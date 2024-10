Исследование: мир переживает эпидемию одиночества! Что делают для борьбы с ней? Как работают министерства одиночества?

«Мир захлестнула эпидемия одиночества», «Почему так трудно найти лекарство от эпидемии одиночества?», «Мужчины несут на себе основную тяжесть "эпидемии одиночества"». В последние несколько месяцев такие заголовки регулярно появляются в крупнейших СМИ разных стран.

Журналисты не первый год используют словосочетание «эпидемия одиночества», однако в последнее время у них все меньше оснований брать его в кавычки. Так, в мае 2023 года Главный санитарный врач США Вивек Мурти опубликовал более чем 80-страничный доклад, озаглавленный «Наша эпидемия одиночества и изоляции» (Our Epidemic of Loneliness and Isolation). В нем он привел весьма образное сравнение о том, что влияние одиночества на показатели смертности аналогично тому, которое оказывает выкуривание 15 сигарет в день.

А в ноябре Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании специальной международной комиссии, объявив одиночество «глобальной проблемой общественного здравоохранения». Специалисты сходятся во мнении, что проблема одиночества, обострившаяся из-за режима самоизоляции, сейчас, конечно, затрагивает не так много людей, как в 2020-м году, однако она все же не вернулась на допандемийный уровень.