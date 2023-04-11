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Худо дело! Почему все сходят с ума по «Оземпику», которым якобы сбрасывает вес Ким Кардашьян, и безопасен ли он? Объясняет эндокринолог

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Как бы бодипозитив ни старался, бум на стройность не проходит. Весь мир теперь помешался на потере килограммов с помощью инъекций «Оземпик»: препарату для терапии диабета второго типа поют оды в социальных сетях, поговаривая, что именно благодаря ему худеет Ким Кардашьян. Медики же бьют тревогу: разрекламированные препараты скупают будто бы для коррекции веса, и их не хватает реальным больным сахарным диабетом. Что это за волшебное лекарство и безвредно ли оно — рассказала врач-эндокринолог W Clinic Дарья Бурмистрова.

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Что такое сахарный диабет второго типа? 

Сахарный диабет второго типа — это такое заболевание, при котором поджелудочная железа (орган-завод по производству инсулина, гормона управляющего сахаром / глюкозой) справляется со своей работой не так хорошо, как хотелось бы, и / или ткани организма, как вечно недовольные заказчики, не хотят работу поджелудочной принимать.

При диабете толстеют?

Нет, толстеют от избытка калорий, а не от самого заболевания. Но если у человека есть сахарный диабет любого типа, и при этом он много ест, то, конечно, будет набирать вес.

Как работает «Оземпик» для лечения диабета?

Препарат «Оземпик», широко известный в мире как «Семаглутид» (поскольку так называется его действующее вещество), нормализует сбитую диабетом работу печени и поджелудочной следующими путями:

  • увеличивает производство инсулина, если уровень сахара в крови повышается;
  • уменьшает продукцию глюкозы печенью (да-да, печень способна и на такое!);
  • снижает выработку глюкагона (гормона поджелудочной, способного повышать уровень глюкозы в крови).

Почему «Оземпик» одновременно эффективен для похудения?

Потому что он может так же:

  • замедлять опорожнение желудка (пища медленнее проходит по желудочно-кишечному тракту);
  • снижать потребность в пище.

Как следствие, уменьшается аппетит, а с ним и масса тела.

«Оземпик» подходит для лечения проблем пищевого поведения и ожирения?

Нет, он не применяется для снижения веса —  в инструкции к нему нет такого показания. Но семаглутид под другим торговым названием (Wegovy) используется именно с этой целью. В нашей стране этого лекарства, увы, нет.

Про лечение людей с проблемами пищевого поведения могу сказать кратко: оно должно идти с головы (то есть с психотерапии). Сначала «откармливаем» мы только пациентов с нервной анорексией, у которых есть дефицит массы тела. Без этого у них иногда не хватает сил даже на такие базовые жизненные штуки, как движение, что уж говорить про психоэмоциональную работу со специалистом.

«Оземпик» отпускается только по рецепту. Самостоятельное применение препарата без врачебного контроля может нанести вред жизни и здоровью. Несмотря на ажиотаж вокруг средства, пациентам с диабетом беспокоиться не стоит, дефицита лекарства на рынке нет (поставки будут продолжаться, как минимум, до декабря). Также в России есть аналогичные взаимозаменяемые лекарства с действующими веществами семаглутидом, эксенатидом, дулаглутидом и лираглутидом — напоминает Росздравнадзор.
Dmytro Flisak

Применение «Оземпика» угрожает нездоровым похудением? А нарушением уровня сахара?

Да, риск слишком сильного снижения веса присутствует. А вот опасности «сбить» нормальный глюкозный обмен, к счастью, нет.

Есть ли еще риски и противопоказания? Ким Кардашьян могла бы использовать этот препарат, хотя у нее сложное хроническое заболевание (псориатический артрит)?

Препарат «Оземпик» противопоказан при:

  1. сахарном диабете первого типа;
  2. медуллярном раке щитовидной железы в анамнезе, в том числе семейном;
  3. синдроме множественной эндокринной нэоплазии второго типа;
  4. тяжёлой почечной, печеночной и сердечной недостаточности;
  5. уже когда-то бывшем панкреатите;
  6. диабетическом кетоацидозе;
  7. возрасте младше 18 лет;
  8. беременности;
  9. лактации.

Псориатический артрит противопоказанием для препарата «Оземпик» не является, для препарата Wegovy — тоже. Поэтому Ким могла его использовать (с одним «но»). Но только если её индекс массы тела больше 30 кг/м2 или больше 27, и при этом есть ещё повышенное артериальное давление, сахарный диабет второго типа и / или нарушение обмена холестерина.

Если к так называемым рискам отнести и побочные эффекты, то возможны:

  • различные жалобы со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея или наоборот запор, отрыжка, вздутие, боли в животе) вплоть до развития острого панкреатита и камней в желчном пузыре;
  • металлический или кислый вкус во рту, ощущение жжения;
  • утомляемость;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение;
  • кожные реакции в месте инъекции.

И все-таки, как грамотно похудеть через регулирование аппетита?

Самые безопасные способы — это создание полноценного, сбалансированного, разнообразного рациона питания, контроль качества и количества сна и работа с пищевым поведением (в формате когнитивно-поведенческой терапии) при необходимости. Конкретную тактику, которая подходит пациенту, нужно обсуждать врачом.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о медицинской услуге и необходимости ее получения.

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