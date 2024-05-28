Как круто прокачать легкие, сердце и мозг? Знакомьтесь, фридайвинг — подводное апноэ-плавание с глубокой медитацией!

Как рутина ныряльщиков за жемчугом превратилась в спорт и велнесс-практику и где (как раз перед отпуском на море) обучиться фридайвингу в Петербурге?
Фридайвинг это
Ныряние на задержке дыхания без использования снаряжения (образовано сочетанием английских слов free — «свободно» и dive — «нырять»). Именно так ныряют морские млекопитающие: дельфины, киты и косатки — делают вдох и уходят под воду, чтобы через какое-то время снова подняться на поверхность для выдоха и нового вдоха.
Фридайвинг — молодой спорт, уходящий корнями в древность. Изначально люди использовали ныряние на задержке дыхания, чтобы добывать в море пищу и жемчуг на продажу, но с 1949 года он превратился в соревнования, которые длятся до сих пор. Основоположником фридайвинга как спорта принято считать итальянца Раймондо Буше, который на спор нырнул на глубину около 30 метров, где в это время работали водолазы в аквалангах. Позже были Энцо Майорка и Жак Майоль, противостояние которых вдохновило Люка Бессона на фильм «Голубая безда» — кстати, многие фридайверы начали свое знакомство с подводным плаванием именно с этого фильма.
Соревнования за метры и минуты по прежнему продолжаются.
Нынешние рекорды фридайвинга (переходят все рамки разумного и показывают нам, на что на самом деле способен человек!)
Погружение на глубину с постоянным весом в раздельных ластах:
- Мужчины — Алексей Молчанов, Россия, 133 метра.
- Женщины — Алессиа Зеккини, Италия, 123 метра.
Задержка дыхания в статике:
- Мужчины — Стефан Мифсюд, Франция, 11 минут 35 секунд
- Женщины — Наталья Молчанова, Россия, 9 минут 2 секунды
Отличие от других видов подводного плавания
В отличие от снорклинга — плавания у поверхности воды с маской и трубкой и дайвинга — плавания с баллонами со сжатым воздухом, фридайвинг предполагает гибкость и отказ от лишнего оборудования.
- Дайвер способен находиться под водой продолжительное время, использует сложное снаряжение, опускается на большую глубину, но в то же время, не может быстро всплыть на поверхность, чувствует себя скованно из-за костюма и оборудования и имеет ряд ограничений и особенностей по занятиям.
- Снорклер не погружается глубоко и рассматривает подводный мир сверху, как бы заглядывая в него, но не соприкасается с ним.
- Фридайвер может уходить на глубину до 15 метров без оборудования, плавать с морскими жителями бок о бок и видеть мир их глазами без риска для своего здоровья, быстро погружаться и всплывать, имея при себе только маску для плавания. Если предполагается бо́льшая глубина или продолжительность, — необходим напарник или инструктор, которого также называют «бадди».
Но главное отличие других видов подводного плавания заключается в том, что фридайвинг — спорт, который требует регулярной практики и осознанности. Заниматься им можно и на море, и в бассейнах, тем более, что в Санкт-Петербурге для фридайвинга построен самый глубокий бассейн в России — А-30.
Зачем заниматься фридайвингом
Польза для физического здоровья
Регулярные занятия фридайвингом не только помогают держать себя в форме без нагрузки на суставы (как и в случае с плаванием!), но и развивать сердечную и дыхательные системы. Чтобы объяснить пользу, нужно разобраться с тем, как мы дышим:
Мы вдыхаем воздух, содержащий примерно 21% кислорода, кровь уносит этот кислород из легких к тканям и органам, и забирает из них переработанное вещество — углекислый газ. Красные клетки обменивают кислород на углекислый газ и несут его обратно в легкие. Когда уровень углекислого газа в легких достигает определенного уровня, индивидуального для каждого человека, мы чувствуем позыв на выдох, и выдыхаем.
При отсутствии дыхания (апноэ) в организме последовательно начинаются следующие процессы:
- кислород перестает поступать в кровоток
- уровень углекислого газа растет
- сосуды расширяются
- происходит стимуляция дыхательного центра головного мозга, вызывающая почти непреодолимое желание вдохнуть, используя диафрагму
- эти процессы вызывают изменение частоты сердечных сокращений
- кислород легче передается клеткам от эритроцитов
Таким образом, в апноэ наш организм входит в состояние общего тонуса с мобилизацией резервных ресурсов, увеличивая возможности сердечно-сосудистой системы, активизируя подкорковые процессы головного мозга, увеличивая эластичность и объем легких — развивается дыхательная мускулатура, в клетках повышается концентрация митохондрий (энергетические «станции» клеток), что приводит к улучшению способности клеток перерабатывать кислород.
А еще увеличивается объем эритроцитов в органах-депо крови, активизируется мозговое и периферическое кровообращение, сосуды становятся эластичнее, разветвляется сеть капилляров — улучшаются функциональные возможности сердца, профилактируются сердечно-сосудистые заболевания.
Вместе с тем, фридайвинг положительно влияет и на нервную систему: вырабатывается больше нейромедиаторов дофамина и серотонина, отвечающих за хорошее настроение и результативное обучение новому, сосуды головного мозга лучше распределяют кислород, повышается выносливость мозга к его недостатку.
Не остается в стороне и опорно-двигательный аппарат: укрепляется мышечный корсет, разгружается и расслабляется позвоночник, развивается гибкость тела.
Воздействие на ментальное здоровье
Мы часто «проглатываем» свои эмоции и ощущения, находя их неудобными или неважными, что со временем может послужить причиной апатии и депрессии. Проживание своих эмоций и ощущений в теле — важная часть практики фридайвинга.
