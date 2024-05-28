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Как круто прокачать легкие, сердце и мозг? Знакомьтесь, фридайвинг — подводное апноэ-плавание с глубокой медитацией!

Как рутина ныряльщиков за жемчугом превратилась в спорт и велнесс-практику и где (как раз перед отпуском на море) обучиться фридайвингу в Петербурге?

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Фридайвинг это

Ныряние на задержке дыхания без использования снаряжения (образовано сочетанием английских слов free — «свободно» и dive — «нырять»). Именно так ныряют морские млекопитающие: дельфины, киты и косатки — делают вдох и уходят под воду, чтобы через какое-то время снова подняться на поверхность для выдоха и нового вдоха. 

Фридайвинг — молодой спорт, уходящий корнями в древность. Изначально люди использовали ныряние на задержке дыхания, чтобы добывать в море пищу и жемчуг на продажу, но с 1949 года он превратился в соревнования, которые длятся до сих пор. Основоположником фридайвинга как спорта принято считать итальянца Раймондо Буше, который на спор нырнул на глубину около 30 метров, где в это время работали водолазы в аквалангах. Позже были Энцо Майорка и Жак Майоль, противостояние которых вдохновило Люка Бессона на фильм «Голубая безда» — кстати, многие фридайверы начали свое знакомство с подводным плаванием именно с этого фильма.

Соревнования за метры и минуты по прежнему продолжаются.

Нынешние рекорды фридайвинга (переходят все рамки разумного и показывают нам, на что на самом деле способен человек!)

Погружение на глубину с постоянным весом в раздельных ластах:

  • Мужчины — Алексей Молчанов, Россия, 133 метра.  
  • Женщины — Алессиа Зеккини, Италия, 123 метра.

Задержка дыхания в статике:

  • Мужчины — Стефан Мифсюд, Франция, 11 минут 35 секунд
  • Женщины — Наталья Молчанова, Россия, 9 минут 2 секунды

Отличие от других видов подводного плавания

В отличие от снорклинга — плавания у поверхности воды с маской и трубкой и дайвинга — плавания с баллонами со сжатым воздухом, фридайвинг предполагает гибкость и отказ от лишнего оборудования.

  • Дайвер способен находиться под водой продолжительное время, использует сложное снаряжение, опускается на большую глубину, но в то же время, не может быстро всплыть на поверхность, чувствует себя скованно из-за костюма и оборудования и имеет ряд ограничений и особенностей по занятиям.
  • Снорклер не погружается глубоко и рассматривает подводный мир сверху, как бы заглядывая в него, но не соприкасается с ним.
  • Фридайвер может уходить на глубину до 15 метров без оборудования, плавать с морскими жителями бок о бок и видеть мир их глазами без риска для своего здоровья, быстро погружаться и всплывать, имея при себе только маску для плавания. Если предполагается бо́льшая глубина или продолжительность, — необходим напарник или инструктор, которого также называют «бадди».

Но главное отличие других видов подводного плавания заключается в том, что фридайвинг — спорт, который требует регулярной практики и осознанности. Заниматься им можно и на море, и в бассейнах, тем более, что в Санкт-Петербурге для фридайвинга построен самый глубокий бассейн в России — А-30.

Wonderful Nature

Зачем заниматься фридайвингом

Польза для физического здоровья

Регулярные занятия фридайвингом не только помогают держать себя в форме без нагрузки на суставы (как и в случае с плаванием!), но и развивать сердечную и дыхательные системы. Чтобы объяснить пользу, нужно разобраться с тем, как мы дышим:

Мы вдыхаем воздух, содержащий примерно 21% кислорода, кровь уносит этот кислород из легких к тканям и органам, и забирает из них переработанное вещество — углекислый газ. Красные клетки обменивают кислород на углекислый газ и несут его обратно в легкие. Когда уровень углекислого газа в легких достигает определенного уровня, индивидуального для каждого человека, мы чувствуем позыв на выдох, и выдыхаем. 

