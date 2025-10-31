Сладость или гадость? Какие (мегапопулярные!) десерты — красный флаг и чем их заменить

Ревизия буфетов — in! Кажется, пришла пора прощаться с шоколадной пастой, киндер-сюрпризами, драже и даже любимым антидепрессивным печеньем (вы его знаете — два коржиковых диска, а между ними сливочный крем — идеально со стаканом молока). Компания Bite Back, проект шефа и зож-активиста Джейми Оливера, обвинила крупнейших производителей сладостей в том, что они производят слишком много нездоровой продукции и привлекают к ее употреблению детей. Рассказываем, что и почему попало в «расстрельный список» и как с этим знанием жить.
Что произошло
Bite Back, социально ответственный проект, возглавляемый шеф-поваром Джейми Оливером, запросил экспертизу специалистов по питанию: являются ли 262 продукта, продаваемые в Великобритании (а многие и во всем мире), от 10 транснациональных компаний — результатом нечестной игры по привлечению детей (и взрослых) к максимально вредной еде?
Анализ был сосредоточен не только на составе продукции, но и на ее визуальных характеристиках — могут ли форма продукта и, скажем, упаковка соблазнить мозг потребителя к покупке?
В точный перечень «фудапильных» маркетинговых уловок вошли:
- Интересный для ребенка визуальный/графический дизайн упаковки
- Необычная форма, вкус, цвет продукта
- Игры, включенные в товар
- Наличие фирменных или лицензионных персонажей, знаменитостей на обложке
- Присутствие [изображений] детей/родителей/семей
- Игрушки или призы
- Купоны, конкурсы или подарки, предназначенные специально для детей
- Товары для детей, представленные на упаковке
- Призыв к веселью, крутости, новым ощущениям
- Рецепты для детей
- Продвижение веб-сайтов, социальных сетей, поощрительных программ для детей
В итоге исследование, проведенное Action on Salt, группой экспертов из Лондонского университета королевы Марии, показало что:
- Подавляющее большинство продуктов с привлекательной для детей упаковкой вредны для здоровья.
Из 262 исследованных айтемов, включая чипсы, хлопья, мороженое и кондитерские изделия, 78% относились к HFSS (продуктам с высоким содержанием жира, соли или сахара) и/или соответствовали «красным» критериям маркировки сахара (выше нормы).
- 60% товаров, привлекающих внимание детей, содержали больше сахара, чем допустимо.
- Использование интересных визуальных элементов (яркие цвета, узоры и забавные надписи) —
самый популярный маркетинговый метод, который использовался в 80% продуктов, опасных для организма. За ним следовал выбор необычных форм и/или вкусов, которые были характерны для 59% позиций.
В итоге Оливер поставил в укор производителям то, что они намеренно используют подачу, которая «привлекает юные умы», чтобы продавать больше вредной еды, и тем самым способствовать эпидемии ожирения.
Итак, кто эти 10 нарушителей
Вот они (в скобочках перечисляем не все, а самые узнаваемые российским покупателем, бренды):
- Mondelēz International (выпускают — хватайтесь за голову — Oreo, Toblerone, Milka, Ritz и BelVita).
- Ferrero (в портфеле Raffaello, Nutella, Tic Tac, Kinder Chocolate, Ferrero Rocher).
- Mars (ответственны за Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s)
- Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea)
- Danone (Danone, Activia, Actimel, Alpro)
- Unilever (Knorr, Lipton, Cornetto, Carte D'Or, Magnum)
- PepsiCo (Pepsi, 7UP, Mirinda, Lay’s, Walkers, Doritos, Cheetos)
- Coca-Cola (Cola, Fanta, Sprite, Dr Pepper, Schweppes)
- Kellogg’s (Pringles, Corn Flakes, Froot Loops)
- Kraft Heinz (Heinz)
Кто вредит больше всех? Согласно отчету, наихудшим образом обстоят дела у Mondelēz International (58 продуктов признаны опасными) и Ferrero (22 товара нон-грата).
