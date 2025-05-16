Как прошел ужин Собака.ru с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025

Майский номер Собака.ru разлетается с космической скоростью! «Новые имена в медицине Петербурга» — один из наших самых полезных и ожидаемых проектов. Собака.ru знает, как ценно найти нужного (а главное грамотного!) врача и вот уже пять лет, с 2021 года, рассказывает о молодых и очень талантливых медиках города и их феноменальных проектах. Знакомьтесь с героями в наших материалах! А мы делимся репортажем с традиционно жизнерадостного (и наполненного медицинскими инсайдами!) ужина в видовом ресторане Bellevue в «Гранд Отеле Мойка 22».
Дарья Якушевич
Дмитрий Добросердов
Наталья Кротова и Глеб Ковалев
Матвей Шильцин
Мария Бырдина
Борис Доев
Евгений Зинченко, Дмитрий Добросердов, Константин Ермоленко
Пятый год подряд наша редакция находит лучших врачей города и составляет ежегодный бэнгер — рейтинг молодых врачей Петербурга, которым можно доверять (и себя, и свое здоровье!), а в майском номере журнала выходят материалы с их участием, где можно узнать о каждом из адептов доказательной медицины еще больше. А на ежегодном торжественном ужине у наших лауреатов появляется возможность познакомиться и пообщаться друг с другом. Звучит круто!
Ужин посетили наши прекрасные лауреаты: терапевты Екатерина Заславская, Тимур Норов и Софья Старостина; ортопеды Борис Доев, София Геворгиз, Матвей Шильцин, Никита Заборовский и Никита Хусаинов; онкологи Ирина Безъязычная, Евгений Зинченко, Максим Попов и Людмила Федорова; гастроэнтерологи Олеся Берко, Венера Стамболцян, Виктория Семенова и Константин Ермоленко; урологи Наталья Кротова, Глеб Ковалев и Дмитрий Добросердов; дерматологи Дарья Якушевич и Екатерина Хачатрян. Они — авторы протоколов, по которым лечат во всем мире, визионеры цифровой хирургии (такой ИИ нам нравится!) и научные инфлюенсеры — разрабатывают первые в своем роде методы лечения, учатся у академиков и сами защищают докторские диссертации, открывают клиники с космическими (во всех смыслах) технологиями и строят инклюзивное комьюнити.
Константин и Ксения Ермоленко
Софья Старостина
Валерия Дьячкова
Дарья Пампутис и Максим Попов
Ирина Безъязычная
Олеся Берко
София Геворгиз
Нетворкинг без сомнения удался! Гости обсуждали прелести разумного применения ИИ, роботов и ChatGPT, новости медицинского менеджмента и бизнеса, пользу ретиноидов, онкологию, нейроортопедию и кардиологию, биохакинг-фейки (грибы шиитаке не лечат рак!), выгорание в профессии (и как его не допустить), феминитивы в медицине (дебаты были яркими!), важность ментального благополучия у детей и последние прорывы фармацевтики.
Компанию нашим лауреатам «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025 составили постоянный спикер редакции и лауреат 2023-го года Владислав Евсеев, основатель клиники Grandmed, врач-хирург высшей категории Вадим Брагилев и пластический хирург Сергей Брагилев, главный врач КардиоКлиники Екатерина Борисова, руководитель отдела маркетинга и рекламы клиники им. Н. И. Пирогова Мария Смирнова и Алена Демина — PR-руководитель проекта Благотворительной больницы, о которой мы уже рассказывали в наших материалах (советуем прочитать, если еще не сделали этого!). А также Мария Бырдина — представитель благотворительного проекта обучения онкологов «Школа Павленко» и директор клиники спортивной медицины Regen Ксения Бабаева.
Екатерина Борисова
Алена Демина
Мария Зосимова и Екатерина Кузнецова
Никита Хусаинов
Наталья Кротова, Евгения Орехова, Глеб Ковалев, Мария Зосимова, Екатерина Кузнецова
Борис Доев
Ксения Бабаева
В этом году за ужин вместе со своей командой отвечали бренд-шеф «Гранд Отеля Мойка 22» Николай Хвалынский и Даниил Котов — шеф-повар ресторана Bellevue. Первым курсом были поданы лангустины гриль с авокадо, соусом биск и кранчем из копченого риса, после гости вечера могли выбрать одно из двух горячих блюд (информируем! было так вкусно, что выбрать было почти нереально) — форель гриль с брокколи и миндальным соусом или утку с яблоками, черным рисом и брусникой. Сопровождали ужин шампань с продолжительным освежающим послевкусием и хрустящие французские вина, за которые отвечал партнер ужина — винотороговая компания Wine Bank и сомелье Павел Зубрин. Завершением вечера (и однозначным покорителем сердец всех гостей и нашей редакции) стал десерт-сфера из белого шоколада с кремом из каламанси и грейпфрутовым желе. Обсудили работу, искусство, низкий уровень железа и новые проекты и обменялись контактами для будущих открытий!
Лангустины гриль с авокадо, соусом биск и кранчем из копченого риса
Утка с яблоками, черным рисом и брусникой
Форель гриль с брокколи и миндальным соусом
Сфера из белого шоколада с кремом из каламанси и грейпфрутовым желе
Бренд-шеф Николай Хвалынский, шеф-повар Даниил Котов и команда ресторана Bellevue
Фото: Анастасия Большакова
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