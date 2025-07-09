ВОЗ предложила ввести на лимонады такие же акцизы, как на алкоголь и табак! Газировка правда так вредна? Отвечаем!

Что случилось?

В начале июля Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран добиться того, чтобы табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки к 2035 году стали дороже на 50%. Для этого предлагается ввести дополнительные акцизы, которые производителям придется закладывать в цену конечной продукции.

ВОЗ объясняет такую инициативу необходимостью «поставить заслон хроническим заболеваниям» и увеличить поступления в бюджеты стран (потом полученные средства предлагается направить на здравоохранение).

«Эпидемия неинфекционных заболеваний во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков, — говорится в тексте ВОЗ. — Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет, вызывают более 75% смертей в мире. Как отмечается в опубликованном недавно докладе, однократное увеличение цен на такую продукцию на 50% позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек».