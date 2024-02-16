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Здоровье

5 вопросов про качественный сон. Сколько часов спать? Зачем арифметика в постели? Нужна ли регулярная усталость?

Как отдохнуть ночью, перепрограммировав мозг, почему переделывать себя из «совы» в «жаворонка» вредно для здоровья и правда ли утро мудренее вечера — объяснили профессор, д.м.н. Роман Бузунов и специалист в области лечения бессоницы, к.м.н. София Черкасова, врачи-сомнологи, соавторы книги «Преднамеренное спокойствие» (ИД «Комсомольская правда»).

Vik Y

Для чего нам сон?

Ночью организм переключается с режима взаимодействия с внешней средой на внутреннюю работу, и происходит выработка важнейших гормонов, восполняющих энергию, в частности, тестостерона, соматотропина. Получается, что мы спим, чтобы подготовить тело и психику к будущему бодрствованию.

У ночного отдыха есть несколько стадий, у каждой из которых своя функция:

  • Глубокий медленный сон обеспечивает ресурсами наше тело.

Мозг проводит сканирование организма на всех уровнях: от субклеточного до системного. Выявляются структурные нарушения, различные дефекты и «поломки». В проблемные зоны отправляются «команды репарации» (восстановления). Кроме того, очень активно ведет себя наша иммунная система: она защищает нас от агрессоров — аллергенов, старых клеток, патогенных микроорганизмов, злокачественных клеток.

  • «Быстрый сон» (R.E.M.) обрабатывает полученный мозгом днем массив данных — именно в это время мы видим сновидения.

Этот этап нужен для того, чтобы сформировать долгосрочную память: лишняя информация отсеивается, необходимая — закрепляется. И происходит обновление эмоций, их переосмысление — вот поэтому буквально «утро вечера мудренее».

При чем здесь циркадные биоритмы?

Циркадные ритмы — это цикл организма с периодом 24 часа, определяющий жизненно важные биопроцессы, в первую очередь, ритм сон–бодрствование: 8 на 16 часов соответственно. Однако далеко не у всех людей этот цикл идеально укладывается в сутки. У известных «жаворонков» он короче («обгоняет» астрономический день), а у не менее знаменитых «сов» — длиннее (запаздывает). И это нормально.

«Совам» с их поздней активностью социально сложно «взаимодействовать» со световым днем, на который ориентирована вся общественная активность: от учебы до работы публичных учреждений. У «жаворонков» таких проблем практически нет, однако подстраиваться под их режим любителям ночного бдения вредно: согласно исследованиям, в таком случае они меньше живут, больше подвержены депрессиям и зависимостям. 

предоставлено пресс-службой ИД «Комсомольская правда»

Что сделать, чтобы выспаться?

Эти правила работают для всех, когда бы вы ни ложились: в 8 утра или 8 вечера.

  1. Соблюдайте свой собственный режим, не доставляйте организму стресс от неопределенности отдыха;
  2. Проветривайте помещение перед сном, чтобы тело не оставалось без свежего воздуха и кислорода и справлялось со своей ночной работой;
  3. Откажитесь от гаджетов в постели. Любые девайсы — это и яркий синий свет, сбивающий биоритмы, и, главное, — информационный шум. Даже чисто развлекательный контент очень перегружает нервную систему, которая, как мы выяснили выше, напрямую связана с качеством сна;
  4. Практикуйте медитации — они помогают расслабиться и заснуть;
  5. Физически уставайте, это важно! В среднем рекомендуется 30–60 минут физической активности 4–5 раз в неделю. Например, сочетайте аэробную нагрузку с силовой или выбирайте только аэробную: бег, плавание, скандинавскую ходьбу.

Можно заснуть, не считая овец?

Да. Есть, например, специальное арифметическое упражнение. От тысячи отнимаем 13, от остатка — еще 13, и так далее. Это работает так: человеческий мозг не может одновременно производить вычисления и думать о проблемах. Счет «с усложнением» — отличный способ отвлечься от волнующих мыслей и погрузиться в сон.

Также помогает техника дыхания с удлиненным выдохом, активизирующим парасимпатическую нервную систему (это наша система–«нянька», которая работает в состоянии покоя и отдыха, накапливая энергию). В частности, можно применить метод «по квадрату»: на 4 счета вдыхать — на 4 задерживать дыхание — на 4 выдыхать – еще на 4 задерживать следующий вдох. Но обязательно концентрируйтесь именно на дыхании: нельзя параллельно продолжать думать о своих заботах, иначе правильно выполнить упражнение не получится.

Как заставить себя встать после первого (а не двадцатого) будильника?

Первый и самый очевидный совет — начать высыпаться, то есть рассчитывать время отдыха, чтобы к моменту звонка уже получить свою норму сна (в среднем взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7 часов). Вторая рекомендация, повторимся, — соблюдайте режим, к которому организм постепенно привыкает. Тогда по будильнику встать получится легче.

Третий лайфхак — прибегайте к техническим уловкам. Заведите два будильника, положите их подальше, чтобы для выключения пришлось встать. Включите яркий свет после пробуждения. Или усилием воли усвойте цепочку обязательных действий: допустим, открыв глаза, сразу вставайте и обязательно выходите из спальни в помещения, где придется заняться делами: умыться, выгулять собаку, сварить кофе.

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