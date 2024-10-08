Ликбез по интимной пластике (без стеснений!): как исправить секс-баги, улучшить вид половых органов и восстановить тело после родов?

Когда есть смысл задуматься об операции?

Краеугольный камень темы интимной пластики — в 99% (!) случаев помощь хирурга нужна не «просто для красоты», а для здоровья. Первая популярная операция — уменьшение размера малых половых губ, в норме скрытых большими. К ней обращаются даже самые юные девушки (до 18 лет — с разрешения законного представителя), поскольку часто эта особенность — казалось бы, исключительно эстетическая — мешает ношению белья и занятиям спортом, создает помехи в половой жизни. Другая известная процедура — устранение избытка тканей капюшона клитора. Потенциально (!) она повышает чувствительность во время близости (этот результат продают маркетологи), но генерально (если именно установлен диагноз — гипертрофия) — устраняет дискомфорт и боль, в том числе при сексуальном контакте.

Владимир Головатинский пластический хирург клиники A3BEAUTE «А третье, и главное, что предлагает хирургия — коррекция перестройки или деформаций зоны малого таза (преимущественно у женщин среднего возраста, прошедших роды естественным путем), лечение связанных синдромов: от аэровагинизма до недержания, решение функциональных интимных проблем (по типу "слишком широко" для обоих партнеров). Сюда обычно входят малоинвазивные процедуры: пластика малых половых губ, липофилинг больших (ремарка: лучше проводить увеличение именно жиром, но не гиалуроновой кислотой — тогда эффект будет постоянный), нитевой лифтинг тканей влагалища и назначение упражнений для повышения тонуса мышц тазового дна. А если "щадящих" вмешательств недостаточно (изменения тканей очень масштабные), то мы проводим "большую" пластику — реконструкцию гениталий и восстанавливаем их анатомию, чтобы женщина могла жить полноценной жизнью».

Мужская интимная пластика тоже существует. В нее входит обрезание или циркумцизия (обычно операцию выполняет уролог-хирург), лечение болезни Пейрони, т.е. искривления, и коррекция микропении — врожденно маленького члена. Некоторые специалисты проводят удлинение и/или утолщение органа анатомически нормального размера, но у таких операций больше рисков осложнений, чем позитивных (и заметных внешне!) эффектов.