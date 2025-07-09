ВОЗ предложила ввести на лимонады такие же акцизы, как на алкоголь и табак! Газировка правда так вредна? Отвечаем!

Все страны должны повысить налоги на опасные для здоровья продукты так, чтобы их конечная цена выросла на 50%. С таким призывом к правительствам разных государств обратилась ВОЗ. По мысли авторов инициативы, это снизит доступность таких товаров и таким образом спасет миллионs жизней в ближайшие десятилетия. Интересно, что помимо уже привычных табака и спиртного, эксперты Всемирной организации здравоохранения выступают за акцизы на лимонады и другие сладкие напитки. Они настаивают, лимонады также крайне вредны для здоровья, и могут вызывать целый букет опасных заболеваний. Банка колы правда может сравниться по опасности с пачкой сигарет? Как это работает? Связана ли газировка с онкологическими заболеваниями? Разбираемся!
Что случилось?
В начале июля Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран добиться того, чтобы табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки к 2035 году стали дороже на 50%. Для этого предлагается ввести дополнительные акцизы, которые производителям придется закладывать в цену конечной продукции.
ВОЗ объясняет такую инициативу необходимостью «поставить заслон хроническим заболеваниям» и увеличить поступления в бюджеты стран (потом полученные средства предлагается направить на здравоохранение).
«Эпидемия неинфекционных заболеваний во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков, — говорится в тексте ВОЗ. — Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет, вызывают более 75% смертей в мире. Как отмечается в опубликованном недавно докладе, однократное увеличение цен на такую продукцию на 50% позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек».
Газировки, что, правда настолько вредны?
В этом январе Nature Medicine (дочернее издание престижного научного журнала Nature) опубликовал глобальное исследование. Согласно ему, сахаросодержащие напитки были ответственны почти за 10% новых случаев сахарного диабета II типа и примерно за 3% сердечно-сосудистых заболеваний, диагностированных во всем мире в 2020 году. Более того, пишут авторы статьи, доказано, что в 2010 году пристрастие к лимонадам привело к 184 тысячам преждевременных смертей по всему земному шару.
Как объясняет Собака.ru Ольга Патюкова, врач-гастроэнтеролог из Первой семейной клиник Петербурга и ИНВИТРО Северо-Запад, связь газировки и проблем со здоровьем действительно уже неплохо доказана.
Во-первых, говорит собеседница редакции, сладкие напитки очень калорийны и могут способствовать ожирению (так в полу-литре колы калорий примерно столько же, сколько в 50 граммах шоколада!). Во-вторых, сахар и кислоты способствуют разрушению зубной эмали.
«В-третьих, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление газированных напитков снижает минеральную плотность костей, — говорит собеседница редакции. — Но здесь мы говорим, скорее, о том, когда человек пьет лимонады литрами. Кроме того, напитки с газами подходят далеко не всем желудкам. Люди с чувствительной пищеварительной системой получают после коктейлей вздутие и раздражение слизистых».
Ольга Патюкова
Гастроэнтеролог («Первая семейная клиника Петербурга», ИНВИТРО Северо-Запад):
И, наконец, некоторые фанаты напитков с пузырьками, злоупотребляющие ими, могут развить в себе зависимость от сахара и кофеина. Эта вредная привычка усугубляет проблемы с контролем питания и может привести к циклу переедания. Важно отметить! Во всех перечисленных случаях мы говорим о том, что побочные эффекты развиваются при употреблении газировки в большом объеме. Только в таких кейсах — нежный ЖКТ, повышенная кислотность, гастрит, язва — лучше совсем исключить такие напитки из своей барной карты.
А что там с окнкозаболеваниями?
Прямой связи между привычкой в обед выпить большой стакан колы и развитием онкозаболеваний нет, говорит в беседе с Собака.ru Виктория Мортада, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Однако косвенно злоупотребление сладкими лимонадами может повысить угрозу.
Так, некоторое время назад появилась новость о том, что подсластитель аспартам (пищевая добавка Е951), используемый в диетических газировках, возможно является канцерогеном. Однако дополнительные исследования не нашли тому достаточно убедительных доказательств. Впрочем, ВОЗ все равно рекомендует не употреблять больше 40 мг Е951 на килограмм веса в день.
Также, отмечает Мортада, некоторые исследования говорят о том, что лимонная и фосфорная кислоты, содержащиеся в составе некоторых газировок могут повышать риск рака, разрушая клетки организма. Однако, настаивает собеседница редакции «сложно представить, в каких количествах нужно пить лимонад, чтобы это произошло».
А вот набор лишнего веса, которому способствуют сладкие лимонады, вполне себе повышает риск сразу 13 видов рака. «Сама по себе газировка никак не связана с развитием онкологических заболеваний, — говорит Андрей Исаев-Апостолов онколог, химиотерапевт, эксперт фонда медицинских решений "Не напрасно". — Однако в большей части газированных сладких напитков, есть большое количество сахара. Сахар – это источник простых углеводов, и в силу этого повышается риск развития ожирения и развития лишнего веса. А это уже один из факторов риска развития сразу нескольких злокачественных образований, например, рака кишечника, рака молочной железы».
Виктория Мортада
Онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, эксперт фонда медицинских решений «Не напрасно», лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»-2025:
Таким образом, косвенно газировка может быть связана с увеличением онкориска через влияние на вес и метаболизм. Но важно заметить, что питание — не единственный фактор развития онкозаболеваний. Первое место среди триггеров занимают генетика и курение.
А почему тогда вредные напитки просто не запретить?
Как правило, прямые запреты на продажу тех или иных товаров работают плохо, напоминает макроэкономист и доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Доказательством тому служат многочисленные антиалкогольные кампании и попытки ввести сухой закон в разных странах.
«Запретный плод сладок, — поясняет свою мысль собеседница редакции, — если что-то запретить, то будет расти неофициальный рынок, серый или черный. Это, наоборот, может даже увеличить потребление. Кроме того, полная бесконтрольность не нужна ни ВОЗ, ни правительству. Государство зарабатывает на акцизах, а ВОЗ пытается мониторить потребление».
Именно поэтому, добавляет Бондаренко, правительства решаются на прямой запрет только в крайних случаях, когда те или иные товары (к примеру тяжелые психотропные вещества) вызывают быстрое привыкание и имеют «очень быстрое убийственное действие».
А дополнительные акцизы работают?
Как показывают исследования на материалах разных стран, рост акцизов на табак действительно побудил некоторую долю населения отказаться от вредной привычки. «При этом, для людей, имеющих зависимость от курения или алкоголя, повышение цены оказывает не такое значительное влияние, т.к. изменение их спроса имеет меньшую зависимость от изменения цены — отмечает Ксения Бондаренко из НИУ ВШЭ. — Однако на тех, кто не имеет зависимости (в т.ч. тех, кто пробует или кто думает попробовать), это может стать важным сдерживающим фактором».
Механизм введения таких акцизов уже хорошо отработан, добавляет в беседе с Собака.ru экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко. «Он хорошо работает на средних длинных временных горизонта», — говорит он.
«Государство по сути дает рациональным потребителям сигнал о экономической целесообразности снижать потребление данных товаров. Не хочешь платить повышенный налог – уменьшай спрос на алкоголь, табак, сокращай поездки на личном транспорте в пользу общественного. И общий эффект для экономики здесь скорее положительный», — объясняет собеседник редакции.
Но будут ли власти и простые люди готовы к налогу на лимонад?
Если вред алкоголя и табака общепризнан, то угроза, которую таит злоупотребление лимонадами не так очевидно для большинства людей. В теории, это могло бы остановить многие правительства от того, чтобы вводить акцизы на популярный и безобидный в глазах большинства людей товар.
Впрочем, напоминает Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Санкт-Петербурге, в России подобный акциз не просто возможен, а уже действует уже два года. «Ставка его – невысокая – 7 рублей за 1 литр сахаросодержащего напитка», — говорит он.
«Правительства не только заинтересованы в улучшении показателей здоровья нации, но также вряд ли будут против дополнительных доходов бюджета, — добавляет Ксения Бондаренко из НИУ ВШЭ. — Если бы ВОЗ предлагала повысить стоимость за счет увеличения маржи производителей, то здесь результат был бы неоднозначный. А здесь появляется интерес правительств».
Дмитрий Десятниченко
Доцент, руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Идея ВОЗ заключается в изменении восприятия и парадигмы потребления сладких газировок в досрочной перспективе, с ориентацией прежде всего на детей и молодежь. В том то смысл данных инициатив. Они должны прекратить бесконтрольное потребные «жидкого сахара». Если с одной стороны говорить о вред продуктов, а с другой продавать их массово и недорого, то сложно достигнуть целей подобной политики. . Изменение восприятия — процесс длительный, поэтому рост акцизов в должен быть поэтапным и плавным. Если вы этого не делает, то общая эффективность мер по ограничению потребления вредных продуктов существенно падает.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
Комментарии (0)