ВОЗ: искусство помогает в профилактике и лечении диабета и рака! Любое? Всем? Разобрались с экспертом, как работает арт-терапия

Занятие искусством, как уже не подозревают, а подтверждают ученые, облегчает самочувствие при тяжелых заболеваниях, поддерживает и дает силы бороться за здоровье. А специальное направление арт-терапии — виртуозно разбирается с гештальтами, потому что художественный язык может «достучаться» до тех глубин души, до которых не дотягиваются обычные слова. Рассказываем об арт + мед исследовании Всемирной организации здравоохранения и отвечаем с арт-терапевтом на вопрос: если вам плохо, то предпочтительнее все же А4 и фломастеры или марафон «Преступления и наказания» (ура, дождались!)?
Меняет ли искусство физиологическое состояние организма
Отчет Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что занятие творчеством обладает высоким потенциалом для борьбы с неинфекционными заболеваниями, патологиями сердца, ожирением и даже раком.
Первое, что отмечают эксперты — вылечить искусство (пока!) не может, однако с психологической точки зрения оно способно дать и разрядку, и утешение, и вдохновение. Занятия творчеством переносят фокус внимания с боли и беспокойств на фантазию, красоту и интерес жизни. Отсюда, если не прогресс в самом лечении и объективных показателях терапии, то хотя бы в самочувствии.
Кристофер Бейли, один из членов команды программы ВОЗ по исследованию связи между здоровьем и искусством, поделился собственным опытом. Он писал пьесы во время курса химиотерапии, и это значительно облегчило его психологическое состояние.
«Я понял, что, находясь на сцене и работая с артистами, я чувствовал себя глубоко благополучным человеком. Я мог ходить, поднимать вещи и четко выражать свои мысли. Во время репетиций и спектаклей я забывал о химиотерапии, ее не существовало. [...] Пока шел спектакль, пусть временно, мне было хорошо. Искусство не обещает излечения – оно не может вылечить рак. Оно помогает обрести смысл, который делает жизнь прекрасной вне зависимости от обстоятельств».
Кроме того, согласно данным Европейского бюро, искусство уже показывает хорошие результаты при борьбе с неинфекционными заболеваниями в качестве превентивного информационного и поддерживающего средства. Например, в России разработали проект защиты детей от болезней с помощью ЗОЖ-сказок (авторы инициативы — специалисты Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики!). А в Венгрии в реабилитацию пациентов с заболеваниями дыхательных путей включили хоровое пение.
Что такое арт-терапия и как выпустить злость через фломастеры
Как видно из доклада ВОЗ, основная действующая сила искусства — психологическая. Поэтому мы решили разобраться в том, что включает в себя арт-терапия (направление психотерапии, методы которого основаны на занятиях творчеством) и какие есть лайфхаки по работе с эмоциями. Консультацию нам дал психолог и практикующий арт-терапевт Филипп Жевлаков. Он же соавтор подкаста и одноименной книги о взгляде на литературу через призму современной психологии (почитайте отрывок про избегающий тип привязанности и «Завтрак у Тиффани») «Базаров порезал палец» (ко-стар — доцент МГУ и популяризатор науки Борис Прокудин).
Филипп, как корректнее сказать: психологические проблемы нужно «лечить» или в них нужно «разбираться»?
Я думаю, что можно и так, и так. Бывает, что человек приходит к нам в кабинет, и он совершает много усилий для того, чтобы ему стало лучше. Тогда мы можем предложить ему обратиться к врачу, если, например, подозреваем депрессию. И потом разбираемся, как же человек в этом положении оказался. Это может быть лечением души. Например, это выглядит как освобождение, когда человек подавлял эмоцию долгое время, а потом — бац! — и все вышло, и это уже другое лицо, другие глаза и облегчение.
Я бы подытожил, что в рамках терапии мы делаем так, чтобы внутри стало легче и помогаем корректировать поведение и жизнь в сторону предпочитаемого. Задаем человеку такой вопрос, который он сам себе задать не может.
Как искусство помогает с лечением / разбором психологической проблемы? И какие именно проблемы, в основном, можно решить?
Искусство способно показать и рассказать то, что слова не могут сделать, работая с изображением предмета искусства, создавая его или рассматривая. Помню, что у меня была интересная практика. Пришел человек и говорит: «Сегодня не хочу ничего обсуждать, хочу просто порисовать». Он рисовал слепой портрет (закрытыми глазами), а потом дорисовывал то, что там ему видится.... И тогда мы попали в историю, которая давно хотела выйти.
