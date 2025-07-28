Сплетничаете? Правильно делаете! Это помогает становиться лучше (серьезно!), продуктивно работать и снимать стресс — и вот почему

Почему все (!) сплетничают?

Обмен информацией в самых разных форматах — суть человеческого общения. Он помогает установить связь между людьми. Когда мы делимся новостями и слухами, то создаем основу для коммуникации, налаживаем связи и взаимодействие в социальной группе. И нет, это не стыдно и не табуировано.

«Существует тенденция считать сплетни чем-то неряшливым, ненадежным и недостойным серьезного изучения, — говорит Дэвид Слоан Уилсон, профессор биологии и антропологии в Государственном университете Нью-Йорка в Бингемтоне и автор книги "Собор Дарвина" об эволюции и групповом поведении в интервью The New York Times. — Но они, по-видимому, представляют собой очень сложное, многофункциональное взаимодействие, которое играет важную роль в регулировании поведения в группе и определении принадлежности к ней».

Являются ли сплетни только женским делом? Дремучий стереотип. В исследовании психологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разговоры за спиной впервые были оценены в цифрах. Ученые проанализировали беседы людей, которые согласились носить портативное записывающее устройство в течение двух-пяти дней (Смело!). И вот, что выяснили:

Мы отводим на пересуды 52 минуты в день!

Мужчины тратят на это столько же времени, сколько и женщины.

85% крыссоветов — это безобидные чаты ни о чем — обмен информацией о людях, которых знают все участники. Только 15% шушуканий носит подлый характер.

А теперь о сплетнях и об их бенефициарах!

Первый плюс: антистресс

Обсуждение интриг и тайн может служить средством снятия напряжения. Мы все живем в мире, наполненном вызовами и проблемами, и передача ценных полусветских знаний — своеобразный «выпускной клапан». Так мы временно отвлекаемся от собственных забот и проблем.

Также антистресс-эффект перемывания костей, вероятно, связан с влиянием на гормоны. Было доказано, что уровень окситоцина, который отвечает за стресс-толерантность и эмоциональную привязанность (к этому мы еще вернемся!), выше во время разговора, наполненного сплетнями, чем во время нейтральных любезностей и предсказаний погоды на завтра. Окситоцин снимает ментальный дискомфорт, снижает кровяное давление и уровень кортизола, а еще создает ощущение близости и доверия.

Второй плюс: скил критического мышления и саморазвитие

Транслируя различные слухи и их происхождение, мы учимся анализировать материал и отделять правду от вымысла. Это важно в 2025-м, когда информация — основной инструмент манипуляции мнением.

Работа Елены Мартинеску, профессора Королевского колледжа Лондона, выявила еще одно интересное преимущество укромных толкований. Когда люди узнают, что стали объектом обсуждения, это, конечно, может задеть, но и равно стимулирует самоанализ и стремление стать лучше. Исследовательница говорит: «Мы обнаружили, что негативные сплетни побуждают людей исправлять те аспекты своего поведения, за которые их критиковали».

К подобному выводу, но с другой стороны, подошли ученые из Университета Гронингена в Нидерландах. Они обнаружили, что хорошие истории о других людях дают мотивацию к самосовершенствованию. И подтвердили тезис Мартинесу: даже когда слух носит негативный характер, его герой может выиграть. Их ресерч, представленный в The Personality and Social Psychology Bulletin, показал, что когда и если человек узнает о своей главной роли в сюжете госсипа, он с большей вероятностью извлечет уроки из неудачного опыта.