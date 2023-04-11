Худо дело! Почему все сходят с ума по «Оземпику», которым якобы сбрасывает вес Ким Кардашьян, и безопасен ли он? Объясняет эндокринолог

Что такое сахарный диабет второго типа?

Сахарный диабет второго типа — это такое заболевание, при котором поджелудочная железа (орган-завод по производству инсулина, гормона управляющего сахаром / глюкозой) справляется со своей работой не так хорошо, как хотелось бы, и / или ткани организма, как вечно недовольные заказчики, не хотят работу поджелудочной принимать.

При диабете толстеют?

Нет, толстеют от избытка калорий, а не от самого заболевания. Но если у человека есть сахарный диабет любого типа, и при этом он много ест, то, конечно, будет набирать вес.

Как работает «Оземпик» для лечения диабета?

Препарат «Оземпик», широко известный в мире как «Семаглутид» (поскольку так называется его действующее вещество), нормализует сбитую диабетом работу печени и поджелудочной следующими путями:

увеличивает производство инсулина, если уровень сахара в крови повышается;

уменьшает продукцию глюкозы печенью (да-да, печень способна и на такое!);

снижает выработку глюкагона (гормона поджелудочной, способного повышать уровень глюкозы в крови).

Почему «Оземпик» одновременно эффективен для похудения?

Потому что он может так же:

замедлять опорожнение желудка (пища медленнее проходит по желудочно-кишечному тракту);

снижать потребность в пище.

Как следствие, уменьшается аппетит, а с ним и масса тела.

«Оземпик» подходит для лечения проблем пищевого поведения и ожирения?

Нет, он не применяется для снижения веса — в инструкции к нему нет такого показания. Но семаглутид под другим торговым названием (Wegovy) используется именно с этой целью. В нашей стране этого лекарства, увы, нет.

Про лечение людей с проблемами пищевого поведения могу сказать кратко: оно должно идти с головы (то есть с психотерапии). Сначала «откармливаем» мы только пациентов с нервной анорексией, у которых есть дефицит массы тела. Без этого у них иногда не хватает сил даже на такие базовые жизненные штуки, как движение, что уж говорить про психоэмоциональную работу со специалистом.