Фридайверы нередко сравнивают свой спорт с медитацией, когда посредствам дыхания и практик нужно погрузиться в состояние покоя и отстраненности. Но в отличие от пассивного нахождения на коврике, которое многие воспринимают со скукой, фридайвинг преследует конкретные цели: успокоить дыхание и остановить мысли, не потеряв контроль над своими действиями и ощущениями, чтобы сделать хороший нырок — практический навык любого спортсмена, крайне полезный в повседневной жизни. А умение слышать себя, отлавливать очаги напряжения в теле, контролировать свои эмоции и проживать их являются побочными умениями фридайвинга, которые улучшают качество жизни на суше!
Противопоказания
- беременность, в особенности 1 триместр (нырять можно со 2 триместра, но с осторожностью и под чутким руководством опытного инструктора!)
- болезни дыхательной системы
- болезни сердечно-сосудистой системы
- проблемы с мозговым кровообращением
- низкая свертываемость крови
- психические заболевания
- послеоперационный период
- обострения хронических заболеваний
- ОРВИ
- злокачественные опухоли
- нарушения работы вестибулярного аппарата
- вазовагальные обмороки
- хронический синдром апноэ сна
- с осторожность подходить к тренировкам: детям и пожилым людям
Обучение подводному плаванию
Увлеченные ныряльщики говорят, что под водой, на глубине они чувствуют себя как дома — спокойно и расслабленно. Как можно добиться таких ощущений в потенциально опасной среде, учитывая что боязнь воды и глубины — один из основных кейсов, с которыми люди приходят во фридайвинг? Весь секрет в базовом курсе, без которого «нырнуть» спорт безопасно не получится.
! Упражнения на задержку дыхания и сами погружения могут быть вредны для здоровья, если выполнять их неправильно, или любой ценой стараться установить рекорд. При нарушении правил безопасности погружения могут привести к судорогам, обмороками, нарушению насосной функции сердца, и даже повреждениям головного мозга.
Занятия для новичков начинаются с теории, которую можно изучить как очно так и онлайн, здесь вы узнаете историю спорта, изучите физику и физиологию погружения и реакции на него человеческого организма, подготовитесь к практическим тренировкам, погрузитесь в философию фридайвинга. Лекционный курс необходим в первую очередь для понимания правил безопасности и психологии фридайвинга. Часто именно теория помогает избавиться от страха, так как становятся понятны причины фобий воды и глубины.
Следующим этапом будут тренировки в бассейне, где вы научитесь дыхательным упражнениям, которые помогут подготовиться к погружению, будете практиковать статическую задержку дыхания, правильное погружение в воду, потренируетесь двигаться в ластах под водой, научитесь правильно надевать гидрокостюм, компенсировать давление и многому другому.
После прохождения базового курса в бассейне студенты сдают тест по теории и нормативы на воде. Не имеет значения, какую систему обучения вы выберете, нормативы первой ступени базового курса примерно одинаковы во всех четырех: ныряние в длину в ластах — 30 метров, статическая задержка дыхания — 1,5 минуты.
! Пройти базовый курс можно и на открытой воде, но опытные инструкторы и школы фридайвинга придерживаются позиции, что начинать тренировки правильнее с бассейна, в комфортной и стабильной среде.
Тренировки на открытой воде включают в себя обучение методам компенсации давления, технике безопасности и страховке напарника, расслаблению в воде, движению по тросу в глубину и многое другое. После первой ступени обучения в открытой воде вы научитесь нырять в глубину в ластах, погружаться по тросу до 10-12 метров, пройдете курс оказания первой помощи и спасения напарника, узнаете и попробуете на практике каково быть страхующим.
Для поддержания формы и развития способностей, полученных на базовом курсе фридайверы занимаются 1-2 раза в неделю, по возможности добавляя к бассейну глубинные тренировки на открытой воде или в специальных глубинных бассейнах типа А-30.
Где в Петербурге заниматься фридайвингом
Выбирайте одну из проверенных школ по удобству локации, где вы сможете научиться фридайвингу и сдать нормативы на сертификат по одной из международных систем.
- ул. Фучика, д. 10, корп. 2Е;
- ул. Композиторов, д. 6;
- Апраксин пер., д. 13;
- пр. Обуховской Обороны, д.130, лит. А
Крупнейшая школа фридайвинга в России, обучение проводится по системе Molchanovs. Здесь можно пройти базовый курс по фридайвингу, продвинутые курсы для сертифицированных фридайверов, индивидуальные курсы, также у школы проходят регулярные выезды на открытую воду по России и за границу. Филиалы есть в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новороссийске и Сочи.
Кронверкский пр., 9Б
Здесь обучают как фридайверов, так и дайверов, и подводных охотников. Начинать заниматься можно с любым уровнем подготовки, на время обучения предоставляется все снаряжение, по итогам — международный сертификат по системе Molchanovs.
Новоизмайловский пр., д. 16 корп. 6
АРФ СПб обучает спортивному и рекреационному фридайвингу по системам CMAS и AIDA. Тренировки проводятся в бассейне межвузовского студенческого городка. Здесь есть возможность научить фридайвингу своих детей (детский курс — с 7 лет).
Кронверкский пр., 9Б
Обучение проводится по стандартам NDL и AIDA, снаряжение включено в стоимость занятий. По окончании выдаются международные сертификаты.
А еще всегда можно посмотреть актуальные курсы на сайте Федерации фридайвинга в разделе «Курсы».
Благодарим за помощь в подготовке материала Марину Иванову, эксперта школы «Глубина».
Редакция напоминает, что занятия спортом имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о спортивной нагрузке и ее допустимости.
Комментарии (0)