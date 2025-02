10 сатисфекшн-подарков на День всех влюбленных: укрепляем отношения, качаем любовные навыки и бережем сердца!

Задача: оздоравливаем отношения с партнером и с самим собой, источаем краш-вайб в стиле ретро-интервью Дмитрия Нагиева с Юлией Меньшовой (выберите своего героя!). И для этого читаем великий секс-просвет о том, как хочет женщина, боремся со стереотипами о кольцах на 14 февраля (где заканчивается моветон и начинается здоровый подход?), дарим не-розы, занимаемся кардио (if you know what we mean) и ходим на полезные свидания!