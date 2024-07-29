Весь мир обсуждает тренд Boysober — что это? Почему молодые женщины в разных странах отказываются от отношений, свиданий и секса?

Никаких отношений, никаких свиданий, дейтинговых приложений или связей на одну ночь — все это не правила какой-то закрытой секты. Такие ограничения добровольно накладывают на себя последовательницы нового модного интернет-тренда Boysober. Как он появился? Почему набирает популярность? Есть ли его последовательницы в России? Рассказываем в материале «Собака.ru».
«Я немного злюсь на себя и на весь тот секс, который у меня был и который, как мне [теперь] кажется, не был моей идеей», — это слова американской комедиантки Хоуп Вудард. Ее называют крестной матерью идеи Boysober — добровольного отказа от романтических и интимных отношений.
Эта идея родилась у Вудард в 2023 году, когда она ухаживала за больной бабушкой. В какой-то момент она увидела, что пожилая родственница до сих пор отсылает эсэмэски своему покойному мужу. «Я словно заглянула в хрустальный шар, в котором увидела свое будущее, — приводит слова Вудард канадский телеканал CBC. — Я подумала, если я не пойму, как жить одной, то в 82 года окажусь в ситуации, когда буду слать сообщения, на которые никогда не получу ответа».
В итоге она решила на год отказаться от свиданий, дейтинговых приложений, поцелуев, встреч с бывшими парнями, не говоря уже о сексе — все это, чтобы лучше разобраться в себе и своих потребностях. Эту концепцию она назвала Boysober (от английских boy — «парень» и sobriety — «трезвость», «воздержание»). Ее публикации с соответствующим хештегом быстро разлетелись в интернете. Идею Вудард подхватили женщины во всем мире, и теперь о феномене Boysober заговорили повсюду — от США до Индии и от Мексики до Великобритании.
«Потребность, обусловленная необходимостью»
«Мне так комфортно не общаться с парнями, не состоять в отношениях, не искать их, как не искать и одобрения со стороны мужчин», — признается в беседе с USA Today 23-летняя Ний Джонсон, вдохновленная концепцией Boysober. «Давайте разберемся со всем тем, что заставляет нас ходить на свидания — ради самоутверждения, или от скуки, или если нам больно», — приводит CBC слова другой последовательницы нового явления, 24-летней Рейчел Дон.
Как рассказывает в беседе с «Собака.ru» психолог Мария Курт, осознанный отказ женщин от свиданий и сексуальных отношений становится все более популярным. «Как практикующий специалист могу сказать, что в России это [тоже] довольно распространенная история, — говорит она. — Многие женщины, особенно в крупных городах, выбирают для себя карьеру, хобби, здоровье и психическое благополучие. Для кого-то это подразумевает временный отказ от романтических отношений».
Мария Курт
Психолог:
Потребность отказаться от отношений может быть обусловлена необходимостью. Например, с целью дать себе возможность прожить эмоции после выхода из длительных отношений — выгорание приводит к тому, что женщины могут испытывать необходимость в перерыве, чтобы восстановить эмоциональное равновесие.
Либо это делается с целью взрастить в себе самостоятельность, что актуально для женщин, которые ранее зависели только от других людей — семьи или мужчины. Многие осознают важность инвестиций в свое образование, карьеру и личностный рост. Временный отказ от отношений позволяет сосредоточиться на этих аспектах без отвлекающих факторов.
При этом, как поясняет в беседе с «Собака.ru» социолог, доцент НИУ ВШЭ Ольга Савинская, нередко девушки практикуют подобный стиль жизни, даже никогда не слышав о феномене Boysober. Более того, многие отказывались от романтических отношений задолго до появления этого термина. «У нас нет репрезентативного опроса, чтобы сказать, какой процент молодежи выбирает такой стиль жизни, — говорит Савинская. — Мы можем судить только по косвенным признакам, таким как постепенное увеличение возраста замужества и рождения детей».
По ее мнению, распространение подобного стиля жизни является отражением глобальных трендов в общественном развитии. «Появляются новые нормы общественной жизни, — говорит Савинская. — Современные общества ратуют за индивидуализацию, за подчеркивание значимости каждого человека, а не семьи как ячейки общества. Происходит принятие того, что в какой-то момент своей жизни человек может быть асексуальным и не интересоваться романтическими отношениями. В свою очередь растущие возможности женщин на рынке труда позволяют им обрести финансовую независимость и попробовать на время сосредоточиться на себе».
«Есть такие одинокие волки»
Идею Boysober нередко воспринимают как ответ молодых женщин на поведение мужчин. Как пишет колумнист британского издания The Independent Оливер Кинс, появление этого феномена является хорошим поводом для молодых людей «посмотреться в зеркало».
Оливер Кинс
Колумнист The Independent:
За свою жизнь я сталкивался со множеством женщин, которые встречались или продолжают встречаться с эмоционально незрелыми мужчинами, обладающими опасно низким уровнем эмпатии. Эти парни слишком горды или слишком не уверены в себе, чтобы попробовать посмеяться над собой, и не способны на то, чтобы выразить сексуальное влечение так, чтобы это просто не вылилось в имитацию [того, что они видели в] порно.
Если бы я мог докричаться до всех молодых людей, которым сейчас чуть за двадцать, я бы посоветовал им: «Задумайтесь, женщины массово приходят к мысли, что им лучше отказаться от отношений с вами, если они хотят прожить стабильную и счастливую жизнь».
Впрочем, сама создательница термина Boysober Хоуп Вудард прямо заявляет, что ее идея адресована не только женщинам, но и мужчинам. По ее мнению, люди любого пола могут иметь потребность отдохнуть от свиданий и поиска отношений.
Более того, в разговоре с «Собака.ru» социолог Ольга Савинская подчеркивает, что некоторые мужчины вполне практикуют такой образ жизни. «Просто это не называется, условно, Girlsober, но есть такие "одинокие волки", — говорит она. — Их могут называть, к примеру, sigma male — такие умные молодые ребята, которые не особо идут на романтические контакты. Это явление уже некоторое время существует, просто оно не привлекает такого внимания, как Boysober. Вероятно, дело в традиционных стереотипах, согласно которым женщины куда больше стремятся выйти замуж, нежели мужчины жениться. Поэтому сознательно отказывающиеся от отношений девушки вызывают больше удивления у обывателя».
«Нужно в какой-то момент это принять»
Широкая популярность идеи Boysober может вызвать у кого-то испуг, однако психотерапевты Джордан Пикелл и Шейдин Фрэнсис в беседе с USA Today высказывают предположение, что она, подобно другим интернет-трендам, скоро сойдет на нет.
Многие опрошенные журналистами девушки прямо говорят о том, что не планируют категорически воздерживаться от романтических контактов дольше нескольких месяцев. Однако это время они хотят посвятить себе и пониманию того, что им нужно от жизни и романтического партнера. Впрочем, как предупреждает психолог Мария Курт, одного отказа от отношений для этого может быть недостаточно.
Мария Курт
Психолог:
Само по себе избегание отношений без психологической работы над собой и полученным ранее травматичным опытом, а также своим мышлением, не имеет прямой эффективности и не поможет женщине в дальнейшем построить здоровые отношения с мужчиной и семью. В то время как работа над собой и своими психологическими травмами, саморазвитие, укрепление уверенности в себе помогает женщинам обрести внутреннюю гармонию и независимость.
В период без отношений женщина может уделить больше внимания своей самостоятельности, навыку быть счастливой наедине с собой, вне зависимости от партнера. А также научиться другим навыкам: зарабатывать деньги самостоятельно, в опоре на себя; давать себе любовь, заботу и поддержку; самостоятельно проводить свой досуг или учиться путешествовать одной. Но в вопросе отношений с мужчинами женщина может разобраться, только взаимодействуя с ними. Иначе она просто остается теоретиком, который строит иллюзорную экспертность, не сталкиваясь в реальности с действительностью, со своими триггерами, со своими настоящими точками роста, и поэтому не имеет прямой возможности их менять.
Социолог, доцент НИУ ВШЭ Ольга Савинская также не видит предпосылок к тому, чтобы мода на Boysober или аналогичные идеи захлестнули значимый процент молодых людей, в том числе в России. «Если мы посмотрим на опросы, то, по крайней мере в России, увидим относительно стабильную ситуацию, — говорит она. — У большинства людей установки на деторождение, на создание семьи вполне традиционные».
При этом, настаивает она, важно «не шельмовать тех», кто на время отказывается от романтических отношений. «Обществу нужно в какой-то момент это принять, — говорит она. — Если в определенный период жизни у человека нет желания создавать семью, ничего не поделаешь. Самое главное — не создавать стигму, тогда тем, для кого это только временная практика, будет легче вернуться к идее построения отношений».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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