Какие продукты считаются самыми проблемными и почему
В топ вошли M&Ms, желейки Maynards Bassetts, сладости Kinder, паста Nutella, драже Tic Tac. Основание одно — запредельные дозы сахара.
Как объяснила Виктория Гончар, диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, шоколадные батончики, драже и прочие сладости действительно часто называют «сахарными бомбами». И это вполне справедливо, так как количество добавленного сахара в них зашкаливает. Согласно рекомендации ВОЗ, суточная норма потребления сладкой добавки для взрослых составляет около 25 граммов (пять–шесть чайных ложек). Сюда входит весь сахар: и тот, что мы добавляем в чай и кофе, и тот, который содержится в продуктах питания и напитках. Если же мы говорим о детях или людях с избыточной массой тела — этот показатель должен быть еще ниже.
Теперь посмотрим на состав популярных сладостей. В стандартной пачке M&Ms — около 24 граммов сахара. А 100 граммов пасты Nutella и вовсе содержат примерно 52 грамма — в два раза больше рекомендуемой суточной нормы.
Переизбыток сладкого в рационе опасен не только лишними килограммами, предупреждает эксперт. Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, жировой болезни печени, кариеса.
Огромный вред наносится эндокринной системе. Когда мы съедаем шоколадку, в нашей крови резко увеличивается уровень глюкозы, а поджелудочная железа начинает активно вырабатывать инсулин — гормон, который отвечает за ее доставку к тканям и органам. Однако уже через короткое время концентрация глюкозы начинает стремительно снижаться, а следом за ней — и инсулина. Получаются «инсулиновые качели», которые со временем могут привести к формированию инсулинорезистентности, когда клетки утрачивают чувствительность к инсулину, а глюкоза начинает накапливаться в крови. Это состояние считается предвестником диабета второго типа.
Еще одна проблема — высокое содержание жиров в таких десертах. Это уже может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Переваривание сладостей занимает достаточно много времени и может сопровождаться замедлением работы кишечника. Таким образом, большое количество шоколада даже может привести к запору.
И последние два нюанса: для производства популярных батончиков в основном используют молочный шоколад, где больше жиров и меньше полезных компонентов. Еще более критичный ингредиент — белый шоколад, который например, есть в продукции «Киндер». По сути — чистый микс сахара и жира.
Чем тогда себя радовать
По-настоящему полезны только одни сладости — фрукты и ягоды. Но это не значит, что надо посыпать голову ванильной пудрой. Есть вполне адекватные варианты, которые (если не злоупотреблять), удовлетворяют рецепторы, не расстраивают желудок и не противоречат здоровому образу жизни. Эксперты медицинской школы Гарварда относят к ним:
Ягоды / фрукты в шоколаде. Клубника, бананы и другие дары природы содержат клетчатку и перевариваются медленнее, чем конфеты, что помогает избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови. Выбираем дрессинг из темного шоколада, который достаточно полезен для сердца и мозга. Виктория Гончар, эндокринолог и лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»-2023 добавляет: «Если хочется порадовать себя шоколадом, то лучше выбирать темные сорта с высоким содержанием какао-бобов еще и потому, что они менее калорийны».
Полезные чипсы или крамблы. Под этим мы имеем ввиду фруктовые десерты с гранолой или овсяной посыпкой, которые содержат двойную дозу клетчатки (как во фруктах, так и в цельнозерновых продуктах), которая препятствует быстрому усвоению сахара.
Растительная выпечка. Банановый хлеб или тыквенный флан, скорее всего (смотрим состав) содержат меньше жира и сахара, чем торты и пирожные, благодаря «естественной» сладости и не требующей дополнительного масла текстуре фруктов или овощей, используемых в рецепте. Сюда же можно отнести и другие «зеленые» десерты, к примеру, конструкции из бисквита, крема и фруктов (последним лучше превалировать), овсяное печенье или кукисы с арахисовым маслом, в состав которых входят полезные ненасыщенные жиры (например, рапсовое, сафлоровое масло или масло авокадо)
Печенье безе. Почему, ведь там сахар? Все просто: в яичных белках меньше насыщенных жиров, чем в яичных желтках. Уже плюс!
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
