Как изменился дейтинг и какие качества партнера — базовый минимум / роскошный максимум? Меньше секса, больше ответственности и эпистолярного искусства

Никаких больше «стерпится-слюбится»

Заявления о личных границах в переписках на сайтах знакомств и в приложениях еще совсем недавно воспринималось окружающими как «что-то на капризном». Многие мирились с дискомфортом, нарушением пространства и токсичным поведением. Фразы «надо быть мудрее» или «он же не со зла» — как раз об этом.

Сегодня понятие границ стало нормой. Люди сообщают о своих ожиданиях и табу, эмоциональных и физических пределах. Отказываются терпеть неуважительное отношение, навязчивость или абьюз. Ценят умение договариваться, честность и личную безопасность.

Анастасия Романова практикующий психолог, EMDR-терапевт «Стоит отметить, что наличие личных границ — это не обязательно реакция на прошлый негативный опыт. Напротив, в идеале у каждого из нас должны быть внутренние пределы и естественное чувство злости при их нарушении. И если в прошлом (в родительской семье или в отношениях) их никто не ломал, то человек даже не задумывается, "как это называется" и не занимается лишней психологизацией. Он просто понимает, что для него приемлемо, а что нет, и прямо выражает это в контакте с другими».

Стоит отметить, что меняется само понятие социальной «нормы» в романтических отношениях. Теперь каждый выбирает то, что подходит именно ему, поэтому ищет партнера со схожими представлениями. Можно ли спать в разных спальнях? Путешествовать по отдельности? Кто будет в декрете, если появится ребенок? Ответы на эти вопросы сегодня уже не столь однозначны, как 15 лет назад.

А если говорить о том, как отличить разумные границы от избегания и «избегающего стиля привязанности», то здесь работает базовый принцип психологии: то, что не причиняет дискомфорта и не угрожает окружающим, проблемой не является. Как объясняет психолог Анастасия Романова, главный индикатор здесь — собственный комфорт. А если вы понимаете, что жизнь складывается не так, как хотелось бы, что вы причиняете боль близким или не можете построить желаемые отношения — это повод обратиться к психологу.

Токсик выходит из чата

Раньше выяснение отношений (в том числе, на сайтах знакомств) напоминало театр боевых действий. Диалог строился на обвинениях: манипуляциях, молчаливых бойкотах и язвительных комментариях.

В современном онлайн-взаимодействии бури стали тише. На смену им приходит отчет о внутреннем состоянии партнера без перекладывания ответственности на другого. Вместо «ты опять не ответил» — «я волнуюсь, когда ты не выходишь на связь». Ссор не стало меньше, но теперь конфликты воспринимаются не как угроза, а как возможность лучше понять друг друга.