Вместо сеанса у психолога: собрали арт-терапевтические идеи (от фильмов до мест для прогулок), чтобы восстановить ментальный и эстетический баланс

Литераторские мостки на Волковском кладбище

Уникальный музей-некрополь, где на небольшом участке земли нашел последний приют цвет русской культуры и науки. История этого места началась с завещания Ивана Тургенева, пожелавшего лечь рядом со своим другом, критиком Виссарионом Белинским. Их соседство положило начало традиции, и теперь здесь, среди тенистых аллей, — целый пантеон: от Менделеева и Павлова до Блока и народных артистов.

Это место не о смерти, а о диалоге с вечностью и силе человеческого наследия. Прогулка здесь — мощная практика осознанности, заставляющая задуматься о собственном пути, наследии и о том, что остается после человека. Тишина, нарушаемая лишь пением птиц, и пронзительная красота старых памятников дарят не грусть, а умиротворение и чувство глубокой связи с историей, напоминая, что настоящее искусство и мысль бессмертны.

Адрес: Волковское кладбище, Расстанный проезд, 30 (вход с ул. Самойловой).