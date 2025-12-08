Знакомьтесь, синдром ROMO (не путать с FOMO!) — выборочное игнорирование информации против думскроллинга, залипания и выгорания!

Эталон невозмутимости и slavic face Киллиан Мерфи задал тренд для всех уставших от FOMO (Fear Of Missing Out — страха упустить нечто важное) — ROMO (Relief Of Missing Out — облегчение от упущенной возможности). Шутка о том, что он рад пропустить новый проект Нолана, мгновенно нашла применение на практике: теперь это главная стратегия для тех, кто предпочитает сознательно фильтровать инфошум ради ментального спокойствия. Заинтригованы? Рассказываем.
Масштаб информационной «лавины»
По оценке обзорных источников в 2025 году объем материалов, создаваемых, копируемых и потребляемых человечеством, может приблизиться к 181 зеттабайту. А за прошлый год мы произвелив 9000 раз (!) больше контента, чем вся цивилизация до 1993 года.
Другие (не менее жуткие) цифры: согласно часто цитируемым данным, каждый день мы производим ~2.5 квинтиллиона байт даты, на запредельной скорости двигаясь по маршруту «информация + ее дублирование + ее передача», и при этом ~90 % всех данных, существующих сейчас, были сгенерированы всего за последние 2 года.
Очевидно, что информационный поток сегодня — не просто «большой», а «огромный и стремительно растущий» по историческим меркам.
Почему это проблема
По пунктам:
- Вокруг активный информационный шум — много мусора, а ценного мало.
- Мозг не может все усвоить.
- Мы перестаем глубоко думать, только листаем и скроллим.
- Это вызывает стресс и тревогу.
- Кроме того, кажется, что ты все знаешь, но на деле знания поверхностные.
Как ROMO становится прямой профилактикой выгорания
Суть ROMO — в развитии навыка категоризировать и приоритезировать информацию: что вам нужно срочно, что можно отложить, а что — пропустить с чистой совестью?
Выгорание возникает из-за постоянной траты сил на истощающие факторы (споры, тревогу, навязанное чувство вины). Эти «протечки» в нашем ментальном барьере накапливаются и в итоге делают нас уязвимыми перед стрессом. ROMO учит осознанно останавливаться и не фокусировать свое внимание на том, что в итоге только раздражит вас и не даст никаких бонусов.
Deloitte в отчете 2023 года отмечает, что 41% пользователей испытывают цифровую усталость, а 28% ощущают стресс из-за большого количества уведомлений и цифровых задач. Фактически мы живем в состоянии перманентной перегрузки. Наши устройства не дают мозгу отдыхать, и в какой-то момент люди начинают сознательно выключаться.
Исследования также подтверждают физический и психологический вред. В уважаемом журнале BMC Public Health опубликованы предостережения (с хорошей доказательной базой): информационная перегрузка связана с бессонницей и депрессивными симптомами. Слишком много негативных или беспорядочных данных ухудшают способность мозга регулировать эмоциональные реакции.
ROMO возникает как ответ выгоранию. Это не отказ от задач и не потеря сил, а стратегическое, продуманное решение: «Я выбираю, что потреблять». Дэниел Канеман в «Думай медленно... решай быстро» писал, что мозг экономит энергию и старается избегать переизбытка стимулов. Когда кибершум превышает способность обработки, мы скатываемся к поверхностному мышлению. ROMO помогает не допустить этой деградации.
3 причины, почему люди все чаще выбирают ROMO
Причина 1: Защита от эмоционального манипулирования
Соцсети часто работают как машина по производству тревоги. ROMO — это выбор не быть ее винтиком. Вы не просто экономите силы, а отказываетесь потреблять контент, который вас пугает, злит или выматывает. Исследования подтверждают: уставшие от инфолавины люди на 67% чаще делятся фейками, потому что критические мышление отключается первым.
Как здесь выглядит ROMO на практике: вы видите очередную паническую новость и, вместо того чтобы вчитываться и пугать себя алармизмами, осознанно пролистываете.
Причина 2: Возвращение времени, которое у вас крадут
Поднимите руки, у кого свободных часов катастрофически мало. Harvard Business Review оценивает, что сотрудники теряют до 5 рабочих недель в год просто на переключение между задачами в условиях информационного шума. LumApps дополняет: офисный работник тратит до 2,5 часов в день на поиск нужных данных. ROMO помогает вернуть эти часы.
Как воплощать (идеальный расклад): вместо того, чтобы вести двухчасовую (никому не нужную!) беседу, вы обмениваетесь ключевыми тезисами в сообщениях и быстро приходите к решению. Задержки после окончания рабочего дня сводятся к минимуму.
