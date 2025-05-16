Как прошел ужин Собака.ru с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025

Нетворкинг без сомнения удался! Гости обсуждали прелести разумного применения ИИ, роботов и ChatGPT, новости медицинского менеджмента и бизнеса, пользу ретиноидов, онкологию, нейроортопедию и кардиологию, биохакинг-фейки (грибы шиитаке не лечат рак!), выгорание в профессии (и как его не допустить), феминитивы в медицине (дебаты были яркими!), важность ментального благополучия у детей и последние прорывы фармацевтики.

Компанию нашим лауреатам «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025 составили постоянный спикер редакции и лауреат 2023-го года Владислав Евсеев, основатель клиники Grandmed, врач-хирург высшей категории Вадим Брагилев и пластический хирург Сергей Брагилев, главный врач КардиоКлиники Екатерина Борисова, руководитель отдела маркетинга и рекламы клиники им. Н. И. Пирогова Мария Смирнова и Алена Демина — PR-руководитель проекта Благотворительной больницы, о которой мы уже рассказывали в наших материалах (советуем прочитать, если еще не сделали этого!). А также Мария Бырдина — представитель благотворительного проекта обучения онкологов «Школа Павленко» и директор клиники спортивной медицины Regen Ксения Бабаева.