по-прежнему читаются как признак стабильности и предсказуемости, — отмечает она. — Люди с семейными обязанностями легче вписываются в нормативный сценарий "ответственного гражданина", отсюда семейные льготы, налоговые вычеты, ожидание стабильности и предсказуемости».
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН:
«На рынке труда женщины сталкиваются с гендерной асимметрией, когда женатый мужчина с детьми часто получает "бонус отцовства", поскольку работодатель видит его как "сильного кормильца", а замужняя женщина с детьми получает "штраф за материнства", так как ее потенциальная беременность и нагрузка по уходу читаются как риск для работодателя. Но это связано именно с неравенством в заботе о детях».
Итак, демонстрация личной жизни — стрем или норм?
Кажется, что заявление о себе (и своей любви) в разговоре, статус в соцсетях — это попытка привлечения внимания к своей личности, своему профилю соответственно. Да, порой целью является интерес конкретного интересанта или группы. И при дефиците общения, человек может подробно рассказывать как прошел день, несколько раз менять свой статус. Но не любые высказывания офлайн и онлайн критичны.
«Если заявление статуса приобретает радикальные формы, например: "Я в отношениях, и все должны быть в отношениях" или, наоборот, "Отношения = рабство" — это может, как минимум, вызывать напряжение у тех, кто такие взгляды не разделяет» — рассуждает психотерапевт Дмитрий Орлов. И добавляет: среди универсальных «красных флагов» можно выделить подробное описание всех личных сложностей с партнером, когда соцсеть превращается в «реалити-шоу».
«Частая демонстрация своих связей (любовных, семейных) через статусы, постоянная публикация совместных фотографий, может говорить о некоторой неуверенности в отношениях, или о попытке поднять самооценку и "доказать", что человек "не один", или о полной погруженности в эту часть жизни, когда не остается других интересов. Хорошо это, или плохо, сказать нельзя. Кому-то "семейный / романтический вайб" покажется скучным и однообразным, а кто-то будет счастлив, полностью посвятив себя близости, — объясняет психиатр Валентина Сироткина. — Не заявлять в соцсетях о своей личной жизни вполне нормально. Никто не обязывает, заводя блог, сразу же выкладывать туда всю свою биографию».
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН:
«Как мне кажется, этот тренд не про то, чтобы запрещать радоваться отношениям, а перестать считать их главным доказательством собственной ценности. Поэтому аккуратные, точечные, не нарциссические упоминания партнера вряд ли вызовут отторжение. Наиболее токсичным и устаревшим выглядит именно режим "романтического маркетинга", когда мужчина превращается в главный KPI женской успешности».
«Избыточные сигналы о своем романтическом статусе теперь не ценятся, — полагает Ольга Абрамова из НИУ ВШЭ. — Скорее, актуально упоминание партнера без подписи. Речь идет о намеках и сигналах: тэг в посте, такой собственный язык для своих. Но предмет любовных дум не должен становиться доминирующим содержанием поста и, тем более, аккаунта».
Впрочем, полагает Екатерина Хонинева из Европейского университета в Санкт-Петербурге все это говорит не только о новом тренде на независимость, но и лишний раз демонстрирует общую неуверенность, которая существует в обществе. «Посты с цветами или бокалами с просекко не так много к чему обязывают и не предполагают той социальной ответственности, как совместные личные фотографии. В случае смены партнера аудитория вряд ли заметит или заметит не сразу, что в личной жизни владелицы аккаунта произошли изменения. К тому же, это позволяет женщине довольно быстро показать свой статус "в отношениях", еще не будучи уверенной, что это всерьез или навсегда», — говорит она.
Впрочем, продолжает Хонинева любопытным образом эта практика органично может встраиваться в традиционные патриархальные установки. И давать совершенно неожиданные плоды: «Примечательно, что спрос на такие посты в соцсетях рождает и предложение: на "Авито" нетрудно обнаружить объявления в стиле "Парень для сторис" или "Отомстить бывшему", где молодые люди за деньги предлагают сделать с ними постановочные фото для соцсетей (с акцентом на красивых руках и представительной фигуре). Разумеется, фотографии "с лицом" стоят дороже» — заключает эксперт.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
