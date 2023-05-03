Человек оцифрованный: как технологии меняют мозг и мышление — 10 наблюдений от Натальи Бехтеревой

Диджитал-многозадачность, клиповое мышление, информационный шум и эффект первичности: как жить в цифровом мире, избегая его побочек и поддерживая ясность ума? Врач-психотерапевт Наталья Бехтерева — наследница династии исследователей мозга и автор телеграм-канала «Собери себя!» — поделилась рекомендациями для «Собака.ru».
Масштабное исследование ученых Калифорнийского университета показало, что воздействие диджитализации на человеческий мозг неоднозначно: цифровые технологии могут влиять на его работу как отрицательно, так и положительно.
Нейробиолог Адам Газзали в книге «Отвлеченный разум: Древний мозг в высокотехнологичном мире» приводит показательный пример: во время трехчасовой учебной сессии студенты-испытуемые продемонстрировали 35 перерывов в работе. Среди других побочных эффектов, на которые указывают ученые — нарушение эмоционального интеллекта, зависимость и одиночество, проблемы со сном.
В то же время гаджеты способны помочь здоровью мозга: например, МРТ-сканирование показало, что пожилые люди, обучаясь поиску в интернете, демонстрируют значительное увеличение активности нейронов в ходе этого процесса. Приложения, нейросети и видеоигры могут улучшить память, когнитивные способности, поведение, настроение — поддержать нашу нейропластичность, критическое мышление, способность к обучению и ментальное здоровье.
Соглашусь с тем, что влияние технологий на человека разнообразно, несет свою плюсы и минусы. Во всем нужно пытаться найти баланс: мы продолжим жить как в реальном, так и в оцифрованном мире, а, значит, должны уметь извлекать пользу (и смысл!) из этой комбинации.
Аддиктивный человек может быть зависим как от гаджетов, так и от алкоголя / работы
Зависимая личность всегда найдет свою зависимость: будь то компьютерные игры или онлайн-казино, спонтанные покупки, секс, алкоголь, психоактивные вещества. Трудоголизм — это тоже зависимость, но социально поощряемая.
На мой взгляд, нельзя говорить о том, что гаджеты и соцсети виноваты в том, что кто-то приобрел зависимое мышление: нет, просто человек сконнектился с этим видом аддикции. Например, все рекомендуют чаще читать книги — да, это полезно, но в своей практике я встречала людей, которые подменяют реальный мир чтением. Если ты не выходишь из дома, проживая судьбы литературных героев, это тоже является поводом задуматься.
Как помочь себе? Во-первых, проанализируйте реальную пользу, которую вы получаете от гаджетов и соцсетей. Во-вторых, если понимаете, что сильно погружаетесь в определенную сферу жизни, без нее вам сложно существовать, она замещает собой все остальные ценности — это явный показатель для обращения к психологу/психотерапевту.
Диджитал-многозадачность создает иллюзию всемогущества
Работая над проектом, параллельно отвечать на сообщения в мессенджере, слушать подкаст или смотреть Youtube-видео — норма нового времени. На самом деле такая многозадачность (digital multitasking) создает иллюзию всемогущества и компетенции, параллельно приводя к серьезным проблемам в качестве работы и концентрации внимания. По данным одного исследования, постоянное пребывание в режиме многозадачности может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера. Как научиться управлять своим вниманием и меньше отвлекаться, я рассказывала в этой статье.
Клиповое мышление можно применять с пользой
Понятие «клиповое мышление», обозначающее способность человека воспринимать реальность фрагментарно и мозаично, с быстротой и поверхностностью, появилось еще в 1990-е. Французский психолог и философ Абраам Моль в книге «Социодинамика культуры» отмечает, что «череда эмоционально насыщенных образов не дает возможности представить цельную картину мира. Таким образом современная культура формирует индивидов с расщепленным сознанием, не способных к системному мышлению».
Однако множество современных исследований изучает не то, как бороться с «клиповым мышлением» (что похоже на борьбу с ветряными мельницами), а как извлекать из него пользу — например, применять интерактивные технологии и яркие, цепляющие образы, чтобы повысить вовлеченность человека в процесс обучения.
Эффект первичности, а также информационный шум снижают аналитические способности
Просмотр веб-страниц делает нас восприимчивыми к форме когнитивного искажения, известной как эффект первичности: мы расцениваем первые несколько фрагментов информации, которые видим, более значимыми, чем остальные. Это подтвердило исследование Стефана Амато, работавшего в Университете Экс-Марсель во Франции, и его коллег. На своем личном опыте я также ощущаю влияние эффекта первичности. Итак, мы легко поддаемся влиянию и маневрированию сознанием: нужно осознавать это и развивать критическое мышление — как именно, я подробно рассказывала здесь.
Информационный шум — это массив нерелевантных или бессмысленных данных, которые мы получаем нон-стоп. Общение и работа в таком режиме не дает соприкоснуться с действительно важными вещами, проанализировать их.
Во-первых, в условиях инфошума серьезным навыком становится умением упорядочивать информацию, вычленять главное из второстепенного, фильтровать источники — на качественные и не очень. Во-вторых, важно понимать, что постоянное (и радостное) пребывание в инфошуме — еще один механизм избегания. Потребляя данные, мы убеждаем себя, что обретаем что-то полезное, обучаемся, совершенствуем свои знания о мире. На деле мы тратим много времени и энергии на обработку информации, не получая реального результата.
Люди становятся агрессивными не от компьютерных игр
Правда, что люди становятся более агрессивными из-за компьютерных игр? Мета-анализ 28 исследований, проведенный в Университет Мэсси, опроверг эту гипотезу. При этом существует мнение, что люди с повышенной агрессивностью выбирают более жесткие игры, с пониженной — увлекательные квесты и симуляторы жизни.
Хочу отметить, что сейчас мы боимся любого проявления агрессии, но агрессия — это нормально. Это важное чувство, без которого невозможно движение вперед и защита интересов человека. Важно понимать, в каких случаях агрессивность уместна, а в каких — нет, разбираться в триггерах своей злости: почему данная эмоция возникает, к чему она приводит. Часто компьютерные игры это приемлемый способ выпустить агрессию, но, как правило, люди часто уходят в них от неприятностей, сложностей в реальном мире, например, проблем во взаимоотношениях.
Отказываясь от снимков произведений искусства, мы лучше их запоминаем
«Мы фотографируем вещи, которые хотим запомнить: однако делая это, вы снижаете вероятность того, что воспоминание об объекте сохранится в вашей памяти», — отмечает Ребекка Лурье из Бингемтонского университета. В ходе своего исследования она попросила одну группу добровольцев сделать снимки произведений искусства, другая группа не использовала смартфоны, а изучала изображения зрительно.
Зачастую бывает так, что мы не фокусируемся на том, что видим, и чувствах, которые у вызывает пейзаж или картина, а смотрим на мир через экран телефона. Это одно из проявлений синдрома отложенной жизни — «сейчас я все быстро запечатлю, а потом, когда будет время, посмотрю».
Для нашей памяти важно впитать информацию, образы, создать ассоциации и эмоцию. Если этого нет, то нет и воспоминания. Так что, посещая Эрмитаж или Русский музей, есть смысл убрать телефон подальше и положиться на свое зрение: проникнуться произведением искусства, а уже потом, при желании, сфотографировать его на память.
Цифровой беспорядок может приводить к чувству беспокойства: важно уметь его организовать
Каждые 90 минут в мире создается 150 000 терабайт новых данных: каждый из них эквивалентен 310 тысячам изображений или почти 86 миллионам страниц Word-документов. Беспорядок в ваших заметках и фотоленте может вызывать негативные последствия для ментального здоровья, в том числе чувство беспокойство и потерю продуктивности. Ученые Седера и Локуге в 2018 году ввели такие понятие, как «цифровое накопление», связанное с тем, как мы храним и распоряжаемся сохраненным контентом, а также подчеркнули важность его «организованности».
Задокументированы случаи радикального цифрового накопительства, которое можно оценить как расстройство: например, 47-летний пациент, обратившийся к психиатрам из Нидерландов, ежедневно делал до 1 тысячи снимков, в основном пейзажей. Он не использовал и не просматривал сохраненные картинки, но был убежден, что они пригодятся в будущем. Мужчина указал, что обработка такого количества изображений вызывала чувство разочарования и отнимала много времени, занимая в среднем 3–5 часов в день. Важно отметить, что пациент также страдал патологическим накоплением физических объектов (силлогоманией) так называемым «синдромом Плюшкина».
Использовать в обработке терабайт информации чат-боты — это нормально
В любой научной области присутствует очень (!) много информации, ведь результаты новых исследований появляются каждую минуту. Проблема в том, что их сложно обрабатывать и применять: есть много данных, что с ними делать — непонятно. Здорово, что у оцифрованного человека существуют такие инструменты как GPT-чат, которые помогают вычленять и получать необходимую информацию из большого массива данных. Ответственность человека — задавать правильные вопросы и перепроверять источники.
Чат-боты на базе искусственного интеллекта — это реальные помощники, но если все творчество, например, написание текстов, мы решим передавать им, то нейропластичность, креативность и способность к анализу будет снижаться. Да, есть большой соблазн облегчить себе жизнь, но часто мы сами заставляем технологии работать против нас.
Рекомендации приложений могут снижать гибкость мышления
Музыкальные платформы подсказывают, какие треки мне слушать, Tik-Tok подкидывает контент, который должен понравиться, «Кинопоиск» рекомендует похожие фильмы: чтобы выбрать что-то по душе, больше не нужно тратить много времени на поиски. Побочный эффект этой доступности — сокращение шансов на гибкость мышления, которая так необходима в стремительно меняющейся реальности.
Когда ты находишься в своем информационном пузыре, то снижаешь возможность узнать что-то новое, отличное от привычного тебе. Смотреть предложенный контент или делать свой выбор, проводя ресерч — выбор за нами. На мой взгляд, важно предпринимать шаги, которые помогут выйти из этого пузыря: например, посмотрите не свои Reels, а друга или партнера.
Диджитализация расширяет возможности адаптивного бессознательного
В неопределенном VUCA-мире важнейшим навыком становится интуиция: а она, в свою очередь, возникает от насмотренности. Чем больше мы узнаем и видим, тем больше информации мозг автоматически обрабатывает в адаптивном бессознательном.
«Я считаю, что человеческий мозг подобен маленькому пустому чердаку, и вы должны обставить его такой мебелью, какую вы выберете», — писал Артур Конан Дойль. Диджитализация должна помочь нам в том, чтобы выбирать эту мебель с умом, а также хранить важные предметы и напоминания не только в самом мозге, но и на «внешних дисках»: в приложениях, заметках, календарях.
Нет смысла демонизировать гаджеты за то, что они делают нас (или наших детей) глупее. Давайте вырабатывать стратегии, которые позволят сохранять критическое и ясное мышление в условиях оцифрованного мира — развивая насмотренность и интуицию.
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