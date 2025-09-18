Почему стесняться секс-технологий — (медицински!) вредно и какие разработки помогут сохранить органы малого таза и оргазмы в порядке?

Фемтех — отрасль, связанная с женским сексуальным здоровьем, является одной из самых быстро растущих и перспективных (по прогнозам к концу 2025 года объем достигнет почти 50 миллиардов долларов). Из того количества продукции, которая появляется на рынке каждый день (если не час): от аппаратов до биоактивов — сложно вычленить действительно стоящие айтемы. Но мы, после подробной консультации с экспертами, это сделали! И, кстати, нашли интересные решения не только для женщин, но и для мужчин.
Профессиональная сексология (с элементами бьюти!)
К счастью, прошли те времена, когда было стыдно заниматься деликатными проблемами. Сегодня все наоборот! Если вы понимаете, что в интимную сферу инвестируют не махровые лавоголики, а люди, которые хотят жить без проблем с органами тазового дна (кому нужны боли в пояснице, запоры и, да, маленький и слабенький оргазм?) — вы не просто зеленый флаг, а целый зеленый лес.
Докмед предлагает много любопытных программ: от биоревитализации и RF-лифтинга зоны (сделать ткани крепче и эластичнее) до интимной пластики (улучшить вид половых органов, восстановиться после травм, операций, родов, устранить дискомфорт во время акта).
А еще появилась очень крутая технология высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной стимуляции KN Magnetic — она дает эффект почти 11 000 повторений упражнений Кегеля за одну получасовую процедуру (укрепление тазового дна х 100!). Работает это так: сигналы направляются селективно на двигательные нейроны определенной группы мышц и дают им команду «сокращаться» и «расслабляться». Благодаря этому мышцы качаются как на суперинтенсивной тренировке.
Кстати, с помощью этой методики можно повлиять на сексуальное благополучие не только прямо, но и косвенно — выбрав режим для ликвидации жировых ловушек и сжигания лишних объемов. Почему это важно? Научный факт: грамотный контроль массы тела увеличивает и влечение, и возможности!
Безоперационные технологии
Это очень хорошая новость: появилась терапия, которая помогает без инвазивных манипуляций избавиться от сложностей, связанных с дисфункцией тазовых мышц. Имя этому инструменту — пессарии, но нужно сразу оговориться, что они устраняют не саму дисфункцию, а только ее симптоматику (опущение, недержание), работая как опора для внутренних органов. Гинеколог подбирает вид и размер изделия в зависимости от анатомических особенностей и выраженности патологии.
В случае с кубическим или грибовидным пессарием после первичной установки врач обучает устанавливать и удалять его самостоятельно (конструкцию нужно вводить утром, слегка сжав, и вынимать на ночь; обязательно дезинфицировать спреем на основе хлоргексидина и хранить в индивидуальном контейнере; нельзя носить свыше 24 часов!). Остальные виды — чашечный, уретральный и кольцевые, — предназначены для длительного ношения. Их удаляет или заменяет только гинеколог каждые 3-4 недели.
Инна Аполихина
д. м. н., профессор, руководитель отделения эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ НМИЦ АГП им. А.В. Кулакова
«При первой и второй стадиях опущения ношение пессария можно сочетать с занятиями с тренажером Кегеля с биологической обратной связью, например kGoal, и миостимулятором. Такое комбо позволит и укрепить слабые тазовые мышцы, и обеспечить органам поддержку. Вы и работаете с первопричиной, и устраняете симптом! Однако при выраженных стадиях опущения и пролапса тренажеры Кегеля неэффективны.
При третьей и четвертой стадиях опущения рекомендовано ношение подходящих видов пессариев, например кубического или грибовидного. Это простейший способ убрать симптоматику здесь и сейчас, без боли, дискомфорта и осложнений.
Но если есть показания, нет противопоказаний (например, воспалительных патологий), и женщина психологически готова к операции — восстановить анатомическое положение тазовых органов можно хирургическим путем. Ношение пессария часто назначается в предоперационный период, как временная поддержка для органов. А тренажеры Кегеля выступают как послеоперационная терапия для профилактики рецидивов».
Физиотерапевтический прибор для немедикаментозного обезболивания с режимами стимуляции при недержании мочи, гиперактивности мочевого пузыря и облегчения симптомов при тазовой боли
Домашние смарт-девайсы
Остроактуальны для людей обоих полов, которые жалуются на трудности в интимной сфере: от акта (и антракта) без удовольствия до болевых синдромов, при это не очень понимают, как (и почему) нужно «включать» мышцы тазового дна, и не могут по какой-то причине заниматься тренировками под наблюдением врача.
Наталья Кротова
к. м. н., нейроуролог, реабилитолог W Clinic, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»
«Ключевой тренд сегодня — умная геймификация (звучит забавно, действует зачетно). Как правило, это выглядит так: на кожу устанавливается датчик в проекции тазового дна, он подключается к приложению с играми и отслеживает силу, выносливость, координацию сокращений мышц по принципу биологической обратной связи. Это значит, что встроенный в девайс искусственный интеллект анализирует различные паттерны сокращения, расслабления, корректирует упражнения в режиме реального времени. Тренировка с ним используется в основном при дисфункции, опущении тазовых органов, недержании мочи.
Кроме того, появляются электромиостимуляторы нового поколения (к примеру, Kegel 8 Ultra 20, Tens Care Sure), настраивающиеся через Bluetooth. Они используют для укрепления тканевого каркаса в деликатной зоне и лечения различных проблем: от геморроя и аноргазмии с помощью мягких электроимпульсов».
Интересный факт: недавно появились данные, что воздействие на мозг с помощью просмотра различных изображений в VR-очках помогает настроить лучшее «ощущение» мышц тазового дна, уменьшить тазовые боли, тревожность во время реабилитации после урогинекологических операций. Но эти исследования пока на стадии проверки.
Приложения для развития сексуальной осознанности
Для тех, кто:
- не может разложить по полочкам свои кинки;
- стесняется своего тела;
- борется с такими состояниями, как вагинизм, снижение либидо etc.;
- стал свидетелем или пострадавшим от травмирующего опыта.
Это далеко не все, но одни из самых важных запросов, которые есть у большинства людей. А учитывая, что они все равно остаются несколько табуированными, качественно обновить свои знания и найти ответы хотя бы на основные вопросы без непростого прямого контакта с врачом, но с помощью разработанных медиками и психологами — грамотный первый шаг.
В Ferly можно почитать статьи докторов и экспертов по психосексуальной терапии, найти поддержку на форумах и попробовать упражнения для того, чтобы прокачать боди-майндфулнес. Доступны, к примеру, тематические программы «Развитие желания» и «Секс после травмы», занятие «Картографирование тела» и многое другое.
Другой хороший пример: приложение Coral: Couples & Relationship, в котором собраны вопросы, викторины, игры и чат по темам репродуктивного здоровья, открытой коммуникации с партнером и романтических желаний. Можно тренировать навыки флирта и учиться брать инициативу в свои руки, проходить тесты на сближение и поддерживать искру, общаясь с милым другом в секретном чате.
Гель для интимной гигиены с физиологичным pH
Уходовые банки (фундаментальнее БАДов!)
Один из главных, но неочевидных (видимо, потому что он кажется простым) аспектов поддержания здоровья — выбор средств интимной гигиены, чтобы обеспечить деликатной зоне не менее деликатный уход. Фокус в том, чтобы сознательно отойти от обычного мыла и гелей для душа с миллионом отдушек и перейти на формулы на основе гиалуроновой и молочной кислот и других полезных компонентов, специально разработанных для очищения, а также для поддержания баланса микрофлоры, увлажнения слизистой и восстановления ее защитных свойств.
Елена Ремез
к. м. н., гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог, член академии РАРЧ
«Правильно подобранное средство, станет прекрасной профилактикой сухости, зуда и жжения, а также дискомфорта во время занятий спортом и полового акта. Но поскольку любой препарат имеет показания и противопоказания, которые нужно принять во внимание, рекомендую сначала посоветоваться с гинекологом, который посоветует оптимальное средство именно для вас (практика показывает, что один из достойных вариантов — "Мойстана").
Что касается медицинских препаратов для мифического "сексуального благополучия", то вопрос в том, какие из них — лишь маркетинговый ход, а какие действительно "10 из 10", остается открытым. Например, эффективность вагинальных свечей с пробиотиками до сих пор вызывает научные дебаты, хотя в отдельных случаях они демонстрируют положительный результат. Скажу "душную", но важную фразу, которую нужно не просто запомнить, а осознать: каждое средство имеет определенный состав, компоненты которого оказывают разное действие, и соответственно, выбор должен базироваться на медицинских исследованиях, а не на случайных отзывах или тикток-трендах».
Редакция напоминает, что медицинские аппараты и технологии, лекарственные и бьюти-препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
