Знакомьтесь, синдром ROMO (не путать с FOMO!) — выборочное игнорирование информации против думскроллинга, залипания и выгорания!

Масштаб информационной «лавины»

По оценке обзорных источников в 2025 году объем материалов, создаваемых, копируемых и потребляемых человечеством, может приблизиться к 181 зеттабайту. А за прошлый год мы произвелив 9000 раз (!) больше контента, чем вся цивилизация до 1993 года.

Другие (не менее жуткие) цифры: согласно часто цитируемым данным, каждый день мы производим ~2.5 квинтиллиона байт даты, на запредельной скорости двигаясь по маршруту «информация + ее дублирование + ее передача», и при этом ~90 % всех данных, существующих сейчас, были сгенерированы всего за последние 2 года.

Очевидно, что информационный поток сегодня — не просто «большой», а «огромный и стремительно растущий» по историческим меркам.

Почему это проблема

По пунктам:

Вокруг активный информационный шум — много мусора, а ценного мало. Мозг не может все усвоить. Мы перестаем глубоко думать, только листаем и скроллим. Это вызывает стресс и тревогу. Кроме того, кажется, что ты все знаешь, но на деле знания поверхностные.

Как ROMO становится прямой профилактикой выгорания

Суть ROMO — в развитии навыка категоризировать и приоритезировать информацию: что вам нужно срочно, что можно отложить, а что — пропустить с чистой совестью?

Выгорание возникает из-за постоянной траты сил на истощающие факторы (споры, тревогу, навязанное чувство вины). Эти «протечки» в нашем ментальном барьере накапливаются и в итоге делают нас уязвимыми перед стрессом. ROMO учит осознанно останавливаться и не фокусировать свое внимание на том, что в итоге только раздражит вас и не даст никаких бонусов.

Deloitte в отчете 2023 года отмечает, что 41% пользователей испытывают цифровую усталость, а 28% ощущают стресс из-за большого количества уведомлений и цифровых задач. Фактически мы живем в состоянии перманентной перегрузки. Наши устройства не дают мозгу отдыхать, и в какой-то момент люди начинают сознательно выключаться.

Исследования также подтверждают физический и психологический вред. В уважаемом журнале BMC Public Health опубликованы предостережения (с хорошей доказательной базой): информационная перегрузка связана с бессонницей и депрессивными симптомами. Слишком много негативных или беспорядочных данных ухудшают способность мозга регулировать эмоциональные реакции.

ROMO возникает как ответ выгоранию. Это не отказ от задач и не потеря сил, а стратегическое, продуманное решение: «Я выбираю, что потреблять». Дэниел Канеман в «Думай медленно... решай быстро» писал, что мозг экономит энергию и старается избегать переизбытка стимулов. Когда кибершум превышает способность обработки, мы скатываемся к поверхностному мышлению. ROMO помогает не допустить этой деградации.