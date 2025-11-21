Быть в отношениях — стрем!(?) Почему девушки стали скрывать бойфрендов в соцсетях и в жизни?

«Гетерофатализм» — это слово все чаще можно увидеть в заголовках и текстах крупнейших медиа планеты. Если коротко, так описывают крайнюю степень гетеропессимизма (то есть разочарованности в отношениях, ведущей к отказу от ним) и все растущий скепсис относительно роли женщины как «приложения» к мужчине. Публичная демонстрация романтической привязанности (рилсы из совместного отпуска, селфи с объятиями, аватарки с поцелуями на фоне заката) становится не поводом не для зависти, а для удивления (и даже отписок). Во всяком случае так пишут некоторые авторы.

Впрочем, это не значит, что все женщины вдруг перестали встречаться с мужчинами. «Девушки теперь стыдятся своих парней? Или происходит что-то более сложное?" — пишет автор Vogue Шанте Жозеф. — Как по мне, женщины хотят балансировать в двух мирах: в одном они могут получать социальные преимуществ обладания партнером, в другом они не хотят выглядеть одержимыми своими парнями, чтобы в контексте современной культуры не выглядеть неудачницами».

Кажется, здесь необходимо дать несколько пояснений...