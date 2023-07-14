Кляксография, злобные открытки и куклы (но не Вуду)! Кому и чем поможет арт-терапия — объяснила психолог

Перегруженный информацией мозг к концу недели перестает мыслить не только логически, но и креативно? Хочется перезагрузить самого себя, как зависший лэптоп? Вместе с психологом Маргаритой Алексеевой собрали самые творческие способы сфокусировать сознание, прокачать эмоциональный интеллект, перестать грустить и подстегнуть воображение.
Что такое арт-терапия
Согласно Резолюции Российской арт-терапевтической ассоциации, арт-терапия — это система психологических и психофизических, лечебно-коррекционных и профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента изобразительной деятельностью. Проще говоря, это комплекс упражнений, чтобы избавиться от стресса, тревоги и психологических (и не только!) болезненных состояний с помощью творчества. Впервые понятие «арт-терапия» первый употребил художник Адриан Хилл в 1938 году, описывая свою работы с туберкулезными больными в санаториях.
Виды терапии
За время своего существования понятие «арт-терапия» значительно расширилось. Сегодня к ней относят не только рисование. Например, существует библиотерапия (написание историй), сказкотерапия (перенос сказочных смыслов в реальность), куклотерапия (проработка проблем с помощью кукольного театра, не имеет ничего общего с куклами Вуду!), мандалотерапия — (плетение, рисование, раскрашивание мандал), работа с метафорическими ассоциативными картами, фототерапия, танцевально-двигательная терапию и много чего еще. Я все-таки считаю, что классическая арт-терапия — это рисование и скульптура. Остальное — отдельные направления работы с подсознанием.
Важный момент в арт-терапии – концентрация на процессе. Тогда будет эффективно все, что мы делаем: рисуем, слушаем музыку или плетем мандалы. А если мы сели рисовать, параллельно включили сериал, с кем-то разговариваем, пьем кофий — это не считается терапией.
Что происходит при арт-терапии с мозгом, телом и сознанием
Ресурсов префронтальной коры хватает на 3-4 часа активной работы, но в течение дня мы нагружаем мозг гораздо дольше. Арт-терапия дает голове возможность отдохнуть: выделяются гамма-аминомасляная кислота, которая участвует в тормозной функции, и гормоны «радости и «мотивации» — серотонин и дофамин. Поэтому становится проще бороться со стрессами, не разгонять фантазию. Аналогично терапию рисованием можно использовать для профилактики выгорания.
С помощью арт-терапии прокачивается интуитивно-творческий путь получения знаний. Чаще всего мы пользуемся его противоположностью — логико-аналитическим подходом, но он менее эффективен. И, наконец, арт-терапия хороша тем, что работает со всеми состояниями человека: физическим, эмоциональным и интеллектуальным. В эпоху информатизации, когда с миром мы общаемся через экран, насытить свои тактильную и проприоцептивную (сенсорную, пространственную) системы — очень благостно для мозга.
В чем отличия арт-терапии для детей и взрослых
Разницы практически нет! Всем хорошо подходит техника рисования эмоций, с помощью которой человек учится выражать свои чувства, определять и соотносить себя со своими ощущениями. Так развивается его эмоциональный интеллект. А для детей лучше проводить арт-терапию в группах, потому что они легче включаются в коллективное занятие. Поэтому детский день рождения в формате рисовальной вечеринки — это отличная идея. Но не забывайте о повышенной технике безопасности.
Бонус-совет. Какую терапию применять
От усталости: жестовое рисование
Один из методов арт-терапии, в основе которого — рисование всем телом. Очень классный способ работы с усталостью и перенапряжением. А еще он отлично подходит для людей, у которых нарушен контакт с телом.
Сначала человек погружается практически в медитацию, а после этого ложится на пол на огромный лист бумаги (лист должен быть больше человека, чтобы не сковывать движения!). И в полном молчании, сконцентрировавшись на своих ощущениях — начинает двигаться и рисовать всем телом (мелком или пастелью). После практики мы оформляем полученное изображение. Захочется дорисовать, обозначить границы или что-то добавить в рисунок — ваше право, добавляйте. Далее мы используем установленную эмоциональную связь с картиной, чтобы входить в то расслабленное состояние, которое дало ее рисование.
Для фокуса: кляксография
При сложностях с концентрацией можно использовать кляксографию. Делим лист бумаги пополам, на одной половине терапевт ставит кляксу, на второй части вы дорисовываете такое же пятно. Потом обсуждаем, на что похожа эта клякса.
Не обязательно идти к терапевту и посвящать этому целый час. С кляксографией можно работать самому, в паре с партнером или детьми. Чувствуете, что находитесь в «рассинхроне» — отложите на время задачи и отдайтесь творчеству. Такая арт-терапия помогает развивать не только концентрацию, но и умение анализировать и творчески мыслить. Я советую ввести ее в свою жизнь как ежедневную практику, например, во время перерывов на работе.
Против злости: открытка
Можно нарисовать злобную открытку тому, на кого вы злитесь. Рисунок никогда и никому отправлять не нужно. Смело выплескивайте все, что сидит в вас, даже самые грубые и неприятные образы.
Для тех, кто стесняется рисовать грубости, существует другой вариант: рисунок линиями. Когда вас душит злость, возьмите ручки и лист бумаги. Ставьте на листе точку любого размера и цвета – это вы. Далее активно проводите от себя линии. Вкладывайте в каждый мазок частичку злости. Проговаривайте: «Прямо сейчас я очень злюсь. Я злюсь потому что…», и называйте причину.
Ради радости: лепка
Грусть — это эмоция, направленная в прошлое. Справится с ней поможет возвращение в состояние «здесь и сейчас», поэтому рекомендую что-то созидательное. Идеально подойдет лепка скульптур или горшков из глины.
К спокойствию: танец
Состояние волнения нам обеспечивают гормоны стресса. Возможно — он обоснованный, а возможно — нет. В любом случае необходимо перевести химическую энергию в физическую. В этом нам поможет движение. Накрыло волнением — двигайтесь, поднимайте руки-ноги, или сходите на танцевальную терапию.
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