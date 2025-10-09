Вместо сеанса у психолога: собрали арт-терапевтические идеи (от фильмов до мест для прогулок), чтобы восстановить ментальный и эстетический баланс

Не все сводится к кляксам Роршаха и дивану в кабинете (скажет любой хороший специалист!). Иногда, чтобы разобраться в себе, ответить на болезненный вопрос или поймать дзен, нужно удалиться от суетной толпы (или раствориться в ней) на встрече с прекрасным. Попросили фотохудожницу, маэстро эмоциональных портретов Анну Забродину собрать топ (не рейтинг!) остро- и вечноактуальных арт-объектов, которые «лечат», — часть из них можно найти исключительно в Петербурге.
Литераторские мостки на Волковском кладбище
Уникальный музей-некрополь, где на небольшом участке земли нашел последний приют цвет русской культуры и науки. История этого места началась с завещания Ивана Тургенева, пожелавшего лечь рядом со своим другом, критиком Виссарионом Белинским. Их соседство положило начало традиции, и теперь здесь, среди тенистых аллей, — целый пантеон: от Менделеева и Павлова до Блока и народных артистов.
Это место не о смерти, а о диалоге с вечностью и силе человеческого наследия. Прогулка здесь — мощная практика осознанности, заставляющая задуматься о собственном пути, наследии и о том, что остается после человека. Тишина, нарушаемая лишь пением птиц, и пронзительная красота старых памятников дарят не грусть, а умиротворение и чувство глубокой связи с историей, напоминая, что настоящее искусство и мысль бессмертны.
Адрес: Волковское кладбище, Расстанный проезд, 30 (вход с ул. Самойловой).
Особняк Клейнмихель
Сказочный неоготический замок на Каменном острове, чья история — отражение бурного XX века. Построенный в 1834 году, свой романтический облик с остроконечными башенками и стрельчатыми окнами он приобрел позже, на рубеже веков. Расцвет особняка связан с хозяйским салоном его последней владелицы, графини Марии Клейнмихель, превратившей его в главный светский клуб дореволюционного Петербурга.
Это место — машина времени, возвращающая в эпоху, когда частная жизнь была искусством. Прогулка мимо него позволяет физически ощутить ход истории, ее крутые повороты и удивительную устойчивость красоты. Здесь можно поймать редкое чувство — легкую меланхолию по утраченному миру, смешанную с надеждой, что подлинная элегантность все же переживает любые катаклизмы. Он напоминает, что за любым фасадом скрываются человеческие драмы, страсти и невероятная стойкость духа.
Адрес: Каменный остров, набережная Малой Невки, 11.
Спектакль «Обломов» в постановке Андрея Прикотенко
Знакомая со школы история Ильи Ильича Обломова в постановке одного из самых чутких современных режиссеров. Это не классическая иллюстрация романа, а его мощное, почти мистическое переосмысление, где халат становится символом экзистенциального выбора, а диван — последним пристанищем гибнущей души.
Спектакль работает как сеанс коллективной психотерапии. Он выворачивает наизнанку ту внутреннюю «обломовщину», что живет в каждом, — нашу тоску по покою, страх перед миром и невыносимую тяжесть бытия. Проживая эту трагедию вместе с героем, ты не судишь его, а понимаешь. А через понимание приходит прощение — и к нему, и к себе. Слезы в финале — это очищающее освобождение от накопленной внутри тишины.
Адрес: Александринский театр, Новая сцена, наб. реки Фонтанки, 49А.
Выставка Дмитрия Шада «Под черным солнцем»
Персональная выставка петербургского фотохудожника и по совместительству врача Дмитрия Шада. Его работы — это мощный сплав боди-арта, эротики и мистического дарк-арта. Серия «Под черным солнцем», рожденная на стыке его медицинского опыта и увлечения андеграундной культурой, погружает зрителя в мир древних мифов и страшных сказок, где первобытные инстинкты выходят на первый план.
