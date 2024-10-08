Ликбез по интимной пластике (без стеснений!): как исправить секс-баги, улучшить вид половых органов и восстановить тело после родов?

Спросили у экспертов как методами пластической хирургии (с нейропрограммированием!) реформировать, омолодить и бьютифицировать область малого таза и решить функциональные проблемы интимной зоны. Спойлер-резюме: это серьезная медицина, а не способ усилить свою ауру (спасибо тиктокерам за очередную систему измерения крутости).
Когда есть смысл задуматься об операции?
Краеугольный камень темы интимной пластики — в 99% (!) случаев помощь хирурга нужна не «просто для красоты», а для здоровья. Первая популярная операция — уменьшение размера малых половых губ, в норме скрытых большими. К ней обращаются даже самые юные девушки (до 18 лет — с разрешения законного представителя), поскольку часто эта особенность — казалось бы, исключительно эстетическая — мешает ношению белья и занятиям спортом, создает помехи в половой жизни. Другая известная процедура — устранение избытка тканей капюшона клитора. Потенциально (!) она повышает чувствительность во время близости (этот результат продают маркетологи), но генерально (если именно установлен диагноз — гипертрофия) — устраняет дискомфорт и боль, в том числе при сексуальном контакте.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«А третье, и главное, что предлагает хирургия — коррекция перестройки или деформаций зоны малого таза (преимущественно у женщин среднего возраста, прошедших роды естественным путем), лечение связанных синдромов: от аэровагинизма до недержания, решение функциональных интимных проблем (по типу "слишком широко" для обоих партнеров). Сюда обычно входят малоинвазивные процедуры: пластика малых половых губ, липофилинг больших (ремарка: лучше проводить увеличение именно жиром, но не гиалуроновой кислотой — тогда эффект будет постоянный), нитевой лифтинг тканей влагалища и назначение упражнений для повышения тонуса мышц тазового дна. А если "щадящих" вмешательств недостаточно (изменения тканей очень масштабные), то мы проводим "большую" пластику — реконструкцию гениталий и восстанавливаем их анатомию, чтобы женщина могла жить полноценной жизнью».
Почему после родов (биологического процесса!) нужна пластика?
Дуализм организма: беременность и роды для женщины как физиологичны, так и травматичны — нередко после них малые половые губы вытягиваются, а в больших половых губах истощается подкожно-жировая клетчатка (это называется липодистрофией). Кроме того, часто влагалище увеличивается в размерах, а мышцы интимной зоны теряют эластичность или даже работоспособность в результате травм после родов. Все перечисленное — повод обратиться к оперирующему гинекологу за помощью.
Дарья Собакина
акушер-гинеколог, хирург, заведующая отделением Центра женского здоровья Embrylife холдинга GRANDMED
«Наши варианты: пластика передней и/или задней стенок влагалища, пластика или липофилинг малых и/или больших губ, коррекция капюшона клитора. Также иногда используем инъекционные методики — введение филлеров для восполнения объема тканей и лазерные процедуры — для уменьшения объема влагалища и улучшения качества слизистой. Восстановление зависит от типа операции и занимает 3–4 "спокойные" недели — это значит, что нужно отложить половые контакты и тренировки, ограничить спа (и бассейны, и бани). А если мы говорим о пластике влагалища, то следует еще и очень аккуратно садиться — хирург объяснит, как именно. Затем можно возвращаться к физическим нагрузкам — они приветствуются в послеродовом периоде, так как помогают запустить синтез коллагена и ускорить регенерацию. Только не рекомендую становые тяги и глубокие приседы с нагрузкой 5–10 кг — это может спровоцировать опущение органов малого таза за счет увеличения внутрибрюшного давления. И нюанс! Перед возвращением в спорт обязательно посоветуйтесь с гинекологом и реабилитологом. Специалисты подберут правильный комплекс упражнений для защиты мышц тазового дна, который — спойлер — не ограничен Кегелем. К примеру, часто в него входит электромагнитное лечение — тонизирование мышц электромагнитными импульсами — и БОС-терапия — обучение сокращению и расслаблению мышц с трансляцией картинки (и оценки: "правильно" или "неправильно") на экран. Так мозг, управитель всеми нашими движениями, «видит» и понимает, какие сигналы давать телу».
Правда, что есть интимный антиэйджинг?
В среднем с 35 и вплоть до весьма элегантных лет женщины действительно обращаются к нам за омоложением интимной области. Дело в том, что тонус, плотность и упругость тканей снижаются как под влиянием гормональных изменений, беременности, других операций, так и биологически с возрастом. А это отражается на качестве сексуальной жизни, комфорте при фитнес-нагрузках, самом виде органов и уверенности женщины в себе (удовлетворенность внешностью — важный компонент ментального благополучия!).
Любовь Сафонова
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Чтобы вернуть тело к "базовым настройкам" или даже улучшить их, мы проводим лабиопластику (изменение формы и размера малых и больших половых губ) и кольпопластику (укрепление мышц влагалища). Реабилитация в первом случае занимает около двух недель, во втором — месяц–полтора, и в целом проходит без неприятных ощущений, не требуя ограничений обычной активности. Связано это с уникальным биомеханизмом женского тела: поскольку половые органы являются частью родовых путей, они предрасположены к "травматическому" воздействию и потому умеют активно самостоятельно регенерировать. И еще один момент: что бы ни говорили алармистские заголовки из СМИ, альтернативных нехирургических методов не существует. Но! Зато пластика и косметология замечательно поддерживают эффект друг друга. Для омоложения, увлажнения, укрепления, подтяжки кожи в интимной зоне обычно применяются биоревитализация, лазерная терапия, термолифтинг — наиболее подходящую в вашем кейсе процедуру подберет специалист».
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