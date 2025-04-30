Убийца «Оземпика»! В США представили таблетку, которая может заменить популярные уколы для похудения. Что о ней известно?

Третий год продолжается эпоха «Оземпика» — инъекционного препарата от диабета, который буквально совершил революцию в борьбе с лишним весом. Но, кажется, у сенсационных уколов появляется конкурент. «Новая таблетка для похудения может изменить будущее здравоохранения», — с такой обложкой выходит майский номер журнала TIME о новом препарате фармкомпании Eli Lilly & Company. В чем их преимущество? Могут ли они произвести еще одну революцию на рынке? И почему говорят, что новый препарат может быть доступнее звездного «Оземпика»?
Что случилось?
Обложка майского номера журнала Time посвящена новому препарату Orforglipron, который разрабатывает одна из крупнейших фармкомпаний США Eli Lilly (известна тем, что в 1920-е именно она запустила промышленное производство инсулина).
Это название мелькает в американской прессе несколько лет — уже в 2023 году его называли интересным претендентом в гонке за создание нового революционного препарата для потери веса. О нем выходили статьи в крупных научных журналах, в том числе легендарном Lancet.
Однако весной 2025 года в работе над Orforglipron наметился прорыв — как сообщал телеканал CNBC, производитель готовится обнародовать данные клинических испытаний своей разработки. Согласно тексту Time, результаты эти крайне обнадеживают — у препарата не выявлено тяжелых побочных эффектов и подтверждена эффективность, что значительно приближает новую таблетку для похудения к появлению на аптечных прилавках.
Что такое Orforglipron?
Если говорить о базовых механизмах воздействия на организм, то Orforglipron похож на легендарный «Оземпик». Выражаясь научным языком, оба препарата — агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Если проще — они как бы «обманывают» организм, имитируя действие гормона, отвечающего за выработку инсулина. В результате процесс опорожнения желудка замедляется, а аппетит подавляется.
Главное преимущество новинки — это не раствор для инъекций, а таблетка, которую можно просто запить водой. Формально таблетки с аналогичным действием уже есть и носят название «Ребелсас», но они не предназначены для борьбы с лишним весом у здоровых людей — они показаны только тем, кто живет с диабетом. «Также у “Ребелсаса” меньшие дозировки и в плане снижения веса он вполовину хуже, чем Orforglipron», — рассказывает Собака.ru Дарья Бурмистрова, эндокринолог W Clinic, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга». Еще одним преимуществом разработки Eli Lilly по сравнению с «Ребелсасом» — анонсированная свобода в приеме препарата. Его можно пить вне зависимости от еды и диеты.
Создать таблетки именно для похудения на основе агониста GLP-1 пытались самые разные фармацевтические гиганты, однако пока они заметно отстают. Так, в апреле 2025 года Pfizer объявил о прекращении работ над этим препаратом, так как у одного из участников испытаний выявили проблемы с печенью.
А что здесь такого революционного?
На первый взгляд замена уколов на таблетки является приятным новшеством, но вряд ли может тянуть на «изменение правил игры» в борьбе с лишним весом, о котором пишут журналисты.
Между тем разница в форме выпуска может иметь очень большое значение, утверждают в Time. Как утверждается, таблетки дешевле в производстве и транспортировке, таким образом, новый препарат может оказаться доступнее «Оземпика» и его аналогов. «Если Orforglipron выйдет на рынок, он может помочь большему количеству пациентов, [страдающих от ожирения] получить доступ к лечению и смягчить дефицит поставок инъекционных препаратов на рынке», — пишут в CNBC.
Впрочем, полагает Олег Потапов, эндокринолог ALVI Clinic, заявления о том, что новый препарат произведет революцию, следует воспринимать осторожно. «В публикациях чувствуется рекламный тон. Таким образом производитель якобы "снижает цены" и "устраняет посредников". Однако стоит помнить, что компания входит в тройку мировых лидеров по производству инсулина. Как и у любой фармкомпании, у нее есть коммерческие интересы, и запуск нового препарата — часть бизнес-стратегии», — говорит собеседник редакции.
Когда новый препарат можно будет купить?
Как отмечает журнал Time, Orforglipron предстоит преодолеть еще немало препятствий до того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит его применение. Так что ждать появления таблетки со дня на день не стоит.
Как отметил заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова», преподаватель Школы Павленко Александр Неймарк, другим преимуществом нового лекарства является относительно небольшое количество побочных эффектов. Однако сегодня речь идет лишь о предварительных данных — исследование только переходит в III фазу, когда формула будет применяться к большому количеству испытуемых и будут изучаться далеко идущие эффекты.
Тем не менее в компании настроены оптимистично — руководство компании ранее заявляло Bloomberg о планах сертифицировать препарат уже в начале 2026 года.
Получается, до победы над ожирением осталось чуть-чуть?
Как отмечает в беседе с Собака.ru Дарья Бурмистрова, эндокринолог W Clinic, любое фармацевтическое открытие в области борьбы с ожирением уже априори будет считаться прорывом.
«Число людей с ожирением, которым требуется медикаментозная помощь в процессе снижения веса, растет из года в год. По данным Centers for Disease Control and Prevention (CDC), распространенность в США ожирения среди взрослых в возрасте 20 лет и старше составила 41,9% в период с 2017 по март 2020 года. За это же время Это означает, что более 100 миллионов взрослых страдают ожирением, а распространенность в США тяжелого ожирения среди взрослых составила 9,2%. Более 22 миллионов взрослых страдают тяжелым ожирением. Распространенность ожирения увеличилась с 30,5% в 1999–2000 годах до 41,9% в период с 2017-го по март 2020 года. За это же время распространенность тяжелого ожирения увеличилась с 4,7% до 9,2%», — говорит она.
Однако даже если препарат успешно пройдет все оставшиеся шаги к появлению на рынке, он вряд ли избавит человечество от проблемы лишнего веса. Так, полагает Александр Неймарк, результаты экспериментального действия нового препарата по снижению веса в процентном соотношении не демонстрируют чудес в сравнении с уже одобренными лекарствами, к примеру, с применяемым в России инъекционным инкретином двойного действия — тирзепатидом.
«Ожирение — сложное хроническое заболевание с множеством причин: стресс, низкая активность, питание, психоэмоциональное состояние, генетика. Одна таблетка не решит всех этих проблем. Она может снизить аппетит, но не устранит глубинные причины», — напоминает Олег Потапов, эндокринолог ALVI Clinic.
Олег Потапов
Эндокринолог ALVI Clinic:
Да, препарат может помочь — особенно тем, кому трудно соблюдать инъекционные схемы. Но, как говорит один мой коллега: «Есть меньше все равно придется». И добавлю: коррекция питания, образа жизни, работа со стрессом — по-прежнему основа терапии ожирения. Без этого ни один препарат не сработает всерьез и надолго. Так что пока — наблюдаем.
Текст: Дарья Скаянская, Константин Крылов
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