При отсутствии дыхания (апноэ) в организме последовательно начинаются следующие процессы:

  1. кислород перестает поступать в кровоток
  2. уровень углекислого газа растет
  3. сосуды расширяются 
  4. происходит стимуляция дыхательного центра головного мозга, вызывающая почти непреодолимое желание вдохнуть, используя диафрагму
  5. эти процессы вызывают изменение частоты сердечных сокращений
  6. кислород легче передается клеткам от эритроцитов

Таким образом, в апноэ наш организм входит в состояние общего тонуса с мобилизацией резервных ресурсов, увеличивая возможности сердечно-сосудистой системы, активизируя подкорковые процессы головного мозга, увеличивая эластичность и объем легких — развивается дыхательная мускулатура, в клетках повышается концентрация митохондрий (энергетические «станции» клеток), что приводит к улучшению способности клеток перерабатывать кислород.

А еще увеличивается объем эритроцитов в органах-депо крови, активизируется мозговое и периферическое кровообращение, сосуды становятся эластичнее, разветвляется сеть капилляров —  улучшаются функциональные возможности сердца, профилактируются сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем, фридайвинг положительно влияет и на нервную систему: вырабатывается больше нейромедиаторов дофамина и серотонина, отвечающих за хорошее настроение и результативное обучение новому, сосуды головного мозга лучше распределяют кислород, повышается выносливость мозга к его недостатку.

Не остается в стороне и опорно-двигательный аппарат: укрепляется мышечный корсет, разгружается и расслабляется позвоночник, развивается гибкость тела.

Воздействие на ментальное здоровье

Мы часто «проглатываем» свои эмоции и ощущения, находя их неудобными или неважными, что со временем может послужить причиной апатии и депрессии. Проживание своих эмоций и ощущений в теле — важная часть практики фридайвинга.

Фридайверы нередко сравнивают свой спорт с медитацией, когда посредствам дыхания и практик нужно погрузиться в состояние покоя и отстраненности. Но в отличие от пассивного нахождения на коврике, которое многие воспринимают со скукой, фридайвинг преследует конкретные цели: успокоить дыхание и остановить мысли, не потеряв контроль над своими действиями и ощущениями, чтобы сделать хороший нырок — практический навык любого спортсмена, крайне полезный в повседневной жизни. А умение слышать себя, отлавливать очаги напряжения в теле, контролировать свои эмоции и проживать их являются побочными умениями фридайвинга, которые улучшают качество жизни на суше!

Противопоказания

  • беременность, в особенности 1 триместр (нырять можно со 2 триместра, но с осторожностью и под чутким руководством опытного инструктора!)
  • болезни дыхательной системы
  • болезни сердечно-сосудистой системы
  • проблемы с мозговым кровообращением
  • низкая свертываемость крови
  • психические заболевания
  • послеоперационный период
  • обострения хронических заболеваний
  • ОРВИ
  • злокачественные опухоли
  • нарушения работы вестибулярного аппарата
  • вазовагальные обмороки
  • хронический синдром апноэ сна
  • с осторожность подходить к тренировкам: детям и пожилым людям
Aleksandr Grechanyuk

Обучение подводному плаванию

Увлеченные ныряльщики говорят, что под водой, на глубине они чувствуют себя как дома — спокойно и расслабленно. Как можно добиться таких ощущений в потенциально опасной среде, учитывая что боязнь воды и глубины — один из основных кейсов, с которыми люди приходят во фридайвинг? Весь секрет в базовом курсе, без которого «нырнуть» спорт безопасно не получится.

! Упражнения на задержку дыхания и сами погружения могут быть вредны для здоровья, если выполнять их неправильно, или любой ценой стараться установить рекорд. При нарушении правил безопасности погружения могут привести к судорогам, обмороками, нарушению насосной функции сердца, и даже повреждениям головного мозга.  

