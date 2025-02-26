Контрацептивные инъекции (для мужчин!), подкожные импланты, пластыри и кольца: вот технологии секс-безопасности (наступающего!) будущего

Какие средства предохранения использовать женщинам и мужчинам (по принципу обоюдной ответственности!)? Где меньше всего сайд-эффектов и что дает защиту на несколько лет? Какие разработки ученые ведут прямо сейчас? Спросили у Нелли Кривощаповой, акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики ИНВИТРО.
Новые методы контрацепции и какие они бывают
На сегодняшний день основной упор разработчики делают на максимально удобные решения. Одним из подходов является снижение доз гормонов в комбинированных оральных контрацептивах (КОК), что повышает их безопасность и уменьшает побочные эффекты.
Кроме обычных таблеток на рынке представлены другие варианты — пластыри, кольца, импланты. Это дает женщинам больше вариантов, подходящих под разный стиль жизни. Многие из этих изобретений созданы по принципу доставки меньших доз гормонов и активов в организм, что обеспечивает более выраженный и длительный эффект с дополнительными бонусами (улучшение состояния кожи, поддержка костей, регуляция менструального цикла). Например, импланты или внутриматочные системы могут работать на основе микрочастиц, которые постепенно высвобождают действующие вещества, снижая побочки и обеспечивая защиту на несколько лет!
Продолжаются доклинические и клинические исследования других, принципиально новых технологий! К примеру, компания Cirqle Biomedical разрабатывает препарат, который на время сделает цервикальную слизь непроницаемой для сперматозоидов. Проект Dama Health создает клиническое ПО, которое подбирает наиболее подходящий способ предохранения по цифровым и генетическим биомаркерам. А Фонд Билла и Мелинды Гейтс недавно инвестировал в создание микрочипа, который будет высвобождать левоноргестрел (синтетический гормон-контрацептив) в течение 16 лет. Его можно отключить, когда женщина начнет планировать беременность, а после родов активировать вновь.
Чем могут пользоваться мужчины
Современная тенденция — обоюдная ответственность за контрацепцию в паре. Но пока только презервативы остаются самым распространенным методом мужского предохранения. Качество половой жизни современные модели ни в коем случае не портят, наоборот — они стали гораздо более удобными, тонкими и прочными, и дают хорошую защиту от инфекций, передающихся половым путем.
Более радикальное (но долговечное и надежное) решение — вазэктомия, то есть хирургический метод, при котором мужская фертильность блокируется путем перевязки семявыносящих протоков. С развитием медицинских технологий операция стала менее инвазивной и доступной, а восстановление после нее происходит быстрее.
Что касается гормональных средств защиты — пока продолжаются исследования (проверяемые препараты работают по принципу остановки сперматогенеза). Помимо этого, на этапах разработки и ограниченного применения находятся такие подходы, как контрацептивные инъекции, пробки-блокираторы семявыводящих каналов и технология контролируемого подавления спермы!
Мифология контрацептивов или Почему не надо бояться ими пользоваться
Миф 1. Приводят к набору веса
Масса тела может расти или снижаться по разным причинам, включая гормональные изменения, питание и физическую активность. Исследования демонстрируют, что большинство современных гормональных средств несущественно влияют на цифру весов. Важно обсудить с врачом индивидуальные особенности и выбрать подходящий метод.
Миф 2. Повышают риск бесплодия
На самом деле препараты не вызывают инфертильность. После отмены гормонов большинство женщин восстанавливает нормальный менструальный цикл и способность к зачатию в течение нескольких месяцев! И более того, иногда контрацептивы назначаются для лечения репродуктивных проблем!
Миф 3. Презервативы неэффективны
Наоборот, это один из самых надежных методов предохранения и защиты от инфекций, передаваемых половым путем. При правильном применении их эффективность достигает 98%.
Миф 4. Экстренной гормональной контрацепцией можно пользоваться регулярно
Таблетки содержат ударную дозу гормонов и не предназначены для рутины.
Миф 5. Гормоны вызывают рак
Клинические исследования показывают, что КОКи снижают риск развития некоторых онкологических заболеваний, например, рака яичников и эндометрия. Однако их действие ассоциировано с незначительным повышением риска рака молочной железы. Поэтому вопрос о начале приема лекарств стоит обязательно обсудить с гинекологом.
Доказанные сайд-эффекты
Да, они бывают и иногда становятся основанием, чтобы выбрать альтернативные пути. Гормональные средства могут вызывать тошноту, головные боли, изменения настроения, снижение либидо, нерегулярные кровотечения (в первые месяцы), а при наличии способствующих факторов повышается риск тромбозов. В редких случаях может быть задержка восстановления фертильности.
Такие негормональные методы, как внутриматочные спирали, иногда вызывают более обильные и болезненные менструации, особенно в первые месяцы после установки. А барьерные способы защиты (презервативы, диафрагмы) в целом безопасны, но у некоторых людей может возникать аллергическая реакция на латекс или смазку.
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