Сейчас, по сравнению с веком, скажем, Толстого и Достоевского, уровень образованности выше, в том числе и психологической, люди много знают профильных тем и терминов (спасибо интернету!), много рефлексируют и рационализируют, и часто за этим прячутся и занимаются избеганием.
Собрать набор конкретных практик под пул проблем вряд ли получится, зависит от кейса. Точно можно сказать, что белый лист А4 и фломастеры — это контенирующая практика, помогающая собраться и почувствовать себя лучше. Большие листы бумаги и текучие краски скорее всего могут вызвать у человека чувство регресса, детскости или потерянности. Но если человек — профессиональный художник, и он часто рисует фломастерами и текучими красками, то легко сможет контролировать процесс, и ему надо предложить материал, в котором у него появится желание больше исследовать и меньше контролировать.
Кинотерапия и книготерапия — тоже арт-терапия?
Терапия — это только с терапевтом, с человеком. Никакой кинотерапии и книготерапии нет, это могут быть поддерживающие практики в вашей жизни. Я часто советую книги и фильмы как дополнение к терапии. Чувства и мысли от прочтения важны. Например, мы исследуем, в каком моменте стало скучно, и распознаем, правда ли это скучный текст или триггер, подавленные эмоции и эмоциональное истощение.
Кино и литература могут поддерживать в темные времена. Я бы советовал пересматривать то, что дает силы и вдохновляет именно вас, универсальных произведений нет.
Почему страшное кино — путь к дзен-хюгге и можно ли словить паранойю от тру-крайма
Страшные фильмы и книги — почему есть люди, которые обожают такой контент? Это диагноз или, наоборот, способ закалить психику? Или нечто третье?
Это щекотка нервов. В Дании есть такой термин «хюгге». Это о том, что на улице гроза и сильный ветер, а я в доме, где уютно, и от того, что на улице хаос — мне становится ещё уютнее. Это может быть чем-то таким же: я в безопасности могу поднять адреналин. Это выплеск эмоций (мы знаем, что это понарошку!).
Кто-то ходит в кино, кто-то прыгает с тарзанки, а кто-то покоряет горы. Если на этом жизнь не концентрируется, то ничего критичного в этом нет. В балансе все хорошо.
Можно ли сказать, что у психики есть рецепторы (страх, радость, влюбленность) и, если они не слишком развиты, то человек потребляет гипертрофированный контент, чтобы их расшевелить? Слишком сладенькие книги, ужасные ужасы et cetera?
Хм, это хороший вопрос. У нас точно есть чувствительность, которая может понижаться и повышаться. Если мы будем каждый день смотреть ужастики и слушать тру-крайм подкасты, то нам будут сниться кошмары, или может развиться легкая паранойя, например. Психика расшатана и ей нужен покой. Это как танцевать на дискотеке, где орут колонки, а выходишь на улицу – и тишина. И хочется только ее.
Через книгу мы можем попасть в другой мир слов и мыслей... И в этом поле вполне можно через фантазирование закрыть гештальт. Но если есть нужды и потребности в вещах, которые через книгу не закрываются, например, в объятиях или поддерживающих словах от другого человека, то книга вряд ли это может дать.
Книгу можно использовать как экспозицию к страху или проблеме. Например, если человек боится мотыльков, тогда он может начать читать книгу о них или посмотреть документалку. Это называется парадоксальная интенция, попытаться чуть-чуть подойти поближе к тому, что ты боишься.
ВОЗ заявляет, что психологический компонент играет важную роль в лечении и облегчении течения соматических болезней, вплоть до рака.
Есть эффект или нет от психологической практики — очень персональная история, мы не может точно сказать, что сработает, поэтому я бы не экстраполировал данные ВОЗ на всех.
Есть ли, на ваш взгляд, наиболее эффективные методы арт-терапии? Или все зависит от склонностей человека?
Дело даже не в методе и технике, а в том, как мы используем художественный материал с конкретной темой. Если у человека много невыраженной злости, я бы предложил что-то слепить или порвать, но я также допускаю, что он может испугаться материала, тогда нужно начать с чего-то другого, например, с рассмотрения картин.
Мне кажется вот главное, что нужно донести: я человек, я сложная структура и целый мир, и для меня найдётся практика. А это значит, что меня видят и уважают, видят мою боль и мои слезы, даже если они где-то там далеко. Но их стараются увидеть и понять.
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