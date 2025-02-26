Контрацептивные инъекции (для мужчин!), подкожные импланты, пластыри и кольца: вот технологии секс-безопасности (наступающего!) будущего

Новые методы контрацепции и какие они бывают

На сегодняшний день основной упор разработчики делают на максимально удобные решения. Одним из подходов является снижение доз гормонов в комбинированных оральных контрацептивах (КОК), что повышает их безопасность и уменьшает побочные эффекты.

Кроме обычных таблеток на рынке представлены другие варианты — пластыри, кольца, импланты. Это дает женщинам больше вариантов, подходящих под разный стиль жизни. Многие из этих изобретений созданы по принципу доставки меньших доз гормонов и активов в организм, что обеспечивает более выраженный и длительный эффект с дополнительными бонусами (улучшение состояния кожи, поддержка костей, регуляция менструального цикла). Например, импланты или внутриматочные системы могут работать на основе микрочастиц, которые постепенно высвобождают действующие вещества, снижая побочки и обеспечивая защиту на несколько лет!

Продолжаются доклинические и клинические исследования других, принципиально новых технологий! К примеру, компания Cirqle Biomedical разрабатывает препарат, который на время сделает цервикальную слизь непроницаемой для сперматозоидов. Проект Dama Health создает клиническое ПО, которое подбирает наиболее подходящий способ предохранения по цифровым и генетическим биомаркерам. А Фонд Билла и Мелинды Гейтс недавно инвестировал в создание микрочипа, который будет высвобождать левоноргестрел (синтетический гормон-контрацептив) в течение 16 лет. Его можно отключить, когда женщина начнет планировать беременность, а после родов активировать вновь.

Чем могут пользоваться мужчины

Современная тенденция — обоюдная ответственность за контрацепцию в паре. Но пока только презервативы остаются самым распространенным методом мужского предохранения. Качество половой жизни современные модели ни в коем случае не портят, наоборот — они стали гораздо более удобными, тонкими и прочными, и дают хорошую защиту от инфекций, передающихся половым путем.

Более радикальное (но долговечное и надежное) решение — вазэктомия, то есть хирургический метод, при котором мужская фертильность блокируется путем перевязки семявыносящих протоков. С развитием медицинских технологий операция стала менее инвазивной и доступной, а восстановление после нее происходит быстрее.

Что касается гормональных средств защиты — пока продолжаются исследования (проверяемые препараты работают по принципу остановки сперматогенеза). Помимо этого, на этапах разработки и ограниченного применения находятся такие подходы, как контрацептивные инъекции, пробки-блокираторы семявыводящих каналов и технология контролируемого подавления спермы!