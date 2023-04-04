18+
  • Образ жизни
  • Технологии
Технологии

Как ChatGPT меняет образование? Да-да, это происходит прямо сейчас! И почему перемен не стоит бояться?

Поделиться:

Практически сразу после запуска ChatGPT эксперты предсказывали, что новинка «убьет» привычные форматы обучения: домашние задания, проверочные работы и курсовые проекты. Кажется, эти прогнозы начинают сбываться. Так, недавно выпускник одного из российских вузов признался, что написал с помощью нейросети свой диплом. Как искусственный интеллект прямо сейчас меняет образование? Можно или нужно ли с этим что-то сделать? И останется ли вообще работа для сегодняшних студентов в мире, где балом правит ИИ? Все эти вопросы обсудили в ходе публичной дискуссии в стенах ИТМО. В ней приняли участие директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Андрей Крайнов, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант и учащиеся вуза.

Десять лет назад, в 2012 году, нейросети произвели сенсацию на одном из мероприятий, посвященных распознаванию изображений. Это имело эффект разорвавшийся бомбы… для узкого круга специалистов. Остальные люди о произошедшем даже не слышали, хотя вскоре уже смогли воспользоваться плодами работы разработчиков. IT-гиганты вроде Google и «Яндекса» очень быстро внедрили поиск по похожим изображениям, который был основан на нейронных сетях. Тогда это был технологический прорыв, сегодня — привычное дело для любого пользователя.

Таким экскурсом в историю открыл митап о влиянии ChatGPT на образование директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Андрей Крайнов. Он предположил, что уже совсем скоро аналогичная судьба ждет самый обсуждаемый чат-бот последних лет.

Все вокруг говорят о ChatGPT — даже зарабатывают на нем! Как им правильно пользоваться?

«Через год, когда кто-нибудь кому-нибудь будет рассказывать, какая крутая штука ChatGPT, — предположил Крайнов перед аудиторией, собравшейся в стенах петербургского университета ИТМО, — ни у кого мускул не дрогнет. Ну то есть [люди скажут, что] это баян какой-то, ты, мол, нам еще расскажи про то, что штрихкоды распознаются. Сейчас в моменте для нас это какое-то значимое событие, которое что-то перевернуло, через год мы будем к этому относиться как к рутине! Что, внимание, не делает это событие менее значимым».

Понимание этого, предположил Крайнов, показывает, насколько глупо противиться проникновению искусственного интеллекта в мир образования. «То, что произошло сейчас, может быть сравнимо, например, с появлением интернета — по тому, как это сильно изменит нашу жизнь, — сказал он. — Интернет нужно использовать в образовании или нет? Мне кажется, что вопрос [об использовании искусственного интеллекта в обучении] будет звучать настолько же нелепо [в будущем]».

A. Solano / Shutterstock

Будущее, которое уже наступило

Впрочем, пока общество только готовится принять неизбежность использования ChatGPT в образовании, в реальности искусственный интеллект уже активно задействуется. И речь не только о тех случаях, когда студенты с помощью Chat GPT выполняют домашние задания или, как показал недавний скандал в РГГУ, для написания дипломных работ.

Так, декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов рассказал, как студенты по согласованию с ним задействовали возможности ChatGPT для своего курсового проекта. По заданию они должны были создать прототип приложения, которое бы кратко пересказывало пользователю содержание пропущенных сообщений в Telegram-чатах. «Я предложил одной из команд поработать над этим вопросом. Буквально через пару-тройку встреч они пришли и сказали, что все модели, которые они попробовали, выдают весьма скудный результат, но вот [бот на основе] ChatGPT очень классно делает эту работу», — объяснил Капитонов, продемонстрировав презентацию своих студентов.

Учитель президентского физико-математического лицея №239 Яков Сомов в свою очередь сказал, что многие педагоги используют нейросети уже много лет, а ChatGPT только дал им еще больше возможностей для того, чтобы быстро справляться с рутинными задачами. «[Мой коллега] уже составляет [с помощью чат-бота] планы уроков и домашние задания. Глоссарий, система тестов — все то, что ненавидят [вручную составлять] преподаватели, прекрасно делает ChatGPT», — пояснил он.

«Глоссарий, система тестов — все то, что ненавидят [вручную составлять] преподаватели, прекрасно делает ChatGPT»

Магистр факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО Владимир Сологубов рассказал, как с помощью нейросетей создает многопользовательские онлайн-квесты для тех, кто хочет научиться внедрять игровые элементы в маркетинг. ChatGPT помогает создать сценарий для каждого из таких занятий и написать необходимый компьютерный код. «Дополнительно мы использовали нейросеть Midjourney для создания комикса-выдержки, чтобы ребята, которые пропустили нашу встречу, могли [быстро] в [этом] комиксе посмотреть [что было]», — рассказал он.

Представительнице мегафакультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александре Черк нейросети помогли за день создать обучающий мультик, в котором рассказывалось… как раз об искусственном интеллекте. ИИ позволил быстро сделать все — от сбора информации и написания сценария до создания картинки. «В итоге осталась единственная роль, которую я выполняю, — менеджер проекта», — отметила она. «Это был момент радости и горя, скажем так», — поиронизировала спикер над тем, что даже в творчестве машина способна составить конкуренцию человеку.

