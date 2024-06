Вы все меня бесите! Вот 11 экологичных способов выпустить пар и научиться стресс-менеджменту

Хобби и увлечения

Занятия приятным в определенном смысле «перестраивают мышление» и перемещают фокус внимания — помогают отвлечься от тревожных мыслей и получать удовольствие от процесса здесь и сейчас. Ресерч, представленный в Journal of International Journal of Environmental Research and Public Health подтвердил, что хобби и увлечения помогают выпустить эмоции и благодаря этому негативные ситуации не оказывают на человека длительное разрушительное воздействие.

Практика: Найдите дела (и время для них), которые приносят вам радость. К примеру, часто люди находят отдых в садоводстве, кулинарии (не зря же мы собираем рецепты лучших шефов!), чтении или коллекционировании.

Природотерапия

Проведение времени вне стен помещения и в окружении природы оказывает успокаивающее действие на психику и помогает расслабиться.

Практика: Подойдет все — от прогулок в парке до походов и пикников или просто отдыха на свежем воздухе. Так что всем вперед — на неделю в Комарово, на любование закатами в Репино или хотя бы в Оранжерею Таврического сада — фотосинтезировать, а не фотографироваться.

Профессиональная помощь

Иногда стресс может быть настолько сильным, что справиться с ним самостоятельно трудно. В таких случаях важно быть честным с собой и обращаться к профессионалам — квалифицированным психологам или психотерапевтам.

Практика: Не стесняйтесь признать, что вам нужна помощь, если чувствуете, что не можете справиться с кризисом самостоятельно. Терапия действительно эффективна для улучшения общего психического здоровья.