Причина 3: Контроль информации
Постоянный поток мнений создает иллюзию осведомленности, но на деле лишает свободы выбора. Значит, нужно сместить фокус с реактивного потребления («что мне покажут») на активное управление («что я хочу узнать»). Это про то, чтобы самому решать, чему уделять внимание, а не поддаваться алгоритмам.
Как действовать: вы перестаете пытаться уследить за сотней блогеров и подписываетесь только на два-три ресурса, которым безоговорочно доверяете. Не просто «читаете ленту», а целенаправленно идете за конкретной мыслью или фактом.
Как жить по принципам ROMO в повседневности (больше деталей!)
На работе. Вы ставите мессенджеры в беззвучный режим после окончания рабочего дня, отписываетесь от почтовых рассылок, не связанных с вашими прямыми обязанностями, и настраиваете автоматическую сортировку писем по заданным параметрам. Отключаем уведомления, используем «окна концентрации», отказываемся от лишних рабочих чатов. Вуаля — продуктивность растет!
Научные данные неумолимы: отвлекающие факторы и переключение между множеством дел одновременно заставляют работать быстрее, но при этом увеличивают субъективную нагрузку, стресс и, конечно, качество решений.
В личной жизни и на отдыхе. Вы сознательно меньше сидите в соцсетях, отключаете ненужные приложения и не тратите силы на обсуждение всех сплетен и слухов (некоторых — можно и даже полезно). Учитесь «мягко игнорировать», то есть беречь себя для того, что действительно ценно.
При выборе информации в целом. Вы формируете персональный список проверенных новостных источников и позволяете себе не обращать внимания на все, что в него не входит. Как метко заметил профессор права и автор бестселлеров Тим Ву в книге «The Attention Merchants»: «Внимание — это ресурс, и тот, кто контролирует его потоки, по сути, контролирует ваш разум».
Есть нюанс!
Опасность № 1. Ухудшение качества отношений и эмоционального благополучия
Безапелляционная фильтрация чужих историй, когда мы «отключаем» все, что нам кажется неинтересным, может мешать настоящей эмоциональной вовлеченности.
Представьте, что подруга вдохновенно делится с вами своей новой страстью — выращиванием кактусов. Если вы «отмахнетесь», потому что тема вам не близка (или вы устали/заняты), возможно, не просто потеряете информацию, а упустите шанс выразить поддержку, теплоту — то, что делает отношения живыми. Если же проводить меньше времени в соцсетях и быть более внимательными к близким офлайн — есть шансы, что эмоциональная близость и искренность сохранятся.
Опасность № 2. Социальная изоляция и равнодушие
Постоянно отсекая плохие новости, мы создаем себе уютный, но искаженный микромир. В итоге мы не просто меньше тревожимся — мы перестаем видеть связь между своими действиями и глобальными проблемами. Исчезает понимание, что от нашего безразличия климат не улучшится, а кризисы не разрешатся сами собой.
Исследования отмечают рост гражданской апатии. Жизненный пример: вы перестали следить за событиями, которые не касаются вас напрямую, и теперь проблемы в другой стране кажутся вам абстрактными и неважными. А это не так.
Что делать дальше
Используйте ROMO как практический инструмент:
- Сделайте «уборку». Неделю записывайте, откуда вы получаете информацию (соцсети, сайты, мессенджеры). Оставьте только то, что реально полезно, остальное — мусор, который крадет время.
- Создайте «список лучшего». Выберите 3-5 самых надежных источников (например, любимые СМИ, блоги, подкасты). Все, что не входит в этот список, можно смело игнорировать.
- Выделите «время для новостей». Всего 20-30 минут утром и вечером на рилсы и новости. В остальное время — не заглядывайте. Это поможет держать фокус.
- Настройте пуши. Оставьте только самые важные (например, звонки от близких). Все остальные — off. Минимизируйте уведомления — экспериментальные данные демонстрируют, что включенные оповещения увеличивают симптомы невнимательности и связаны со снижением продуктивности. Простой беззвучный / тихий режим дает значимый выигрыш во внимании и благополучии.
- Откладывайте на потом. Используйте специальные приложения (например, Pocket), чтобы сохранять интересные статьи на свободное время, а не читать их сразу и не отвлекаться.
- Создайте «слепые зоны». Сознательно избегайте тем, которые вас злят, расстраивают или не относятся к вашим целям (например, споры в комментариях).
- Устраивайте «цифровой детокс» короткими интервалами — мета-исследования подтверждают уменьшение невнимательности и гиперактивности, депрессии, снижение показателей киберзависимости при таком подходе.
Так, переключаясь туда, где есть реальная ценность, вы сокращаете лишние усилия и сохраняете психическое здоровье. ROMO — инструмент, который помогает превратить отказ от «всего сразу» в стратегию: меньше шума, больше смысла.
Текст: Ксения Гавриленко
