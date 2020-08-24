Давно хотите начать медитировать, но не знаете, как лучше всего подступиться к практикам осознанного внимания и расслабления? Все проще, чем кажется: половина медитирующих россиян делают это с помощью мобильных приложений. «Собака.ru» изучила их разнообразие и выбрала 8 лучших.
Спокойствие, только спокойствие: 8 удобных приложений для медитации и борьбы со стрессом
1. Headspace
Легендарное приложение, созданное в 2012 году бывшим буддийским монахом
Бесплатный 10-дневный курс для начинающих.
Пожалуй, самое известное приложение для медитации, которое создал бывший буддийский монах и эксперт в области майндфулнесс Энди Паддикомб. Внутри – максимально разнообразный спектр техник: более сотни медитаций с гидом, мини-медитации, звуки сна, SOS-медитации для чрезвычайных ситуаций, для детей. Каждый «пакет» или курс включает в себя несколько коротких анимаций, которые объясняют ключевые понятия и различные техники, используемые в выбранной вами медитации. Изюминка этого приложения – возможность выбирать продолжительность каждой медитации под руководством гида. Headspace предложит 10-минутную, 15-минутную или 20-минутную медитацию в зависимости от вашего уровня опыта или времени, которое вы сами готовы выделить для медитации. Еще одно интересное решение – минутные медитации, если вам вдруг захотелось привести мысли в порядок здесь и сейчас.
2. Calm
«Больше сна. Меньше стресса. Лучше жизнь».
7 дней бесплатно, потом 3690 рублей в год.
Приложение Calm с образцовым и простым в использовании интерфейсом отлично подойдет для тех, кто уже чувствует себя уверенно в своей практике медитации. Приложение предоставляет сеансы медитации под руководством гида от 3 до 25 минут — тут и практики для снятия беспокойства и стресса, и упражнения, направленных на концентрацию внимания во время работы. Большая аудио-библиотека подойдет для тех, кто любит работать, спать или даже медитировать под звуки природы или приятную музыку. В разделе Meditations можно выбрать медитацию на одном из 22 языков — на русском их не так много, но они есть. Каждый день появляются новые медитации, есть трекеры прогресса, а также семидневные и 21-дневные программы для начинающих. Также есть специальный раздел для сна, где на выбор представлено более 100 сказок на ночь для взрослых. Платный раздел Courses предлагает аудиокурсы от мастеров медитаций, врачей и психологов. Каждый курс рассчитан на 10 дней и стоит 399 рублей для устройств на Android и 379 рублей на iOS.
3. Insight timer
Cамое популярное среди россиян приложение для сна, снятия стресса и чувства беспокойства
Бесплатно, включает встроенные покупки.
Приложение, которое использует 27% медитирующих с помощью мобильного телефона россиян, содержит тысячи различных медитаций и своего рода мастер-классов от известных практиков и инструкторов медитации — Тары Бранч, Сэма Харриса, Дженнифер Пирси и даже Моби. Некоторые курсы в приложении поднимают такие темы, как преодоление навязчивого мышления и создание утренних ритуалов. Особенность Insight Timer — таймеры медитации с интервальными колокольчиками, которые подойдут для тех, кому нравится медитировать без инструкций или указаний. Вы сами выбираете как долго вы хотите практиковаться, какой стиль вам нравится (например, сканирование тела, уменьшение чувства беспокойства/стресса и т.д.). В целом это приложение англоязычное, но в нём есть и курсы на русском языке. Еще одна изюминка Insight Timer — трекер, который позволяет вам планировать и отслеживать свой прогресс.
4. Meditopia
Очень красивое (и полностью русскоязычное) приложение для развития осознанности с более 150 вариантами медитаций
Бесплатный пробный период, после него 369 рублей в месяц.
