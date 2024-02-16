5 вопросов про качественный сон. Сколько часов спать? Зачем арифметика в постели? Нужна ли регулярная усталость?

Для чего нам сон?

Ночью организм переключается с режима взаимодействия с внешней средой на внутреннюю работу, и происходит выработка важнейших гормонов, восполняющих энергию, в частности, тестостерона, соматотропина. Получается, что мы спим, чтобы подготовить тело и психику к будущему бодрствованию.

У ночного отдыха есть несколько стадий, у каждой из которых своя функция:

Глубокий медленный сон обеспечивает ресурсами наше тело.

Мозг проводит сканирование организма на всех уровнях: от субклеточного до системного. Выявляются структурные нарушения, различные дефекты и «поломки». В проблемные зоны отправляются «команды репарации» (восстановления). Кроме того, очень активно ведет себя наша иммунная система: она защищает нас от агрессоров — аллергенов, старых клеток, патогенных микроорганизмов, злокачественных клеток.

«Быстрый сон» (R.E.M.) обрабатывает полученный мозгом днем массив данных — именно в это время мы видим сновидения.

Этот этап нужен для того, чтобы сформировать долгосрочную память: лишняя информация отсеивается, необходимая — закрепляется. И происходит обновление эмоций, их переосмысление — вот поэтому буквально «утро вечера мудренее».

При чем здесь циркадные биоритмы?

Циркадные ритмы — это цикл организма с периодом 24 часа, определяющий жизненно важные биопроцессы, в первую очередь, ритм сон–бодрствование: 8 на 16 часов соответственно. Однако далеко не у всех людей этот цикл идеально укладывается в сутки. У известных «жаворонков» он короче («обгоняет» астрономический день), а у не менее знаменитых «сов» — длиннее (запаздывает). И это нормально.

«Совам» с их поздней активностью социально сложно «взаимодействовать» со световым днем, на который ориентирована вся общественная активность: от учебы до работы публичных учреждений. У «жаворонков» таких проблем практически нет, однако подстраиваться под их режим любителям ночного бдения вредно: согласно исследованиям, в таком случае они меньше живут, больше подвержены депрессиям и зависимостям.