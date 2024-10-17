Исследование: мир переживает эпидемию одиночества! Что делают для борьбы с ней? Как работают министерства одиночества?

Современный мир все острее ощущает проблему одиночества. О ней сообщают специалисты в области здравоохранения и пишут крупнейшие медиа. В некоторых странах создаются даже специальные министерства одиночества, которые призваны дать ответ этому новому вызову. Почему несмотря на это проблему пока не удается решить? Отчего некоторые авторы называют ее «акклиматизацией» к новой реальности? И есть ли вообще рецепт против одиночества в современном мире? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Мир захлестнула эпидемия одиночества», «Почему так трудно найти лекарство от эпидемии одиночества?», «Мужчины несут на себе основную тяжесть "эпидемии одиночества"». В последние несколько месяцев такие заголовки регулярно появляются в крупнейших СМИ разных стран.
Журналисты не первый год используют словосочетание «эпидемия одиночества», однако в последнее время у них все меньше оснований брать его в кавычки. Так, в мае 2023 года Главный санитарный врач США Вивек Мурти опубликовал более чем 80-страничный доклад, озаглавленный «Наша эпидемия одиночества и изоляции» (Our Epidemic of Loneliness and Isolation). В нем он привел весьма образное сравнение о том, что влияние одиночества на показатели смертности аналогично тому, которое оказывает выкуривание 15 сигарет в день.
А в ноябре Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании специальной международной комиссии, объявив одиночество «глобальной проблемой общественного здравоохранения». Специалисты сходятся во мнении, что проблема одиночества, обострившаяся из-за режима самоизоляции, сейчас, конечно, затрагивает не так много людей, как в 2020-м году, однако она все же не вернулась на допандемийный уровень.
Елена Рождественская
Профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ:
Пандемия COVID-19 значительно увеличила число тех, кто страдает от одиночества. Мы все пережили период вынужденной изоляции. Если пожилые люди и раньше довольно сильно затронуты этой проблемы и рост доли одиноких в этой категории был не столь заметен, то вот среди молодых мы увидели очень мощную динамику. В итоге пул респондентов, заявлявших о своем одиночестве достигал аж 42,2% (в США этот показатель составлял в 2022 году 58%, — прим. Собака.ru). В итоге доля одиноких так и не вернулась к привычным показателям. Это заставляет разные общества мобилизоваться на решение этой проблемы.
Министерства одиночества
Строго говоря, проблема вышла на государственный уровень еще до пандемии. Так, свой министр одиночества появился в Великобритании еще, в январе 2018 году. Впрочем, речь шла не о формальном посте в правительстве, проблемой стал заниматься отдельный заместитель министра спорта, туризма, наследия и гражданского общества (с тех пор на посту «министра одиночества» сменилось уже 4 человека).
«Специфика английского подхода к решению проблемы одиночества заключается в том, что они очень сильно опираются на благотворительные организации, — объясняет редакции Собака.ru Елена Рождественская из НИУ ВШЭ, — [в 2021 году] правительство выдало гранты 840 организациям, которые по всей Англии боролись с проблемой одиночества, объединяя небольшие группы людей, проводя мероприятия, запуская разнообразные проекты».
Свои чиновники, работающие над проблемой одиночества есть и в правительстве Германии. «В Германии эта работа возложена на Федеральное министерство жилищного строительства и городского развития, — говорит Елена Рождественская из НИУ ВШЭ. — В этой стране разработана целая стратегия борьбы с одиночеством путем создания физической инфраструктуры для общения: общественных пространств, дворовых клубов, — мест, в которые люди могут приходить и общаться».
Еще дальше в этом вопросе продвинулась Япония, где в 2021 году была учреждена официальная должность министра одиночества. Сегодня этот пост занимает Аюка Като. «В Японии взгляды на борьбу с одиночеством сходны с британскими, — говорит Елена Рождественская из НИУ ВШЭ, — их политика, прежде всего, направлена на привлечение благотворительных фондов и НКО».
