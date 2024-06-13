Вы все меня бесите! Вот 11 экологичных способов выпустить пар и научиться стресс-менеджменту

Практика эмоциональной гигиены «Шодхан» или «Ритуал ярости»

Для практикующих Хатха-йогу эта практика является такой же обыденной, как и чистка зубов по утрам. С санскрита «Шодхан» (Shodhana) означает «очищение», а в западном мире ее трансформировали и упростили, назвав «Ритуал ярости».

Ритуал направлен на освобождение от внутренней агрессии, гнева и напряжения через физические действия. Основная цель — дать человеку возможность выразить подавленные эмоции в безопасной и контролируемой среде. В основе ритуала лежат принципы традиционной индийской духовной практики, сочетающие физические упражнения, медитацию и дыхательные техники.

В процессе участники обычно уединяются на природе, например, в лесу, где они могут использовать палки или другие предметы для выражения своей ярости. Они бьют по земле или деревьям, кричат и активно движутся, что помогает освободиться от накопленного стресса и негатива.

Недостаточно просто выразить гнев и ярость. После физической активности необходимо восстановить внутренний баланс и успокоить ум, через медитацию и дыхательные упражнения.

Медитация и осознанность

Здорово помогают успокоить ум, уставший прокручивать одну и ту же проблему по кругу. Плюс осознанность учит нас быть в настоящем моменте и принимать свои чувства и мысли без осуждения.

Практика: Ежедневно уделяйте хотя бы 10-15 минут медитации. Начните с простого фокусирования на дыхании или использования приложений для медитации. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Psychology, подтвердило, что медитация осознанности эффективно снижает стресс, в том числе при хронической боли, заболеваниях сердца и сосудов и раке.

Спорт

Способствует выработке эндорфинов — «гормонов счастья», которые уменьшают ощущение боли и стресса. А еще доказано, что движение — не только жизнь, но и способ снизить уровни тревоги и депрессии.

Практика: Все просто — выберите физическую активность по душе и введите ее в свое постоянное расписание. Совершенно необязательно, чтобы это был олимпийский вид спорта. Подойдет и плавание, и йога, и длинная прогулка.

Креатив

Творческое выражение помогает выпустить эмоции, избавившись от подавляемой агрессии. Это отличный метод отвлечься и погрузиться в процесс, который приносит радость и удовлетворение, а заодно прокачать ментальное благополучие.

Практика: Найдите время для занятий, которые вам нравятся, будь то рисование, письмо или игра на музыкальном инструменте. И / или попробуйте арт-терапевтические методики (злобные открытки и не только!), которые отлично разгружают мозг, прогоняют грусть и апатию.