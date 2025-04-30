Убийца «Оземпика»! В США представили таблетку, которая может заменить популярные уколы для похудения. Что о ней известно?

Что случилось?

Обложка майского номера журнала Time посвящена новому препарату Orforglipron, который разрабатывает одна из крупнейших фармкомпаний США Eli Lilly (известна тем, что в 1920-е именно она запустила промышленное производство инсулина).

Это название мелькает в американской прессе несколько лет — уже в 2023 году его называли интересным претендентом в гонке за создание нового революционного препарата для потери веса. О нем выходили статьи в крупных научных журналах, в том числе легендарном Lancet.

Однако весной 2025 года в работе над Orforglipron наметился прорыв — как сообщал телеканал CNBC, производитель готовится обнародовать данные клинических испытаний своей разработки. Согласно тексту Time, результаты эти крайне обнадеживают — у препарата не выявлено тяжелых побочных эффектов и подтверждена эффективность, что значительно приближает новую таблетку для похудения к появлению на аптечных прилавках.