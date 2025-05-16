18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • Новые имена в медицине
Репортажи

Поделиться:

Как прошел ужин Собака.ru с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025

Майский номер Собака.ru разлетается с космической скоростью!  «Новые имена в медицине Петербурга» — один из наших самых полезных и ожидаемых проектов. Собака.ru знает, как ценно найти нужного (а главное грамотного!) врача и вот уже пять лет, с 2021 года, рассказывает о молодых и очень талантливых медиках города и их феноменальных проектах. Знакомьтесь с героями в наших материалах! А мы делимся репортажем с традиционно жизнерадостного (и наполненного медицинскими инсайдами!) ужина в видовом ресторане Bellevue в «Гранд Отеле Мойка 22».

Дарья Скаянская
Дарья Скаянская
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Дарья Якушевич

Дарья Якушевич

Дмитрий Добросердов

Дмитрий Добросердов

Наталья Кротова и Глеб Ковалев

Наталья Кротова и Глеб Ковалев

Матвей Шильцин

Матвей Шильцин

 

Мария Бырдина

Мария Бырдина

Борис Доев

Борис Доев

Евгений Зинченко, Дмитрий Добросердов, Константин Ермоленко

Евгений Зинченко, Дмитрий Добросердов, Константин Ермоленко

Пятый год подряд наша редакция находит лучших врачей города и составляет ежегодный бэнгер — рейтинг молодых врачей Петербурга, которым можно доверять (и себя, и свое здоровье!), а в майском номере журнала выходят материалы с их участием, где можно узнать о каждом из адептов доказательной медицины еще больше. А на ежегодном торжественном ужине у наших лауреатов появляется возможность познакомиться и пообщаться друг с другом. Звучит круто! 

Екатерина Хачатрян

Екатерина Хачатрян

Людмила Федорова и Владислав Евсеев

Людмила Федорова и Владислав Евсеев

Венера Стамболцян

Венера Стамболцян

Виктория Семенова

Виктория Семенова

Дмитрий и Алла Добросердовы

Дмитрий и Алла Добросердовы

Екатерина Заславская

Екатерина Заславская

Тимур Норов

Тимур Норов

Павел Зубрин, Евгения Орехова

Павел Зубрин, Евгения Орехова

Никита Заборовский

Никита Заборовский

Мария Бырдина, Екатерина Хачатрян, Алена Демина, Максим Попов, Дарья Пампутис

Мария Бырдина, Екатерина Хачатрян, Алена Демина, Максим Попов, Дарья Пампутис

Ужин посетили наши прекрасные лауреаты: терапевты Екатерина Заславская, Тимур Норов и Софья Старостина; ортопеды Борис Доев, София Геворгиз, Матвей Шильцин, Никита Заборовский и Никита Хусаинов; онкологи Ирина Безъязычная, Евгений Зинченко, Максим Попов и Людмила Федорова; гастроэнтерологи Олеся Берко, Венера Стамболцян, Виктория Семенова и  Константин Ермоленко; урологи Наталья Кротова, Глеб Ковалев и Дмитрий Добросердов; дерматологи Дарья Якушевич и Екатерина Хачатрян. Они — авторы протоколов, по которым лечат во всем мире, визионеры цифровой хирургии (такой ИИ нам нравится!) и научные инфлюенсеры — разрабатывают первые в своем роде методы лечения, учатся у академиков и сами защищают докторские диссертации, открывают клиники с космическими (во всех смыслах) технологиями и строят инклюзивное комьюнити.

Константин и Ксения Ермоленко

Константин и Ксения Ермоленко

Софья Старостина

Софья Старостина

Вадим Брагилев, Мария Смирнова, Сергей Брагилев. Виктория Семенова
Вадим Брагилев, Сергей Брагилев, Мария Смирнова, Виктория Семенова
Валерия Дьячкова

Валерия Дьячкова

Дарья Пампутис и Максим Попов

Дарья Пампутис и Максим Попов

Ирина Безъязычная

Ирина Безъязычная

Олеся Берко

Олеся Берко

Мария Ситник
Мария Ситник
Мария Смирнова
Мария Смирнова
София Геворгиз

София Геворгиз

Нетворкинг без сомнения удался! Гости обсуждали прелести разумного применения ИИ, роботов и ChatGPT, новости медицинского менеджмента и бизнеса, пользу ретиноидов, онкологию, нейроортопедию и кардиологию, биохакинг-фейки (грибы шиитаке не лечат рак!), выгорание в профессии (и как его не допустить), феминитивы в медицине (дебаты были яркими!), важность ментального благополучия у детей и последние прорывы фармацевтики.

Компанию нашим лауреатам «Новые имена в медицине Петербурга» — 2025 составили постоянный спикер редакции и лауреат 2023-го года Владислав Евсеев, основатель клиники Grandmed, врач-хирург высшей категории Вадим Брагилев и пластический хирург Сергей Брагилев, главный врач КардиоКлиники Екатерина Борисова, руководитель отдела маркетинга и рекламы клиники им. Н. И. Пирогова Мария Смирнова и Алена Демина — PR-руководитель проекта Благотворительной больницы, о которой мы уже рассказывали в наших материалах (советуем прочитать, если еще не сделали этого!). А также Мария Бырдина — представитель благотворительного проекта обучения онкологов «Школа Павленко» и директор клиники спортивной медицины Regen Ксения Бабаева.

Мария Ситник. София Геворгиз, Венера Стамболцян, Дарья Якушевич, Никита Хусаинов, Екатерина Заславская, Ксения Бабаева
Мария Ситник, София Геворгиз, Венера Стамболцян, Дарья Якушевич, Никита Хусаинов, Екатерина Заславская, Ксения Бабаева
Екатерина Борисова

Екатерина Борисова

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Вадим Брагилев, Сергей Брагилев
Сергей Брагилев, Вадим Брагилев
Алена Демина

Алена Демина

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Мария Зосимова и Екатерина Кузнецова

Мария Зосимова и Екатерина Кузнецова

Никита Хусаинов

Никита Хусаинов

Наталья Кротова, Евгения Орехова, Глеб Ковалев, Мария Зосимова, Екатерина Кузнецова

Наталья Кротова, Евгения Орехова, Глеб Ковалев, Мария Зосимова, Екатерина Кузнецова

Дарья Скаянская. Владислав Евсеев, Людмила Федорова, Ксения Бабаева
Дарья Скаянская, Владислав Евсеев, Людмила Федорова, Ксения Бабаева
Борис Доев

Борис Доев

Ксения Бабаева

Ксения Бабаева

Мария Смирнова, Анастасия Контарович, Анжелика Смирнова
Анастасия Контарович, Анжелика Смирнова, Мария Смирнова
Мария Смирнова, Сергей Брагилев. Екатерина Борисова, Виктория Семенова
Сергей Брагилев, Мария Смирнова, Екатерина Борисова, Виктория Семенова

В этом году за ужин вместе со своей командой отвечали бренд-шеф «Гранд Отеля Мойка 22» Николай Хвалынский и Даниил Котов — шеф-повар ресторана Bellevue. Первым курсом были поданы лангустины гриль с авокадо, соусом биск и кранчем из копченого риса, после гости вечера могли выбрать одно из двух горячих блюд (информируем! было так вкусно, что выбрать было почти нереально) — форель гриль с брокколи и миндальным соусом или утку с яблоками, черным рисом и брусникой. Сопровождали ужин шампань с продолжительным освежающим послевкусием и хрустящие французские вина, за которые отвечал партнер ужина — винотороговая компания Wine Bank и сомелье Павел Зубрин. Завершением вечера (и однозначным покорителем сердец всех гостей и нашей редакции) стал десерт-сфера из белого шоколада с кремом из каламанси и грейпфрутовым желе. Обсудили работу, искусство, низкий уровень железа и новые проекты и обменялись контактами для будущих открытий! 

 

Лангустины гриль с авокадо, соусом биск и кранчем из копченого риса

Лангустины гриль с авокадо, соусом биск и кранчем из копченого риса

Утка с яблоками, черным рисом и брусникой

Утка с яблоками, черным рисом и брусникой

Форель гриль с брокколи и миндальным соусом

Форель гриль с брокколи и миндальным соусом

Сфера из белого шоколада с кремом из каламанси и грейпфрутовым желе

Сфера из белого шоколада с кремом из каламанси и грейпфрутовым желе

Бренд-шеф Николай Хвалынский, шеф-повар Даниил Котов и команда ресторана Bellevue

Бренд-шеф Николай Хвалынский, шеф-повар Даниил Котов и команда ресторана Bellevue

Фото: Анастасия Большакова

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Новые имена в медицине
Люди:
Мария Ситник, Анжелика Смирнова, Дарья Скаянская Вадим Брагилев, Сергей Брагилев, Елизавета Замарина, Ксения Гощицкая, Мария Смирнова, Евгения Нагимова, Анастасия Контарович

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: