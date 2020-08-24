Спокойствие, только спокойствие: 8 удобных приложений для медитации и борьбы со стрессом

«Больше сна. Меньше стресса. Лучше жизнь».

iOS, Android

7 дней бесплатно, потом 3690 рублей в год.

Приложение Calm с образцовым и простым в использовании интерфейсом отлично подойдет для тех, кто уже чувствует себя уверенно в своей практике медитации. Приложение предоставляет сеансы медитации под руководством гида от 3 до 25 минут — тут и практики для снятия беспокойства и стресса, и упражнения, направленных на концентрацию внимания во время работы. Большая аудио-библиотека подойдет для тех, кто любит работать, спать или даже медитировать под звуки природы или приятную музыку. В разделе Meditations можно выбрать медитацию на одном из 22 языков — на русском их не так много, но они есть. Каждый день появляются новые медитации, есть трекеры прогресса, а также семидневные и 21-дневные программы для начинающих. Также есть специальный раздел для сна, где на выбор представлено более 100 сказок на ночь для взрослых. Платный раздел Courses предлагает аудиокурсы от мастеров медитаций, врачей и психологов. Каждый курс рассчитан на 10 дней и стоит 399 рублей для устройств на Android и 379 рублей на iOS.