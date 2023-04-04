Как ChatGPT меняет образование? Да-да, это происходит прямо сейчас! И почему перемен не стоит бояться?

Практически сразу после запуска ChatGPT эксперты предсказывали, что новинка «убьет» привычные форматы обучения: домашние задания, проверочные работы и курсовые проекты. Кажется, эти прогнозы начинают сбываться. Так, недавно выпускник одного из российских вузов признался, что написал с помощью нейросети свой диплом. Как искусственный интеллект прямо сейчас меняет образование? Можно или нужно ли с этим что-то сделать? И останется ли вообще работа для сегодняшних студентов в мире, где балом правит ИИ? Все эти вопросы обсудили в ходе публичной дискуссии в стенах ИТМО. В ней приняли участие директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Андрей Крайнов, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант и учащиеся вуза.
Десять лет назад, в 2012 году, нейросети произвели сенсацию на одном из мероприятий, посвященных распознаванию изображений. Это имело эффект разорвавшийся бомбы… для узкого круга специалистов. Остальные люди о произошедшем даже не слышали, хотя вскоре уже смогли воспользоваться плодами работы разработчиков. IT-гиганты вроде Google и «Яндекса» очень быстро внедрили поиск по похожим изображениям, который был основан на нейронных сетях. Тогда это был технологический прорыв, сегодня — привычное дело для любого пользователя.
Таким экскурсом в историю открыл митап о влиянии ChatGPT на образование директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Андрей Крайнов. Он предположил, что уже совсем скоро аналогичная судьба ждет самый обсуждаемый чат-бот последних лет.
«Через год, когда кто-нибудь кому-нибудь будет рассказывать, какая крутая штука ChatGPT, — предположил Крайнов перед аудиторией, собравшейся в стенах петербургского университета ИТМО, — ни у кого мускул не дрогнет. Ну то есть [люди скажут, что] это баян какой-то, ты, мол, нам еще расскажи про то, что штрихкоды распознаются. Сейчас в моменте для нас это какое-то значимое событие, которое что-то перевернуло, через год мы будем к этому относиться как к рутине! Что, внимание, не делает это событие менее значимым».
Понимание этого, предположил Крайнов, показывает, насколько глупо противиться проникновению искусственного интеллекта в мир образования. «То, что произошло сейчас, может быть сравнимо, например, с появлением интернета — по тому, как это сильно изменит нашу жизнь, — сказал он. — Интернет нужно использовать в образовании или нет? Мне кажется, что вопрос [об использовании искусственного интеллекта в обучении] будет звучать настолько же нелепо [в будущем]».
Будущее, которое уже наступило
Впрочем, пока общество только готовится принять неизбежность использования ChatGPT в образовании, в реальности искусственный интеллект уже активно задействуется. И речь не только о тех случаях, когда студенты с помощью Chat GPT выполняют домашние задания или, как показал недавний скандал в РГГУ, для написания дипломных работ.
Так, декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов рассказал, как студенты по согласованию с ним задействовали возможности ChatGPT для своего курсового проекта. По заданию они должны были создать прототип приложения, которое бы кратко пересказывало пользователю содержание пропущенных сообщений в Telegram-чатах. «Я предложил одной из команд поработать над этим вопросом. Буквально через пару-тройку встреч они пришли и сказали, что все модели, которые они попробовали, выдают весьма скудный результат, но вот [бот на основе] ChatGPT очень классно делает эту работу», — объяснил Капитонов, продемонстрировав презентацию своих студентов.
Учитель президентского физико-математического лицея №239 Яков Сомов в свою очередь сказал, что многие педагоги используют нейросети уже много лет, а ChatGPT только дал им еще больше возможностей для того, чтобы быстро справляться с рутинными задачами. «[Мой коллега] уже составляет [с помощью чат-бота] планы уроков и домашние задания. Глоссарий, система тестов — все то, что ненавидят [вручную составлять] преподаватели, прекрасно делает ChatGPT», — пояснил он.
Магистр факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО Владимир Сологубов рассказал, как с помощью нейросетей создает многопользовательские онлайн-квесты для тех, кто хочет научиться внедрять игровые элементы в маркетинг. ChatGPT помогает создать сценарий для каждого из таких занятий и написать необходимый компьютерный код. «Дополнительно мы использовали нейросеть Midjourney для создания комикса-выдержки, чтобы ребята, которые пропустили нашу встречу, могли [быстро] в [этом] комиксе посмотреть [что было]», — рассказал он.
Представительнице мегафакультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александре Черк нейросети помогли за день создать обучающий мультик, в котором рассказывалось… как раз об искусственном интеллекте. ИИ позволил быстро сделать все — от сбора информации и написания сценария до создания картинки. «В итоге осталась единственная роль, которую я выполняю, — менеджер проекта», — отметила она. «Это был момент радости и горя, скажем так», — поиронизировала спикер над тем, что даже в творчестве машина способна составить конкуренцию человеку.
Андрей Себрант
Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса»:
«В прессе очень любят обсуждать кто кого как обманет [с помощью нейросетей] и обманщика потом поймает и тяжело накажет. И как-то это все крутится вокруг этой темы. А вот у нас [во время выступлений на этом митапе] никто не думал о том, как я кого-нибудь обману или как я потом этого обманщика за ушко да на солнышко. Все было гораздо интереснее. Люди поняли, наверное, потому что им интересно учиться и интересно учить, что им дали новую штуку, которая делает этот самый процесс обучения интереснее. И они этим круто пользуются. Вот смотрите, можно по-разному рассматривать то, для чего используется любая новая технология. Там, где учиться не интересно [люди думают], ну как бы мне, мол, отлынивать наиболее высокотехнологичным образом. Там, где интересно [люди думают], а как бы мне это покруче применить в том, что я здесь, в институте, делаю. Потому что мне что-то делать интересно».
Будущее, которое только наступит
Однако быстрое создание плана урока, презентации или даже целого обучающего видео — только начало. Участники беседы уверены, что искусственный интеллект может сделать для образования много больше. К примеру, через некоторое время нейросети можно будет использовать, чтобы быстро и просто обобщать знания из разных источников по тому или иному предмету.
«На своем опыте [могу сказать], чтобы более или менее погрузиться в вариационные исчисления, мне потребовалось порядка пяти учебников и посмотреть "Теорию большого взрыва"», — вспомнил преподаватель ИТМО Александр Капитонов. Он предположил, что в будущем студенту не надо будет читать все пять учебников, это сделает за него нейросеть, которая потом выдаст саммари, что крайне ускорит обучение.
При этом нейросети могут максимально персонифицировать образование. «В идеальном мире у каждого учащегося есть отдельный преподаватель по каждому предмету, который делает для него индивидуальную программу, — объясняет Андрей Крайнов из «Яндекса». — Кажется, [что в реальности] такое невыполнимо, потому что это бесконечно дорого. Но когда [представишь, что таким] индивидуальным преподавателем становится генеративная нейросеть, то это [уже становится] возможно».
Искусственный интеллект в теории может быть полезен, чтобы привнести объективность в обучение творческим специальностям, предположил Валерий Чернов из Школы дизайна НИУ ВШЭ. Так, по его мнению, в художественных и театральных школах, специальных вузах, можно внедрить специальных электронных помощников экзаменаторов. Такие алгоритмы позволили бы снизить произвольность оценок. «Мне кажется, что было бы прикольно, если бы в будущем появились разные [компьютерные] ко-просмотрщики в творческих вузах. [К примеру], есть задание нарисовать картину на тему "тревога". Показываем итоговые работы разным нейросетям, и они говорят, стало ли им "тревожно"».
Что делать в этом будущем?
Однако все блестящие перспективы внедрения нейросетей вызывают вопрос, а стоит ли получать образование вообще? Может быть, в ближайшем будущем роботы вытеснят человека с рынка труда? Однако спикеры сошлись на том, что такого вряд ли стоит ожидать.
«Все знают тест Тьюринга (тест на способность компьютера успешно имитировать человеческое сознание), который ChatGPT вроде бы проходит, — сказал Андрей Крайнов из «Яндекса». — А есть тест Возняка, который звучит следующим образом: на незнакомой кухне сделать чашечку кофе. Это адово сложная задача! Там куча мелкой моторики, взаимодействие с реальным миром. Так что то, что мы умеем делать условно руками — это, конечно, намного круче [чем может сделать машина]».
Владимир Сологубов с факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО признался, что, работая в маркетинге, он реально опасался конкуренции роботов. «Я один из первых боялся [конкуренции ChatGPT], — сказал он, — все думал, зачем я так много времени потратил [на образование], я теперь никому не нужен. Потом, когда я соприкоснулся с [нейросетями], я понял две вещи. [Во-первых], не все так круто, как говорят об этом, и полностью [нейросеть] нас не заменит. Второе, мне кажется, что хорошим специалистом будет тот, кто сумеет быстро адаптироваться [к технологическим изменениям]».
С этим согласился и Андрей Себрант из «Яндекса». «Это универсальный ответ по поводу технологий, которые кого-то там заменили. Вот сколько я работаю с людьми в разных компаниях, там вокруг — какие бы ни были высокотехнологичные компании — работают люди, — сказал он. — Там [действительно] кое-кого заменяют, но заменяют не роботы, а милейшие люди, которые работают вместе с ними, но быстрее овладели всей этой новой технологической штукой».
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