Это редкий случай, когда искусство не утешает, а провоцирует и тем самым исцеляет. Шад не просто изображает демонов — он предлагает встретиться с ними лицом к лицу, признать их частью себя и увидеть в них темную красоту. Смотря на эти завораживающие образы, вы проживаете катарсис — освобождение от подавленных страхов и травм через их визуализацию. Это терапия принятием собственной тени, где тьма перестает быть врагом и становится источником силы.
Адрес: Музей Эрарта, 29-я линия В.О., 2.
12 сентября 2025 — 30 ноября 2025
Книга «Глаза Моны» Тома Шлессера
Искусствовед Тома Шлессер создал удивительный гибрид — трогательный «роман взросления» и захватывающий путеводитель по мировому искусству. Его юная героиня Мона, столкнувшись с внезапной слепотой, начинает вместе с дедом-фотографом совершать паломничества в парижские музеи. Шаг за шагом они исследуют шедевры — от Караваджо до Ротко, — и эти встречи становятся для девочки главным лекарством.
Эта книга — глубоко действенное чтение. Она не просто рассказывает, а учит тому, как искусство может быть настоящей терапией: исцелять последствия травмы, возвращать чувствительность и помогать заново выстроить связь с миром. Вы будете не только следить за монологичным движением Моны, но и, вслед за ней, заново учиться видеть — вглядываться в детали, считывать эмоции и находить отклик на собственные переживания в живописи и скульптуре. Это роман-практикум по осознанности и исцелению через красоту.
Ищем: Во всех главных книжных магазинах города.
Хинт: можно найти книгу в «Подписных изданиях» (Литейный пр., 57.) и заодно заглянуть в «Подписные булочки» — выпить кофе, преисполниться от облепиховой шу и поучаствовать в благотворительной акции «Вещи с особенностями» в поддержку людей с ментальными особенностями (инициатива инклюзивных мастерских «Перспективы»!). Добро полезно для здоровья!
Сериал «Сирены»
Психологический триллер от Марго Робби (выступает в качестве продюсера), который затягивает с первых минут. Сюжет, уместившийся в одно напряженное уик-эндовое пребывание в роскошном поместье на отдаленном острове, строится на противостоянии трех женщин: одержимой контролем миллиардерши Микаэлы (королева Джулианна Мур!), ее впечатлительной ассистентки Симоны (Милли Олкок, юная Рейенира Таргариен из «Дома дракона») и старшей сестры последней, Девон (Меган Фэйхи, она же Дафни-оптимистка из «Белого лотоса»), которая пытается спасти семью от чужого токсичного влияния.
Сериал работает как вскрытие психологических ран. Он виртуозно показывает механизмы манипуляции, токсичной привязанности и то, как мы ищем одобрения в ущерб себе. Наблюдая за этой битвой, ты невольно проецируешь ее на свои сложные отношения — с семьей, работой или внутренними демонами. Это мощное напоминание о важности личных границ и о том, что настоящее исцеление начинается с попытки спасти не другого человека, а самого себя.
Фильм «Дракула: История любви»
Новая работа Люка Бессона — это не хоррор, а масштабная готическая сага, переворачивающая знакомую историю с ног на голову. В основе сюжета — не ужас вампиризма, а трагедия бессмертного существа, обреченного на вечные поиски утраченной любви. Калеб Лэндри Джонс в роли Влада и Кристоф Вальц — охотник за вампирами (Краш! Прим. ред.) создают напряженнейшее противостояние, где стирается грань между добром и злом.
Фильм предлагает глубоко личное переживание темы потери и вечной верности. Это история о том, как боль утраты может искалечить душу, заставив ее отвергнуть весь мир, но именно любовь остается единственным якорем. Смотря на отчаянные попытки Дракулы восстановить связь с возлюбленной, мы проживаем катарсис, который заставляет задуматься о природе нашей собственной привязанности, жертвенности и о том, что мы готовы простить ради любви.
Инсайт: смотреть в «Авроре» (Невский просп., 60) — роскошный эстетический максимум.
Комментарии (0)