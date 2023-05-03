Человек оцифрованный: как технологии меняют мозг и мышление — 10 наблюдений от Натальи Бехтеревой

Масштабное исследование ученых Калифорнийского университета показало, что воздействие диджитализации на человеческий мозг неоднозначно: цифровые технологии могут влиять на его работу как отрицательно, так и положительно.

Потенциальное вредное последствие, на которое указывают исследователи — обострение симптомов дефицита внимания.

Нейробиолог Адам Газзали в книге «Отвлеченный разум: Древний мозг в высокотехнологичном мире» приводит показательный пример: во время трехчасовой учебной сессии студенты-испытуемые продемонстрировали 35 перерывов в работе. Среди других побочных эффектов, на которые указывают ученые — нарушение эмоционального интеллекта, зависимость и одиночество, проблемы со сном.

В то же время гаджеты способны помочь здоровью мозга: например, МРТ-сканирование показало, что пожилые люди, обучаясь поиску в интернете, демонстрируют значительное увеличение активности нейронов в ходе этого процесса. Приложения, нейросети и видеоигры могут улучшить память, когнитивные способности, поведение, настроение — поддержать нашу нейропластичность, критическое мышление, способность к обучению и ментальное здоровье.

Соглашусь с тем, что влияние технологий на человека разнообразно, несет свою плюсы и минусы. Во всем нужно пытаться найти баланс: мы продолжим жить как в реальном, так и в оцифрованном мире, а, значит, должны уметь извлекать пользу (и смысл!) из этой комбинации.

Аддиктивный человек может быть зависим как от гаджетов, так и от алкоголя / работы

Зависимая личность всегда найдет свою зависимость: будь то компьютерные игры или онлайн-казино, спонтанные покупки, секс, алкоголь, психоактивные вещества. Трудоголизм — это тоже зависимость, но социально поощряемая.

На мой взгляд, нельзя говорить о том, что гаджеты и соцсети виноваты в том, что кто-то приобрел зависимое мышление: нет, просто человек сконнектился с этим видом аддикции. Например, все рекомендуют чаще читать книги — да, это полезно, но в своей практике я встречала людей, которые подменяют реальный мир чтением. Если ты не выходишь из дома, проживая судьбы литературных героев, это тоже является поводом задуматься.

Как помочь себе? Во-первых, проанализируйте реальную пользу, которую вы получаете от гаджетов и соцсетей. Во-вторых, если понимаете, что сильно погружаетесь в определенную сферу жизни, без нее вам сложно существовать, она замещает собой все остальные ценности — это явный показатель для обращения к психологу/психотерапевту.

Диджитал-многозадачность создает иллюзию всемогущества

Работая над проектом, параллельно отвечать на сообщения в мессенджере, слушать подкаст или смотреть Youtube-видео — норма нового времени. На самом деле такая многозадачность (digital multitasking) создает иллюзию всемогущества и компетенции, параллельно приводя к серьезным проблемам в качестве работы и концентрации внимания. По данным одного исследования, постоянное пребывание в режиме многозадачности может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера. Как научиться управлять своим вниманием и меньше отвлекаться, я рассказывала в этой статье.