Русскоязычное приложение для медитаций и ментального здоровья, которое скачали 3 млн пользователей со всего мира, подкупает завораживающими снимками природы, стильным интерфейсом и действительно приятным аудио-сопровождением (популярный гугл-запрос — «кто озвучивал Meditopia»). Отлично подойдет для тех, кто начинает осваивать медитацию и хочет повысить уровень своей осознанности и эмоционального интеллекта. Приложение предлагает пользователям более 150 вариантов медитации — в том числе их можно подобрать на основе вашего самочувствия в данный момент. Будь то медитация для осознания счастья или снятия тревожности.
5. Практика
Полезное приложение от российских разработчиков для борьбы со стрессом и медитаций
Бесплатный 10-дневный курс медитации
Российское мобильное приложение для медитации без эзотерики «Практика», которое запустили в 2019 году предприниматели Антон Шаяхов, Дмитрий Афонин и Даниил Косинский, предлагает «простые и короткие уроки медитации» для борьбы со стрессом, бессонницей и демотивацией. Основа приложения с простым и удобным интерфейсом — пошаговые уроки с гуру медитации, которые объясняют основы практик и учат применять разнообразные техники. Цель «Практики» заключается в том, чтобы каждый человек благодаря нему мог найти своего гуру медитации и провести с ним персональный сеанс. В приложении вы найдете курсы по цифровому детоксу и снижению стресса, сможете пройти медитацию в разных обстоятельствах — например, попробовать осознанную прогулку, практику в транспорте и визуализацию для сна. Пробный период – 7 дней, далее – 299 рублей в месяц.
6. MyLife Meditation
Приложение и для медитации, и для занятий йогой
$ 9,99 в месяц или $ 58,99 в год
MyLife (ранее известная как Stop, Breathe & Think) уникально тем, что это не только приложение для медитации, но для йоги и акупунктуры. Также это приложения позволяет вам отслеживать свои привычки, настроение и эмоции. Перед каждым использованием вы проходите небольшой опрос и сообщаете о том, как чувствуете себя в физическом и ментальном смысле. Основываясь на собранной информации, MyLife Meditation предлагает вам более подходящею для вас и вашего состояния медитацию. Это действительно очень важная и полезная функция — она позволяет вам лучше осознавать любые изменения или закономерности в мышлении, и наглядно следить за тем, как на него влияет медитация. Все практики направлены на решение конкретных задач — например, на улучшение сна, повышение внимательности, на помощь в борьбе со стрессом или агрессией.
7. UCLA Mindful
Приложение для медитации от специалистов Калифорнийского университета
Бесплатное
С приложением, разработанным специалистами Калифорнийского университета (!), вы сможете практиковать медитацию в любом месте и в любое время. UCLA Mindful создано без излишеств и идеально подойдет для начинающих. В нем вы найдете множество видеороликов о том, как начать медитировать, об основных позах для медитации и о пользе, которую она способна дать вашему физическому и ментальному здоровью. Вы можете воспользоваться основными медитациями на английском и испанском языках. Также есть функция таймера, которая позволит медитировать в любое подходящее для вас время. Приложение UCLA Mindful каждый четверг проводит бесплатный 30-минутный сеанс медитации с гидом.
8. Aura
Медитация для начинающих с большой аудио-библиотекой
7 дней – бесплатно, потом $ 59.99 (4050 рублей) в год или $4.99 в месяц
Инструкторы приложения Aura разделяют различные точки зрения, техники и учения, так что вы точно найдете медитацию, которая понравится именно вам. Кроме того, приложение предоставляет ежедневные микромедитации, которые длятся не более 3 минут, наставничество, звуки природы, истории и музыку, которые подбирает приложение в зависимости от настроения, которое вы указываете при его запуске (Aura отслеживает данные о вашем душевном состоянии и анализирует его). Приложение на английском, но уровень языка не очень сложный, все доступно и понятно. В Aura eсть возможность выбрать длительность нужной для вас медитации: 3 минуты, 10-20 минут, 1 час и даже многочасовые практики.
Подготовила Екатерина Гончарова.
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