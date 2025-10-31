Сладость или гадость? Какие (мегапопулярные!) десерты — красный флаг и чем их заменить

Итак, кто эти 10 нарушителей

Вот они (в скобочках перечисляем не все, а самые узнаваемые российским покупателем, бренды):

Mondelēz International (выпускают — хватайтесь за голову — Oreo, Toblerone, Milka, Ritz и BelVita).

Ferrero (в портфеле Raffaello, Nutella, Tic Tac, Kinder Chocolate, Ferrero Rocher).

Mars (ответственны за Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s)

Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea)

Danone (Danone, Activia, Actimel, Alpro)

Unilever (Knorr, Lipton, Cornetto, Carte D'Or, Magnum)

PepsiCo (Pepsi, 7UP, Mirinda, Lay’s, Walkers, Doritos, Cheetos)

Coca-Cola (Cola, Fanta, Sprite, Dr Pepper, Schweppes)

Kellogg’s (Pringles, Corn Flakes, Froot Loops)

Kraft Heinz (Heinz)

Кто вредит больше всех? Согласно отчету, наихудшим образом обстоят дела у Mondelēz International (58 продуктов признаны опасными) и Ferrero (22 товара нон-грата).

Какие продукты считаются самыми проблемными и почему

В топ вошли M&Ms, желейки Maynards Bassetts, сладости Kinder, паста Nutella, драже Tic Tac. Основание одно — запредельные дозы сахара.

Как объяснила Виктория Гончар, диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, шоколадные батончики, драже и прочие сладости действительно часто называют «сахарными бомбами». И это вполне справедливо, так как количество добавленного сахара в них зашкаливает. Согласно рекомендации ВОЗ, суточная норма потребления сладкой добавки для взрослых составляет около 25 граммов (пять–шесть чайных ложек). Сюда входит весь сахар: и тот, что мы добавляем в чай и кофе, и тот, который содержится в продуктах питания и напитках. Если же мы говорим о детях или людях с избыточной массой тела — этот показатель должен быть еще ниже.

Теперь посмотрим на состав популярных сладостей. В стандартной пачке M&Ms — около 24 граммов сахара. А 100 граммов пасты Nutella и вовсе содержат примерно 52 грамма — в два раза больше рекомендуемой суточной нормы.

Переизбыток сладкого в рационе опасен не только лишними килограммами, предупреждает эксперт. Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, жировой болезни печени, кариеса.

Огромный вред наносится эндокринной системе. Когда мы съедаем шоколадку, в нашей крови резко увеличивается уровень глюкозы, а поджелудочная железа начинает активно вырабатывать инсулин — гормон, который отвечает за ее доставку к тканям и органам. Однако уже через короткое время концентрация глюкозы начинает стремительно снижаться, а следом за ней — и инсулина. Получаются «инсулиновые качели», которые со временем могут привести к формированию инсулинорезистентности, когда клетки утрачивают чувствительность к инсулину, а глюкоза начинает накапливаться в крови. Это состояние считается предвестником диабета второго типа.

Еще одна проблема — высокое содержание жиров в таких десертах. Это уже может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Переваривание сладостей занимает достаточно много времени и может сопровождаться замедлением работы кишечника. Таким образом, большое количество шоколада даже может привести к запору.

Схожий эффект дают и кремовые торты, пирожные, слойки и пышки. Это не только калорийная смесь, но и серьезная нагрузка на печень, эндокринную систему и поджелудочную железу.

И последние два нюанса: для производства популярных батончиков в основном используют молочный шоколад, где больше жиров и меньше полезных компонентов. Еще более критичный ингредиент — белый шоколад, который например, есть в продукции «Киндер». По сути — чистый микс сахара и жира.