Если вы решили научиться фридайвингу, помните: тренировки как в бассейне, так и на глубине обязательно должны проходить в сопровождении опытного фридайвера, сертифицированного по одной из четырех международных систем: AIDA, PADI, CMAS или Molchanovs. Такой сертификат будет являться подтверждением компетентности преподавателя.

Занятия для новичков начинаются с теории, которую можно изучить как очно так и онлайн, здесь вы узнаете историю спорта, изучите физику и физиологию погружения и реакции на него человеческого организма, подготовитесь к практическим тренировкам, погрузитесь в философию фридайвинга. Лекционный курс необходим в первую очередь для понимания правил безопасности и психологии фридайвинга. Часто именно теория помогает избавиться от страха, так как становятся понятны причины фобий воды и глубины.

Следующим этапом будут тренировки в бассейне, где вы научитесь дыхательным упражнениям, которые помогут подготовиться к погружению, будете практиковать статическую задержку дыхания, правильное погружение в воду, потренируетесь двигаться в ластах под водой, научитесь правильно надевать гидрокостюм, компенсировать давление и многому другому. 

После прохождения базового курса в бассейне студенты сдают тест по теории и нормативы на воде. Не имеет значения, какую систему обучения вы выберете, нормативы первой ступени базового курса примерно одинаковы во всех четырех: ныряние в длину в ластах — 30 метров, статическая задержка дыхания — 1,5 минуты.

! Пройти базовый курс можно и на открытой воде, но опытные инструкторы и школы фридайвинга придерживаются позиции, что начинать тренировки правильнее с бассейна, в комфортной и стабильной среде.

Тренировки на открытой воде включают в себя обучение методам компенсации давления, технике безопасности и страховке напарника, расслаблению в воде, движению по тросу в глубину и многое другое. После первой ступени обучения в открытой воде вы научитесь нырять в глубину в ластах, погружаться по тросу до 10-12 метров, пройдете курс оказания первой помощи и спасения напарника, узнаете и попробуете на практике каково быть страхующим.

Для поддержания формы и развития способностей, полученных на базовом курсе фридайверы занимаются 1-2 раза в неделю, по возможности добавляя к бассейну глубинные тренировки на открытой воде или в специальных глубинных бассейнах типа А-30.

Где в Петербурге заниматься фридайвингом

 Выбирайте одну из проверенных школ по удобству локации, где вы сможете научиться фридайвингу и сдать нормативы на сертификат по одной из международных систем.

  1. ул. Фучика, д. 10, корп. 2Е;
  2. ул. Композиторов, д. 6; 
  3. Апраксин пер., д. 13;
  4. пр. Обуховской Обороны, д.130, лит. А

Крупнейшая школа фридайвинга в России, обучение проводится по системе Molchanovs. Здесь можно пройти базовый курс по фридайвингу, продвинутые курсы для сертифицированных фридайверов, индивидуальные курсы, также у школы проходят регулярные выезды на открытую воду по России и за границу. Филиалы есть в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новороссийске и Сочи.

Кронверкский пр., 9Б

Здесь обучают как фридайверов, так и дайверов, и подводных охотников. Начинать заниматься можно с любым уровнем подготовки, на время обучения предоставляется все снаряжение, по итогам — международный сертификат по системе Molchanovs. 

Новоизмайловский пр., д. 16 корп. 6

АРФ СПб обучает спортивному и рекреационному фридайвингу по системам CMAS и AIDA. Тренировки проводятся в бассейне межвузовского студенческого городка. Здесь есть возможность научить фридайвингу своих детей (детский курс —  с 7 лет).

Кронверкский пр., 9Б 

Обучение проводится по стандартам NDL и AIDA, снаряжение включено в стоимость занятий. По окончании выдаются международные сертификаты.

А еще всегда можно посмотреть актуальные курсы на сайте Федерации фридайвинга в разделе «Курсы».

Благодарим за помощь в подготовке материала Марину Иванову, эксперта школы «Глубина».

Редакция напоминает, что занятия спортом имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о спортивной нагрузке и ее допустимости.

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