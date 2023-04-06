Фудпорн. Вот продукты, пробуждающие сексуальное желание!

Сильнейшим природным возбудителем считаются устрицы (и мы объясним, почему), но не только же ими питаться! Собрали продукты-афродизиаки в одну приятную подборку «ужин в постель».
Авокадо
Салат с авокадо — новая классика любого приличного ЗОЖ-стола, но мы выделили его не только по этой причине. В этом фрукте содержится много калия, протеина, витаминов B и E, которые наполняют организм энергией, положительно влияют на гормональный фон и усиливают любовное влечение!
Горький шоколад
Любители сладкого знают, что отпущение грехов произойдет, если вспомнить о пользе глюкозы для поддержания бодрости и мозговой активности. Смотрим шире! В шоколаде есть цинк и витамины А и В, кофеин и теобромин, насыщающие, заряжающие энергией и стимулирующие сердечную деятельность (в прямом и переносном смысле). Все элементы еще и запускают выработку эстрогенов (женских половых гормонов) и эндорфинов (гормонов радости и счастья). Этого для романтики достаточно.
Гранат
Сам фрукт и его сок (без добавок!) богат фолиевой кислотой и витаминами группы С и К, которые усиливают кровообращение в организме, а следовательно улучшают потенцию и эрекцию и повышают мужское либидо. И, кстати говоря, эта позиция является отличной альтернативой для напитков покрепче.
Красное вино
Неудивительный факт — не любой алкоголь полезен. С одной стороны, этанол в его составе активизирует гипоталамус (отдел мозга, регулирующий базовые настройки организма) и тем самым повышает температуру тела, усиливает чувство голода и влечение к партнеру, с другой стороны, в больших количествах это вещество токсично. Поэтому только в умеренных (!) дозах хорошее красное вино способно оказать антибактериальное и иммуностимулирующее действие, а также блокировать свободные радикалы в организме с помощью антиоксидантов в своем составе, защитить сосуды и сердце, не действуя при этом угнетающе на нервную систему. Исследования показывают, что особенно благотворно вино влияет на женское сексуальное здоровье.
Красная икра и другие морепродукты
Эстетика красной икры сама по себе будоражит фантазии, однако с медицинской точки зрения данный продукт тоже полезен. В нем содержатся жирные кислоты омега-3, йод, селен и фосфор, которые отвечают за высокое либидо, сильную иммунную систему и остроту ощущений в постели.
Как и икра, остальные дары моря богаты омега-3 и цинком, которые нужны для синтеза в организме половых гормонов и разжигания страстей. А легендарным афродизиаком считаются устрицы, в которых цинка очень (и очень) много.
Клубника
Кладезь витамина С и цинка, которые обеспечивают как отличное настроение, так и сильное желание. Они хорошо готовят чувствительный женский организм к ночи страсти и улучшают выработку спермы у мужчин. Получается, что клубника в шоколаде — тоже хорошая идея, ведь полезны обе составляющие блюда.
Орехи
Грецкие орехи, миндаль, фисташки (и практически любые другие орехи) полны витамином Е и полезными аминокислотами (например, L-аргинином), калием, кальцием, железом и магнием. Благодаря такому составу эти продукты улучшают приток крови (в том числе к половым органам) и поддерживают работу сердца.
Персики и цитрусовые
В них есть волшебный витамин С, улучшающий количество и качество эякулята и работающий как профилактика женского бесплодия.
Пряности
Корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика и ваниль etc. стимулируют обонятельные рецепторы и кровообращение, что, в свою очередь, повышает уровень эндорфина в организме, следовательно, действуют возбуждающе. А вот шафран даже используется в лечении пациенток, в которых желание никак не может разгореться.
Сельдерей, спаржа, свекла, шпинат
Трудно сказать, есть ли зелень, которая не полезна для здоровья! В сельдерее много калия, цинка, железа и магния, витаминов С, В, Е и РР. Спаржа — ценный источник витамина А, фосфора, кальция и калия. Вместе они делают тело выносливым, сильным и неутомимым, что, конечно, пригождается в амурных делах.
В свекле содержатся диетические нитраты, которые контролируют движение крови в организме и сокращение мышц. А одно из главных свойств шпината — повышение влечения у мужчин и контроль эректильной функции. Все дело в том, что это растение содержит в себе магний, жирные кислоты и витамины A, В, C и Е.
Яйца
В них присутствуют витамины B5, B6 и биологически активное вещество лецитин, которые снижают уровень стресса, укрепляют сердце и поддерживают ум (и изобретательность), а также аминокислота L-аргинин, устраняющая проблемы с эрекцией.
Яблоки
В яблоках есть антиоксидант под названием кверцетин. Для половой жизни это соединение пригождается по тому, что предупреждает простатит и снижает высокое давление, которое может приводить к сексуальному равнодушию (когда никто и ничего не хочет). Кверцетин содержится не только в яблоках, но и в красном вине, клубнике, вишне и цитрусовых.
Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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