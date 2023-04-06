Фудпорн. Вот продукты, пробуждающие сексуальное желание!

Авокадо

Салат с авокадо — новая классика любого приличного ЗОЖ-стола, но мы выделили его не только по этой причине. В этом фрукте содержится много калия, протеина, витаминов B и E, которые наполняют организм энергией, положительно влияют на гормональный фон и усиливают любовное влечение!

Горький шоколад

Любители сладкого знают, что отпущение грехов произойдет, если вспомнить о пользе глюкозы для поддержания бодрости и мозговой активности. Смотрим шире! В шоколаде есть цинк и витамины А и В, кофеин и теобромин, насыщающие, заряжающие энергией и стимулирующие сердечную деятельность (в прямом и переносном смысле). Все элементы еще и запускают выработку эстрогенов (женских половых гормонов) и эндорфинов (гормонов радости и счастья). Этого для романтики достаточно.

Гранат

Сам фрукт и его сок (без добавок!) богат фолиевой кислотой и витаминами группы С и К, которые усиливают кровообращение в организме, а следовательно улучшают потенцию и эрекцию и повышают мужское либидо. И, кстати говоря, эта позиция является отличной альтернативой для напитков покрепче.

Красное вино

Неудивительный факт — не любой алкоголь полезен. С одной стороны, этанол в его составе активизирует гипоталамус (отдел мозга, регулирующий базовые настройки организма) и тем самым повышает температуру тела, усиливает чувство голода и влечение к партнеру, с другой стороны, в больших количествах это вещество токсично. Поэтому только в умеренных (!) дозах хорошее красное вино способно оказать антибактериальное и иммуностимулирующее действие, а также блокировать свободные радикалы в организме с помощью антиоксидантов в своем составе, защитить сосуды и сердце, не действуя при этом угнетающе на нервную систему. Исследования показывают, что особенно благотворно вино влияет на женское сексуальное здоровье.