Андрей Себрант 

Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса»:

«В прессе очень любят обсуждать кто кого как обманет [с помощью нейросетей] и обманщика потом поймает и тяжело накажет. И как-то это все крутится вокруг этой темы. А вот у нас [во время выступлений на этом митапе] никто не думал о том, как я кого-нибудь обману или как я потом этого обманщика за ушко да на солнышко. Все было гораздо интереснее. Люди поняли, наверное, потому что им интересно учиться и интересно учить, что им дали новую штуку, которая делает этот самый процесс обучения интереснее. И они этим круто пользуются. Вот смотрите, можно по-разному рассматривать то, для чего используется любая новая технология. Там, где учиться не интересно [люди думают], ну как бы мне, мол, отлынивать наиболее высокотехнологичным образом. Там, где интересно [люди думают], а как бы мне это покруче применить в том, что я здесь, в институте, делаю. Потому что мне что-то делать интересно».

VectorMine / Shutterstock

Будущее, которое только наступит

Однако быстрое создание плана урока, презентации или даже целого обучающего видео — только начало. Участники беседы уверены, что искусственный интеллект может сделать для образования много больше. К примеру, через некоторое время нейросети можно будет использовать, чтобы быстро и просто обобщать знания из разных источников по тому или иному предмету.

«На своем опыте [могу сказать], чтобы более или менее погрузиться в вариационные исчисления, мне потребовалось порядка пяти учебников и посмотреть "Теорию большого взрыва"», — вспомнил преподаватель ИТМО Александр Капитонов. Он предположил, что в будущем студенту не надо будет читать все пять учебников, это сделает за него нейросеть, которая потом выдаст саммари, что крайне ускорит обучение.

«Эра искусственного интеллекта началась»! Билл Гейтс написал 7-страничное письмо о том, как нейросети изменят нашу жизнь

При этом нейросети могут максимально персонифицировать образование. «В идеальном мире у каждого учащегося есть отдельный преподаватель по каждому предмету, который делает для него индивидуальную программу, — объясняет Андрей Крайнов из «Яндекса». — Кажется, [что в реальности] такое невыполнимо, потому что это бесконечно дорого. Но когда [представишь, что таким] индивидуальным преподавателем становится генеративная нейросеть, то это [уже становится] возможно».

Искусственный интеллект в теории может быть полезен, чтобы привнести объективность в обучение творческим специальностям, предположил Валерий Чернов из Школы дизайна НИУ ВШЭ. Так, по его мнению, в художественных и театральных школах, специальных вузах, можно внедрить специальных электронных помощников экзаменаторов. Такие алгоритмы позволили бы снизить произвольность оценок. «Мне кажется, что было бы прикольно, если бы в будущем появились разные [компьютерные] ко-просмотрщики в творческих вузах. [К примеру], есть задание нарисовать картину на тему "тревога". Показываем итоговые работы разным нейросетям, и они говорят, стало ли им "тревожно"».

kate3155 / Shutterstock

Что делать в этом будущем?

Однако все блестящие перспективы внедрения нейросетей вызывают вопрос, а стоит ли получать образование вообще? Может быть, в ближайшем будущем роботы вытеснят человека с рынка труда? Однако спикеры сошлись на том, что такого вряд ли стоит ожидать.

«Все знают тест Тьюринга (тест на способность компьютера успешно имитировать человеческое сознание), который ChatGPT вроде бы проходит, — сказал Андрей Крайнов из «Яндекса». — А есть тест Возняка, который звучит следующим образом: на незнакомой кухне сделать чашечку кофе. Это адово сложная задача! Там куча мелкой моторики, взаимодействие с реальным миром. Так что то, что мы умеем делать условно руками — это, конечно, намного круче [чем может сделать машина]».

«[Действительно] кое-кого заменяют, но заменяют не роботы, а милейшие люди, которые работают вместе с ними, но быстрее овладели всей этой новой технологической штукой»

Владимир Сологубов с факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО признался, что, работая в маркетинге, он реально опасался конкуренции роботов. «Я один из первых боялся [конкуренции ChatGPT], — сказал он, — все думал, зачем я так много времени потратил [на образование], я теперь никому не нужен. Потом, когда я соприкоснулся с [нейросетями], я понял две вещи. [Во-первых], не все так круто, как говорят об этом, и полностью [нейросеть] нас не заменит. Второе, мне кажется, что хорошим специалистом будет тот, кто сумеет быстро адаптироваться [к технологическим изменениям]».

С этим согласился и Андрей Себрант из «Яндекса». «Это универсальный ответ по поводу технологий, которые кого-то там заменили. Вот сколько я работаю с людьми в разных компаниях, там вокруг — какие бы ни были высокотехнологичные компании — работают люди, — сказал он. — Там [действительно] кое-кого заменяют, но заменяют не роботы, а милейшие люди, которые работают вместе с ними, но быстрее овладели всей этой новой технологической штукой».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: