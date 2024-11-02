ВОЗ: искусство помогает в профилактике и лечении диабета и рака! Любое? Всем? Разобрались с экспертом, как работает арт-терапия

Что такое арт-терапия и как выпустить злость через фломастеры

Как видно из доклада ВОЗ, основная действующая сила искусства — психологическая. Поэтому мы решили разобраться в том, что включает в себя арт-терапия (направление психотерапии, методы которого основаны на занятиях творчеством) и какие есть лайфхаки по работе с эмоциями. Консультацию нам дал психолог и практикующий арт-терапевт Филипп Жевлаков. Он же соавтор подкаста и одноименной книги о взгляде на литературу через призму современной психологии (почитайте отрывок про избегающий тип привязанности и «Завтрак у Тиффани») «Базаров порезал палец» (ко-стар — доцент МГУ и популяризатор науки Борис Прокудин).

Филипп, как корректнее сказать: психологические проблемы нужно «лечить» или в них нужно «разбираться»?

Я думаю, что можно и так, и так. Бывает, что человек приходит к нам в кабинет, и он совершает много усилий для того, чтобы ему стало лучше. Тогда мы можем предложить ему обратиться к врачу, если, например, подозреваем депрессию. И потом разбираемся, как же человек в этом положении оказался. Это может быть лечением души. Например, это выглядит как освобождение, когда человек подавлял эмоцию долгое время, а потом — бац! — и все вышло, и это уже другое лицо, другие глаза и облегчение.

Я бы подытожил, что в рамках терапии мы делаем так, чтобы внутри стало легче и помогаем корректировать поведение и жизнь в сторону предпочитаемого. Задаем человеку такой вопрос, который он сам себе задать не может.

Как искусство помогает с лечением / разбором психологической проблемы? И какие именно проблемы, в основном, можно решить?

Искусство способно показать и рассказать то, что слова не могут сделать, работая с изображением предмета искусства, создавая его или рассматривая. Помню, что у меня была интересная практика. Пришел человек и говорит: «Сегодня не хочу ничего обсуждать, хочу просто порисовать». Он рисовал слепой портрет (закрытыми глазами), а потом дорисовывал то, что там ему видится.... И тогда мы попали в историю, которая давно хотела выйти.

Сейчас, по сравнению с веком, скажем, Толстого и Достоевского, уровень образованности выше, в том числе и психологической, люди много знают профильных тем и терминов (спасибо интернету!), много рефлексируют и рационализируют, и часто за этим прячутся и занимаются избеганием.

В арт-терапии сложнее заниматься избеганием. Скорее всего от себя не убежишь.

Собрать набор конкретных практик под пул проблем вряд ли получится, зависит от кейса. Точно можно сказать, что белый лист А4 и фломастеры — это контенирующая практика, помогающая собраться и почувствовать себя лучше. Большие листы бумаги и текучие краски скорее всего могут вызвать у человека чувство регресса, детскости или потерянности. Но если человек — профессиональный художник, и он часто рисует фломастерами и текучими красками, то легко сможет контролировать процесс, и ему надо предложить материал, в котором у него появится желание больше исследовать и меньше контролировать.

Кинотерапия и книготерапия — тоже арт-терапия?

Терапия — это только с терапевтом, с человеком. Никакой кинотерапии и книготерапии нет, это могут быть поддерживающие практики в вашей жизни. Я часто советую книги и фильмы как дополнение к терапии. Чувства и мысли от прочтения важны. Например, мы исследуем, в каком моменте стало скучно, и распознаем, правда ли это скучный текст или триггер, подавленные эмоции и эмоциональное истощение.

Кино и литература могут поддерживать в темные времена. Я бы советовал пересматривать то, что дает силы и вдохновляет именно вас, универсальных произведений нет.