Сплетничаете? Правильно делаете! Это помогает становиться лучше (серьезно!), продуктивно работать и снимать стресс — и вот почему

Wakey, wakey,
Upper East Siders Petersburgers! Gossip Girl is here. Мы, как и вы, обожаем получать информацию и делиться ей! И стоит ли стесняться обмена данными о подозрительном нетакусе с доверенными лицами? Ну, конечно, нет: феномен сплетен изучают ведущие школы (Стэнфорд! Йель! Беркли! Королевский колледж Лондона!) и приходят к выводу — шепчитесь, ребята, в этом есть очень классные профиты. А кто госсипы не любит, тот просто им завидует (шутка с долей правды).
Почему все (!) сплетничают?
Обмен информацией в самых разных форматах — суть человеческого общения. Он помогает установить связь между людьми. Когда мы делимся новостями и слухами, то создаем основу для коммуникации, налаживаем связи и взаимодействие в социальной группе. И нет, это не стыдно и не табуировано.
«Существует тенденция считать сплетни чем-то неряшливым, ненадежным и недостойным серьезного изучения, — говорит Дэвид Слоан Уилсон, профессор биологии и антропологии в Государственном университете Нью-Йорка в Бингемтоне и автор книги "Собор Дарвина" об эволюции и групповом поведении в интервью The New York Times. — Но они, по-видимому, представляют собой очень сложное, многофункциональное взаимодействие, которое играет важную роль в регулировании поведения в группе и определении принадлежности к ней».
Являются ли сплетни только женским делом? Дремучий стереотип. В исследовании психологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разговоры за спиной впервые были оценены в цифрах. Ученые проанализировали беседы людей, которые согласились носить портативное записывающее устройство в течение двух-пяти дней (Смело!). И вот, что выяснили:
- Мы отводим на пересуды 52 минуты в день!
- Мужчины тратят на это столько же времени, сколько и женщины.
- 85% крыссоветов — это безобидные чаты ни о чем — обмен информацией о людях, которых знают все участники. Только 15% шушуканий носит подлый характер.
А теперь о сплетнях и об их бенефициарах!
Первый плюс: антистресс
Обсуждение интриг и тайн может служить средством снятия напряжения. Мы все живем в мире, наполненном вызовами и проблемами, и передача ценных полусветских знаний — своеобразный «выпускной клапан». Так мы временно отвлекаемся от собственных забот и проблем.
Также антистресс-эффект перемывания костей, вероятно, связан с влиянием на гормоны. Было доказано, что уровень окситоцина, который отвечает за стресс-толерантность и эмоциональную привязанность (к этому мы еще вернемся!), выше во время разговора, наполненного сплетнями, чем во время нейтральных любезностей и предсказаний погоды на завтра. Окситоцин снимает ментальный дискомфорт, снижает кровяное давление и уровень кортизола, а еще создает ощущение близости и доверия.
Второй плюс: скил критического мышления и саморазвитие
Транслируя различные слухи и их происхождение, мы учимся анализировать материал и отделять правду от вымысла. Это важно в 2025-м, когда информация — основной инструмент манипуляции мнением.
Работа Елены Мартинеску, профессора Королевского колледжа Лондона, выявила еще одно интересное преимущество укромных толкований. Когда люди узнают, что стали объектом обсуждения, это, конечно, может задеть, но и равно стимулирует самоанализ и стремление стать лучше. Исследовательница говорит: «Мы обнаружили, что негативные сплетни побуждают людей исправлять те аспекты своего поведения, за которые их критиковали».
К подобному выводу, но с другой стороны, подошли ученые из Университета Гронингена в Нидерландах. Они обнаружили, что хорошие истории о других людях дают мотивацию к самосовершенствованию. И подтвердили тезис Мартинесу: даже когда слух носит негативный характер, его герой может выиграть. Их ресерч, представленный в The Personality and Social Psychology Bulletin, показал, что когда и если человек узнает о своей главной роли в сюжете госсипа, он с большей вероятностью извлечет уроки из неудачного опыта.
Третий плюс: так проще выживать
Шу-шу-шу на офисной кухне — золотой источник информации о людях, их намерениях и действиях, который помогает принимать мудрые и дальновидные решения.
Допустим, если персоне N известно, кто и кого хочет подсидеть, у него появляется определенная фора и шанс оптимизировать стратегию так, чтобы ему не причинили вреда. А надежная характеристика коллеги как оратора, который не умеет держать рот на замке, подсказывает фильтровать мысли, которыми вы с ним делитесь. Кто откажется от такой надежной сводки?
«Мы все знаем людей, которые совершенно не приспособлены к жизни в обществе. Если бы они участвовали в сплетнях, то узнали бы много такого, что им нужно знать и что они не могут узнать где-либо еще, например, насколько надежны люди, можно ли им доверять, — уточняет Сара Верт, психолог из Йельского университета. — Отказ от участия в сплетнях на каком-то уровне может быть нездоровым и ненормальным».
Четвертый плюс: сотрудничество и «свои» ребята
Согласно анализу, опубликованному в журнале Psychological Science учеными Стэнфордской высшей школы бизнеса, и Калифорнийского университета в Беркли, сплетни помогают исправить агрессоров, препятствуют эксплуатации «хороших людей» и развивают нетворкинг.
«Группы, в которых участники могут сплетничать, — говорит один из соавторов работы Мэттью Файнберг, — лучше поддерживают сотрудничество и сдерживают эгоизм, чем те, в которых это запрещено. И группы эти работают еще лучше, если они могут подвергать остракизму ненадежных участников. Хотя оба этих способа поведения [сплетни и остракизм] могут использоваться не по назначению, наши результаты показывают, что они также выполняют очень важные функции для общества».
Социологи обнаружили, что, когда люди узнают о недостойном поведении других, они используют эту информацию, чтобы присоединиться к тем, кто, по их мнению, склонен к коллаборации. А тот, кто не работает в команде и везде ищет только личную выгоду, рискует быть исключенным из проекта.
«Избавившись от перебежчиков, те, кто готов сотрудничать, смогут свободнее инвестировать в общественное благо, не опасаясь эксплуатации», — резюмировали авторы.
Пятый плюс: работа в удовольствие
Крыссоветы укрепляют доверие (вспомните про повышения уровня окситоцина! см. «Первый плюс»). Когда мы делимся слухами, то демонстрируем свою открытость и готовность быть частью сообщества. Этим ощущением принадлежности часто определяется наш психологический комфорт (к слову, опять антистресс).
Но вернемся к продуктивности и к тому, зачем допускать закулисное шу-шу-шу в своей команде? Академическая группа из Школы менеджмента Бингемтонского университета особое внимание уделила как положительным, так и отрицательным формам шепотков на рабочем месте, особенно в отношении организаций и руководства. Результаты противоречат общепринятому представлению! Хотя негативные пересуды могут казаться влиятельными или контролирующими, анализ не выявил никаких доказательств в пользу этого. На самом деле участники эксперимента не воспринимали кляузы как полезную информацию, а считали их обычными жалобами.
«Организации должны осознавать влияние позитивных сплетен, потому что текучесть кадров может быть очень важным фактором, определяющим успех организации», — говорит ведущий автор исследования Джинхи Мун, докторант Школы менеджмента Смита, в пресс-релизе университета. По словам ученого, чтобы сотрудники участвовали в позитивном инфообмене и с удовольствием сохраняли за собой рабочее место, шефству нужно всего лишь хорошо относиться к своей команде и демонстрировать заботу о ее благополучии.
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