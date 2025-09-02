Как изменился дейтинг и какие качества партнера — базовый минимум / роскошный максимум? Меньше секса, больше ответственности и эпистолярного искусства

Скорость знакомств в интернете выросла до космической, но парадокс в том, что теперь в поисках тру-лав пользователи стали двигаться куда медленнее и осторожнее. На смену стихийным романам пришла осознанность, где правило «поживем — увидим» сменилось «обсудим — решим». Какие тренды задает Эпоха психологического просвещения в современных отношениях, рассказывают создатель дейтингового приложения UNA Григорий Малолетков и практикующий психолог, EMDR-терапевт Анастасия Романова. Изучайте, если планируете вернуться / впервые окунуться в мир онлайн-свиданий.
Никаких больше «стерпится-слюбится»
Заявления о личных границах в переписках на сайтах знакомств и в приложениях еще совсем недавно воспринималось окружающими как «что-то на капризном». Многие мирились с дискомфортом, нарушением пространства и токсичным поведением. Фразы «надо быть мудрее» или «он же не со зла» — как раз об этом.
Сегодня понятие границ стало нормой. Люди сообщают о своих ожиданиях и табу, эмоциональных и физических пределах. Отказываются терпеть неуважительное отношение, навязчивость или абьюз. Ценят умение договариваться, честность и личную безопасность.
Анастасия Романова
практикующий психолог, EMDR-терапевт
«Стоит отметить, что наличие личных границ — это не обязательно реакция на прошлый негативный опыт. Напротив, в идеале у каждого из нас должны быть внутренние пределы и естественное чувство злости при их нарушении. И если в прошлом (в родительской семье или в отношениях) их никто не ломал, то человек даже не задумывается, "как это называется" и не занимается лишней психологизацией. Он просто понимает, что для него приемлемо, а что нет, и прямо выражает это в контакте с другими».
Стоит отметить, что меняется само понятие социальной «нормы» в романтических отношениях. Теперь каждый выбирает то, что подходит именно ему, поэтому ищет партнера со схожими представлениями. Можно ли спать в разных спальнях? Путешествовать по отдельности? Кто будет в декрете, если появится ребенок? Ответы на эти вопросы сегодня уже не столь однозначны, как 15 лет назад.
А если говорить о том, как отличить разумные границы от избегания и «избегающего стиля привязанности», то здесь работает базовый принцип психологии: то, что не причиняет дискомфорта и не угрожает окружающим, проблемой не является. Как объясняет психолог Анастасия Романова, главный индикатор здесь — собственный комфорт. А если вы понимаете, что жизнь складывается не так, как хотелось бы, что вы причиняете боль близким или не можете построить желаемые отношения — это повод обратиться к психологу.
Токсик выходит из чата
Раньше выяснение отношений (в том числе, на сайтах знакомств) напоминало театр боевых действий. Диалог строился на обвинениях: манипуляциях, молчаливых бойкотах и язвительных комментариях.
В современном онлайн-взаимодействии бури стали тише. На смену им приходит отчет о внутреннем состоянии партнера без перекладывания ответственности на другого. Вместо «ты опять не ответил» — «я волнуюсь, когда ты не выходишь на связь». Ссор не стало меньше, но теперь конфликты воспринимаются не как угроза, а как возможность лучше понять друг друга.
Mom, I am a rich man
Исторически брак для женщины был не актом романтического выбора, а стратегией выживания. Давление общества, финансовая зависимость от мужчины, боязнь заработать статус старой девы — причины, по которым многие соглашались на «более-менее сносный» вариант.
В XXI веке женщины зарабатывают не меньше, а порой и больше мужчин, сами принимают решения и не рассматривают замужество как единственную цель. Это дает им право более избирательно искать партнера. И это не каприз, а понимание ответственности за свою судьбу.
Секс на п
аолочке
Эпоха сексуальной революции сделала половой акт легким и доступным. В контексте интернет-переписки это нередко означало, что интимная близость рассматривалась как логичный финал скорой встречи в кафе или другом месте.
Сейчас секс перестал быть базовым минимумом. Люди откладывают его, чтобы сначала установить эмоциональный контакт. А платонический контакт все чаще воспринимается как продолжение уже окрепших, пусть и в виртуальной реальности, отношений (роскошный максимум!).
Я к вам пишу — чего же боле
Не так давно первое впечатление о человеке формировалось почти исключительно в режиме реального времени, при личной встрече на прогулке или вечеринке. Решающую роль играла сиюминутная химия: обаяние, открытая улыбка, язык тела, заразительный смех. Сообщения в интернете выполняли сугубо техническую функцию, например, договориться о месте встречи.
Григорий Малолетков
создатель дейтингового приложения UNA
«Сейчас умение интересно и последовательно вести диалог стало одним из ключевых навыков общения. Ценится и чувство юмора, и грамотность, и уважение к личным границам собеседника. Эпистолярный жанр переживает настоящий ренессанс — просто теперь не в виде бумажных писем, а в форме текстовых, голосовых и тщательно подобранных фото».
Не материалисты, но инвесторы
В недавнем прошлом запросы при поиске партнера на сервисах знакомств чаще всего были конкретными и в основном материальными. Учитывалось все: от дохода, социального статуса и «правильной» марки авто — до цвета глаз и роста. Кандидата разбирали на составляющие, сверяя с заранее составленным шаблоном (где он, тот самый единорог-Паскаль?), делится наблюдениями Григорий Малолетков, СЕО дейтинг-сервиса.
Сегодня, по словам эксперта, фокус смещается с анкетных данных на ценностное и эмоциональное соответствие. Речь уже не о том, что имеет человек, а что он готов вкладывать в общее пространство отношений: время, поддержку, усилия по достижению общих целей, уважение к личному пространству. Это не значит, что практичность совсем исчезла: запрос на финансовую и бытовую ответственность никуда не делся. Но ключевой вопрос трансформировался с эгоцентричного «что ты можешь мне дать?» в проактивное «что мы можем построить вместе?»
Поиск баланса проявляется и в том, чтобы заменить вопрос «идеален ли этот человек» на «могу ли я строить с ним такие отношения, которые мне хочется». Научные данные о долговременной удовлетворенности партнеров доказывают, что решающее значение имеет не идеальное совпадение по всем параметрам при знакомстве и даже не страсть, а эмоциональная поддержка, умение людей договариваться и совместно решать конфликты в последующем.
Лучше медленно
Раньше качество дейтинга нередко определялось скоростью его развития. Процесс знакомства с партнером по переписке фокусировался на следующей цели — определении статуса «мы пара» или переезде женщины в дом мужчины (или мужчины — к женщине).
На смену гонке за отношениями пришла философия «медленной любви» — отказ от спешки, наслаждение моментом. Вместо потока бесконечных собеседников — фокус на более осознанном выборе. Главное при таком подходе становится процесс взаимного долгосрочного и уважительного узнавания.
