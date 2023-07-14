Кляксография, злобные открытки и куклы (но не Вуду)! Кому и чем поможет арт-терапия — объяснила психолог

Что такое арт-терапия

Согласно Резолюции Российской арт-терапевтической ассоциации, арт-терапия — это система психологических и психофизических, лечебно-коррекционных и профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента изобразительной деятельностью. Проще говоря, это комплекс упражнений, чтобы избавиться от стресса, тревоги и психологических (и не только!) болезненных состояний с помощью творчества. Впервые понятие «арт-терапия» первый употребил художник Адриан Хилл в 1938 году, описывая свою работы с туберкулезными больными в санаториях.

Виды терапии

За время своего существования понятие «арт-терапия» значительно расширилось. Сегодня к ней относят не только рисование. Например, существует библиотерапия (написание историй), сказкотерапия (перенос сказочных смыслов в реальность), куклотерапия (проработка проблем с помощью кукольного театра, не имеет ничего общего с куклами Вуду!), мандалотерапия — (плетение, рисование, раскрашивание мандал), работа с метафорическими ассоциативными картами, фототерапия, танцевально-двигательная терапию и много чего еще. Я все-таки считаю, что классическая арт-терапия — это рисование и скульптура. Остальное — отдельные направления работы с подсознанием.

Важный момент в арт-терапии – концентрация на процессе. Тогда будет эффективно все, что мы делаем: рисуем, слушаем музыку или плетем мандалы. А если мы сели рисовать, параллельно включили сериал, с кем-то разговариваем, пьем кофий — это не считается терапией.

Доказана ли эффективность арт-терапии? Вот результаты исследования на базе отделения неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева: «…показана высокая терапевтическая эффективность системной арт-терапии, проявленная в положительном влиянии на симптоматический статус, личностные характеристики и систему отношений пациентов, а также качество жизни».