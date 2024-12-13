Великая сахарная депрессия. Говорят, Оземпик убивает тягу к сладкому! Это правда? Что ждет производителей фаст-фуда и десертов?

Что говорят производители сладостей?

«Я слышал про "Оземпик", более того, у меня в кругу общения есть люди, которые более плотно знакомы с этим препаратом, — рассказывает Собака.ru Иван Корнеев совладелец сети пекарен "Коржов". — Действительно (насколько я знаю, на своем, абсолютно обывательском, уровне) эти люди перестают испытывать интерес к еде».

Однако в беседе с редакцией он признается, что не воспринимает модный препарат как угрозу для ресторанного или кондитерского бизнеса. «Сегодня рестораторов беспокоит кредитная ставка в 21%, невозможность открывать новые заведения, безумный рост зарплат и повышения цен поставщиков, — объясняет он. — У нас просто нет времени подумать о том, что какая-то где-то девушка теперь не хочет кушать. Во всяком случае я ни разу не слышал от гостей: "Знаете, я под "Оземпиком", не хочу я вашу булку"».

Как говорит в беседе с редакцией владелец магазинов «Клад Мармелад» Михаил Ветров, никто в кондитерской индустрии России не обсуждает «Оземпик» и уж тем более не видит в нем потенциальную угрозу. «Мне кажется, его принимают такие [незначительные] доли процента, что говорит о нем не имеет смысла», — констатирует он. Сходного мнение придерживается и Елена Шевченко, соучредитель кондитерского производства «Север-Метрополь». «Мне кажется, качественные изделия всегда будут иметь спрос — всегда будут дети, а также люди, которые любят себя и не сидят на диетах. Думаю, что опасаться нам нечего», — сказала она в беседе с Собака.ru.

Этого же мнения в разговоре с Собака.ru придерживается и Денис Федоров, руководитель компании «Мармеладная бочка». «На самом деле мы вообще очень любим бояться, — говорит он. — К примеру, все боялись, что после ковида все торговые центры закроются. Но сейчас они все заполнены под завязку, туда не поставишь новую точку, как не откроешь новый магазин на Невском. Думаю, так будет и с этой истории. Полагаю, что века пройдут, перед тем как мы почувствуем на себе влияние "Оземпика"», — заключает он.

Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская