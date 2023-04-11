Худо дело! Почему все сходят с ума по «Оземпику», которым якобы сбрасывает вес Ким Кардашьян, и безопасен ли он? Объясняет эндокринолог

Как бы бодипозитив ни старался, бум на стройность не проходит. Весь мир теперь помешался на потере килограммов с помощью инъекций «Оземпик»: препарату для терапии диабета второго типа поют оды в социальных сетях, поговаривая, что именно благодаря ему худеет Ким Кардашьян. Медики же бьют тревогу: разрекламированные препараты скупают будто бы для коррекции веса, и их не хватает реальным больным сахарным диабетом. Что это за волшебное лекарство и безвредно ли оно — рассказала врач-эндокринолог W Clinic Дарья Бурмистрова.
Что такое сахарный диабет второго типа?
Сахарный диабет второго типа — это такое заболевание, при котором поджелудочная железа (орган-завод по производству инсулина, гормона управляющего сахаром / глюкозой) справляется со своей работой не так хорошо, как хотелось бы, и / или ткани организма, как вечно недовольные заказчики, не хотят работу поджелудочной принимать.
При диабете толстеют?
Нет, толстеют от избытка калорий, а не от самого заболевания. Но если у человека есть сахарный диабет любого типа, и при этом он много ест, то, конечно, будет набирать вес.
Как работает «Оземпик» для лечения диабета?
Препарат «Оземпик», широко известный в мире как «Семаглутид» (поскольку так называется его действующее вещество), нормализует сбитую диабетом работу печени и поджелудочной следующими путями:
- увеличивает производство инсулина, если уровень сахара в крови повышается;
- уменьшает продукцию глюкозы печенью (да-да, печень способна и на такое!);
- снижает выработку глюкагона (гормона поджелудочной, способного повышать уровень глюкозы в крови).
Почему «Оземпик» одновременно эффективен для похудения?
Потому что он может так же:
- замедлять опорожнение желудка (пища медленнее проходит по желудочно-кишечному тракту);
- снижать потребность в пище.
Как следствие, уменьшается аппетит, а с ним и масса тела.
«Оземпик» подходит для лечения проблем пищевого поведения и ожирения?
Нет, он не применяется для снижения веса — в инструкции к нему нет такого показания. Но семаглутид под другим торговым названием (Wegovy) используется именно с этой целью. В нашей стране этого лекарства, увы, нет.
Про лечение людей с проблемами пищевого поведения могу сказать кратко: оно должно идти с головы (то есть с психотерапии). Сначала «откармливаем» мы только пациентов с нервной анорексией, у которых есть дефицит массы тела. Без этого у них иногда не хватает сил даже на такие базовые жизненные штуки, как движение, что уж говорить про психоэмоциональную работу со специалистом.
Применение «Оземпика» угрожает нездоровым похудением? А нарушением уровня сахара?
Да, риск слишком сильного снижения веса присутствует. А вот опасности «сбить» нормальный глюкозный обмен, к счастью, нет.
Есть ли еще риски и противопоказания? Ким Кардашьян могла бы использовать этот препарат, хотя у нее сложное хроническое заболевание (псориатический артрит)?
Препарат «Оземпик» противопоказан при:
- сахарном диабете первого типа;
- медуллярном раке щитовидной железы в анамнезе, в том числе семейном;
- синдроме множественной эндокринной нэоплазии второго типа;
- тяжёлой почечной, печеночной и сердечной недостаточности;
- уже когда-то бывшем панкреатите;
- диабетическом кетоацидозе;
- возрасте младше 18 лет;
- беременности;
- лактации.
Псориатический артрит противопоказанием для препарата «Оземпик» не является, для препарата Wegovy — тоже. Поэтому Ким могла его использовать (с одним «но»). Но только если её индекс массы тела больше 30 кг/м2 или больше 27, и при этом есть ещё повышенное артериальное давление, сахарный диабет второго типа и / или нарушение обмена холестерина.
Если к так называемым рискам отнести и побочные эффекты, то возможны:
- различные жалобы со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея или наоборот запор, отрыжка, вздутие, боли в животе) вплоть до развития острого панкреатита и камней в желчном пузыре;
- металлический или кислый вкус во рту, ощущение жжения;
- утомляемость;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение;
- кожные реакции в месте инъекции.
И все-таки, как грамотно похудеть через регулирование аппетита?
Самые безопасные способы — это создание полноценного, сбалансированного, разнообразного рациона питания, контроль качества и количества сна и работа с пищевым поведением (в формате когнитивно-поведенческой терапии) при необходимости. Конкретную тактику, которая подходит пациенту, нужно обсуждать врачом.
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