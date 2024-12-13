Великая сахарная депрессия. Говорят, Оземпик убивает тягу к сладкому! Это правда? Что ждет производителей фаст-фуда и десертов?

Мир продолжает сходить с ума по «Оземпику». Еще в 2022 году этот препарат от диабета вызвал фурор, когда выяснилось, что целый ряд знаменитостей (включая Ким Кардашьян) используют его для похудения. К концу 2024 года стали писать, что сенсационный препарат может иметь еще одно неожиданное свойство! Как утверждают журналисты, «Оземпик» и его аналоги, возможно, снижают влияние на мозг подсластителей, усилителей вкуса и других добавок, которые делают выпечку, фаст-фуд и снеки такими желанными. Что об этом известно? Подтверждают ли такой эффект ученые? И к чему готовятся производители сладкого? Разбираемся в материале Собака.ru.
«"Оземпик" может сокрушить джанк-фуд-индустрию», текст с таким заголовком появился в New York Times во второй половине ноября. В нем журналисты одного из крупнейших изданий планеты рассказывают о неожиданном свойстве сенсационного препарата от диабета, который используется многими для похудения (о том как работает «Оземпик» подробнее читайте в материале Собака.ru).
Основной ингредиент этого средства (а также его аналогов Wegovy и Zepbound) — глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Данное вещество может не только задерживать пищу в ЖКТ, что приводит к тому, что пациенты дольше не чувствуют голода, но и влиять на восприятие вкуса.
Томас Вебер
Журналист (цитата по The New York Times):
Препараты GLP-1 изменяют гораздо больше, чем наши метаболические процессы. Рецепторы этого вещества есть не только в гипоталамусе, области нашего мозга, которая контролирует голод и сигнализирует остальному организму о насыщении, но и в дофаминовой системе вознаграждения… Похоже, что GPL, регулируя высвобождения дофамина, может сделать для нас менее привлекательными вкусовые профили продуктов с высокой степенью обработки. Тех самых, что были оптимизированы для стимуляции нашей системы вознаграждения.
Проще говоря, есть предположение, что «Оземпик» и родственные ему препараты разрушают ту «магию» подсластителей, ароматизаторов и прочих вкусовых добавок, которые заставляют людей любить сладкое печенье, чипсы, картошку фри и прочий джанк-фуд. В своем материале журналисты приводят слова нескольких людей, которые прибегли к «Оземпику» или Wegovy, чтобы сбросить вес. «[Теперь] я ем много ананасов, огурцов, имбиря…», — рассказал им автодиллер Триниан Тейлор. Ученая химик, не называя своего имени, призналась New York Times, что только после начала курса Wegovy она поняла, что у овощей и фруктов есть свой собственный вкус, который ей к тому же понравится.
Эта ситуация может иметь далеко идущие последствия для пищевой индустрии, предполагают авторы материала. Уже сейчас препараты на основе GLP-1 принимают 7 млн американцев. По подсчетам Morgan Stanley Research, к 2035 году это количество увеличится до 24 млн — то есть 7% населения США. Еще в феврале 2024-го гендиректор компании Novo Nordisk (производящей «Оземпик» и Wegovy) Ларс Фруэргаард Йоргенсен в интервью агентству Bloomberg заявил, что получает звонки от руководства компаний пищевой отрасли. «Они боятся [GLP-1]», — сказал он журналистам.
«Генеральный директор Walmart в США Джон Фурнер признался, что клиенты супермаркетов, принимающие GLP-1, кладут в свои тележки меньше продуктов. Продажи сладкой выпечки и снеков падают, и отрасль переживает спад. По оценке одной исследовательской компании, инновации в сфере продуктов питания и напитков в 2024 году достигли исторического минимума, и на рынок выйдет меньше новых товаров, чем когда-либо прежде», — пишут в New York Times.
Что обо всем этом говорят ученые?
Как рассказывает Собака.ru врач-эндокринолог Александр Циберкин, «исследования действительно демонстрируют, а клиническая практика подтверждает», что препараты семаглутида (то есть, в частности, «Оземпик» и дженерики, Wegovy и Zepbound) не только снижают аппетит, но и меняют пищевые предпочтения. «Часть пациентов реже выбирает сладкое, жирное, молочное, и, можно сказать, что открывает для себя мир салатов», — говорит собеседник редакции.
«Почему так происходит? Препарат действует напрямую на мозг, точнее — на центры пищевого поведения, где находятся рецепторы, через которые молекула корректирует чувство насыщения. И одновременно влияет на то, какую еду мозг считает привлекательной», — уточняет Циберкин.
Александр Циберкин
Врач-эндокринолог, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023:
Сказать, что несколько инъекций волшебным образом изменят мировоззрение и образ жизни, и человек перестанет обедать гамбургерами, конечно, нельзя. Эффекты семаглутида облегчают работу с пищевым поведением. При длительном использовании препараты могут помочь в формировании и закреплении нового стереотипа питания, который останется с человеком после завершения лечения.
Что говорят производители сладостей?
«Я слышал про "Оземпик", более того, у меня в кругу общения есть люди, которые более плотно знакомы с этим препаратом, — рассказывает Собака.ru Иван Корнеев совладелец сети пекарен "Коржов". — Действительно (насколько я знаю, на своем, абсолютно обывательском, уровне) эти люди перестают испытывать интерес к еде».
Однако в беседе с редакцией он признается, что не воспринимает модный препарат как угрозу для ресторанного или кондитерского бизнеса. «Сегодня рестораторов беспокоит кредитная ставка в 21%, невозможность открывать новые заведения, безумный рост зарплат и повышения цен поставщиков, — объясняет он. — У нас просто нет времени подумать о том, что какая-то где-то девушка теперь не хочет кушать. Во всяком случае я ни разу не слышал от гостей: "Знаете, я под "Оземпиком", не хочу я вашу булку"».
Как говорит в беседе с редакцией владелец магазинов «Клад Мармелад» Михаил Ветров, никто в кондитерской индустрии России не обсуждает «Оземпик» и уж тем более не видит в нем потенциальную угрозу. «Мне кажется, его принимают такие [незначительные] доли процента, что говорит о нем не имеет смысла», — констатирует он. Сходного мнение придерживается и Елена Шевченко, соучредитель кондитерского производства «Север-Метрополь». «Мне кажется, качественные изделия всегда будут иметь спрос — всегда будут дети, а также люди, которые любят себя и не сидят на диетах. Думаю, что опасаться нам нечего», — сказала она в беседе с Собака.ru.
Этого же мнения в разговоре с Собака.ru придерживается и Денис Федоров, руководитель компании «Мармеладная бочка». «На самом деле мы вообще очень любим бояться, — говорит он. — К примеру, все боялись, что после ковида все торговые центры закроются. Но сейчас они все заполнены под завязку, туда не поставишь новую точку, как не откроешь новый магазин на Невском. Думаю, так будет и с этой истории. Полагаю, что века пройдут, перед тем как мы почувствуем на себе влияние "Оземпика"», — заключает он.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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