Современное одиночество
Впрочем, кажется, что проблема одиночества лишь обостряется, что вызывает многочисленные дискуссии о причинах такого положения дел. Так, в своей недавней статье для The New York Times Magazine журналист Мэтью Шаер задался вопросом о том, что мешает победить эпидемию одиночества.
Один из главных тезисов его текста заключается в том, что обострение проблемы одиночества (которое случается с человечеством не в первый раз) связано с глобальными изменениями в человеческом обществе. Он указывает, что, по данным исследователей, частотность употребления слова «одиночество» в англоязычной литературе резко растет в начале XIX века, когда начинается новый этап миграции в колонии и подъем индустриальных городов.
Петр Иванов
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»:
Урбанизация конца XIX – начала XX века в первую очередь достигалась за счет сельской округи, которая переезжала в город. Там способ жилья радикально отличался от привычного для деревенских жителей. Это были меблированные комнаты, в которых люди проживали по одиночке. Большая часть времени уделялась работе, ведь о 8-часовом рабочем дне еще никто не слышал. Соответственно свободного времени на то, чтобы решать проблему одиночества у людей было предельно мало.
Сейчас, когда мир переживает новый этап урбанизации, проблема одиночества становится все острее. При этом, она, опять же, имеет свои корни в глобальных социальных изменениях. «Мы видим все растущую роль глобальных городов, таких как Лондон, Москва, Гонконг или Нью-Йорк, — говорит социолог Петр Иванов. — Люди стремятся в них, что приводит к резкому росту стоимости недвижимости. Решением этой проблемы становится уменьшение жилой ячейки (к примеру появление квартир-студий по 20 метров). Понятное дело, что в этих условиях бурной социальной жизни нет. Скорее всего, там живет один человек, жизнь которого посвящена покорению мегаполиса».
Дарья
Жительница Петербурга, в беседе с Собака.ru:
Я приехала в Петербург 14 лет назад с одним чемоданом и сумкой, в которой, кроме прочего, был диплом о высшем образовании. Целью было найти работу, устроиться в жизни, конечно же, завести новых друзей, встретить свою любовь, в общем, планов было много. Здесь я никого не знала, совсем никого. Набегавшись по собеседованиям, работу нашла примерно через месяц, сняла квартиру, жила одна. Как человеку общительному, было скучно, одиноко.
Сейчас я вспоминаю то время, часто думаю, а свобода или одиночество? Скорее второе... А что помогало справляться? Во-первых, почти сразу я смогла завести кошку, которая была мне очень близким понимающим другом. А во-вторых, сериал «Друзья». Да, смотрела его кругами. Раза 4 или 5, наверное, выучила наизусть. Это создавало иллюзию, что я тоже с ними.
На это накладывается технологическая революция, которая принципиально изменила коммуникации человека. Все большая часть общения проходит дистанционно. Так, Джеффри Холл, профессор коммуникаций в Университете Канзаса, в своей колонке для The Wall Street Journal писал, что с ростом распространения удаленного занятости молодые люди теряют один из традиционных путей приобретения устойчивых социальных связей — работу.
Аналогичные процессы происходят и в других сферах социальной жизни. Технологии сегодня — это неотъемлемая часть нашей жизни. «Мы не выпускаем из рук смартфоны, с утра проверяем уведомления, с головой погружаемся в мир соцсетей, — говорит в беседе с Собака.ru Мария Жилякова, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart. — Вместо долгих бесед с друзьями обмениваемся короткими сообщениями, лайкаем фото и считаем это взаимодействием с людьми. Одиночество в современном мире — это не просто отсутствие людей вокруг, а глубокое чувство изоляции. Мы окружены технологиями и часто отдаляемся от подлинного общения, заменяя его быстрыми виртуальными связями».
Можно ли победить одиночество?
Тот факт, что несмотря на борьбу с одиночеством, эта проблема становится лишь все более серьезной, вызывает дискуссию об эффективности предлагаемых мер. Так, журналист Мэтью Шаер в своем тексте для The New York Times Magazine указывает на то, что большая часть предложений по борьбе с одиночеством направлена на «воссоздание в некоей обновленной форме типов сообществ, существовавших в прежнюю эпоху», таких как соседские общины, городские клубы, любительские спортивные команды, большие семьи, соединявшие несколько поколений.
Между тем, мир существенным образом меняется. Условия для общения теперь совсем другие и старые структуры далеко не всегда могут этому помешать. «Это заставляет специалистов переопределять само понятие одиночества», — говорит Елена Рождественская из НИУ ВШЭ.
В частности, союзником в борьбе с одиночеством могут оказаться как раз новые технологии и новые практики, которые рождаются в больших городах. Так, говорит Мария Жилякова из международного онлайн-института психологии Smart, при грамотном подходе современные соцсети могут быть использованы для поддержания близкой коммуникации с по-настоящему близкими людьми вне зависимости от расстояний, для обмена знаниями и организации живого общения.
«Помните, соцсети — это не реальная жизнь, — приводит пример Жилякова. — Многие люди показывают только лучшие моменты своей жизни, тщательно подбирая фотографии и публикации. Если вы начнете сравнивать свою жизнь с картинками других, это может вызвать чувство недостаточности и усилить одиночество. Поэтому вместо наблюдения за тысячей «друзей» в соцсетях сосредоточьтесь на общении с теми, кто вам действительно важен. Создайте небольшой круг людей, с которыми вам приятно общаться. Вместо лайка на фотографии друга, предложите ему видеозвонок или встречу. Это поможет укрепить настоящие связи. А еще соцсети могут быть прекрасным средством для организации «живых» мероприятий. Ищите локальные мероприятия, сообщества по интересам, присоединяйтесь к реальным встречам и событиям. Организовывайте сами живые встречи. Планируйте совместные походы в кино, прогулки и выезды на природу».
Дарья
Жительница Петербурга, в беседе с Собака.ru:
В какой-то момент [через социальные сети] я внезапно для себя я организовала комьюнити, которое регулярно пополнялось новыми лицами, с которыми мы встречались довольно регулярно. Социум рос, радовал, хотя, к примеру, любви все не было. Одиночество уменьшалось, но не проходило, это было неприятно. Спустя еще несколько лет, я встретила молодого человека, который стал моим мужем, все случилось почти как в сказке и теперь все в порядке.
Также, как указывает социолог Петр Иванов, в современных городах создаются новые формы общежития, которые также помогают решать проблему одиночества. В качестве примера он приводит проекты студенческих коливингов, которые совмещаются с домами престарелых.
«У студентов некоторым образом закрывается важная потребность в наличии третьего поколения, — поясняет он, — которое может поделиться каким-то житейским опытом. Которое активно радуется победам молодых и в большей степени закрывает глаза на недостатки. Пожилые же компенсируют одну из самых главных потерь, которые происходят с возрастом — потерю экспертизы, когда ты выходишь на пенсию, и никто у тебя уже не спрашивает совета».
Мэтью Шаер
Журналист The New York Times Magazine:
Ничто не указывает на то, что [для борьбы с одиночеством] нам больше не понадобится физическое единение. Но его может в будущем стать меньше и оно будет выглядеть иначе, чем у наших предков… Да, [на пути преодоления нового кризиса одиночества] могут быть неровности и преграды… но они, вполне возможно, являются частью процесса обучения.
Приглядитесь, вдруг современный кризис одиночества является на самом деле периодом массовой акклиматизации. Это мост, эволюционный шаг, в течение которого мы примиряемся с определенными компромиссами и новыми реалиями. К примеру, что в 2024 году мы… наши дети могут вырасти вдали от своих бабушек и дедушек, тетушек и дядей — вдали от городов, где выросли мы. Что рабочее место останется размытым, и связанным со встречами в Zoom, с тем, что мы будем видеть друзей в FaceTime больше, чем в реальной жизни. И самое главное, что, несмотря на все, мы снова найдем друг друга.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
Изображение на превью теста к сериалу «Друзья»: Bychykhin Olexandr / Shutterstock
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