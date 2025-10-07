В своей тарелке: «Простые вещи» запускают акцию в поддержку людей с ментальными особенностями

Уже шестой год подряд в октябре магазины, кафе, онлайн-сервисы становятся на месяц немного инклюзивнее: в их ассортименте появляются «вещи с особенностями». Символ акции — летающая тарелка, которую нарисовал художник «Простых вещей» Вячеслав Михайлов.

«Все мы разные, и каждый из нас прикладывает разные усилия, чтобы почувствовать себя "в своей тарелке" в гостях, в кафе, на работе или учебе. Инклюзивные проекты, такие как наши "Простые вещи", помогают людям с инвалидностью полегче находить свою тарелку», — рассказывает Анна Иванова, PR в «Простых вещах».

Цель — поддержать людей с ментальными особенностями и показать, что инаковости есть место. Акция продлится с 10 октября по 10 ноября. В этом году к акции «Вещи с особенностями» присоединились бренд одежды VOLCHOK, Zorca ceramica, Подписные булочки, бар «Проект ПС», ювелирный магазин 47 Store, брендинговое агентство Endy, Издательство Ивана Лимбаха и многие другие. Чтобы поддержать акцию, достаточно приобрести товар или услугу у партнёров-участников или сделать пожертвование на сайте акции.