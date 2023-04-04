Как ChatGPT меняет образование? Да-да, это происходит прямо сейчас! И почему перемен не стоит бояться?

Будущее, которое уже наступило

Впрочем, пока общество только готовится принять неизбежность использования ChatGPT в образовании, в реальности искусственный интеллект уже активно задействуется. И речь не только о тех случаях, когда студенты с помощью Chat GPT выполняют домашние задания или, как показал недавний скандал в РГГУ, для написания дипломных работ.

Так, декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов рассказал, как студенты по согласованию с ним задействовали возможности ChatGPT для своего курсового проекта. По заданию они должны были создать прототип приложения, которое бы кратко пересказывало пользователю содержание пропущенных сообщений в Telegram-чатах. «Я предложил одной из команд поработать над этим вопросом. Буквально через пару-тройку встреч они пришли и сказали, что все модели, которые они попробовали, выдают весьма скудный результат, но вот [бот на основе] ChatGPT очень классно делает эту работу», — объяснил Капитонов, продемонстрировав презентацию своих студентов.

Учитель президентского физико-математического лицея №239 Яков Сомов в свою очередь сказал, что многие педагоги используют нейросети уже много лет, а ChatGPT только дал им еще больше возможностей для того, чтобы быстро справляться с рутинными задачами. «[Мой коллега] уже составляет [с помощью чат-бота] планы уроков и домашние задания. Глоссарий, система тестов — все то, что ненавидят [вручную составлять] преподаватели, прекрасно делает ChatGPT», — пояснил он.