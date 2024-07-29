Весь мир обсуждает тренд Boysober — что это? Почему молодые женщины в разных странах отказываются от отношений, свиданий и секса?

«Я немного злюсь на себя и на весь тот секс, который у меня был и который, как мне [теперь] кажется, не был моей идеей», — это слова американской комедиантки Хоуп Вудард. Ее называют крестной матерью идеи Boysober — добровольного отказа от романтических и интимных отношений.

Эта идея родилась у Вудард в 2023 году, когда она ухаживала за больной бабушкой. В какой-то момент она увидела, что пожилая родственница до сих пор отсылает эсэмэски своему покойному мужу. «Я словно заглянула в хрустальный шар, в котором увидела свое будущее, — приводит слова Вудард канадский телеканал CBC. — Я подумала, если я не пойму, как жить одной, то в 82 года окажусь в ситуации, когда буду слать сообщения, на которые никогда не получу ответа».

В итоге она решила на год отказаться от свиданий, дейтинговых приложений, поцелуев, встреч с бывшими парнями, не говоря уже о сексе — все это, чтобы лучше разобраться в себе и своих потребностях. Эту концепцию она назвала Boysober (от английских boy — «парень» и sobriety — «трезвость», «воздержание»). Ее публикации с соответствующим хештегом быстро разлетелись в интернете. Идею Вудард подхватили женщины во всем мире, и теперь о феномене Boysober заговорили повсюду — от США до Индии и от Мексики до Великобритании.