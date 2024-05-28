Как круто прокачать легкие, сердце и мозг? Знакомьтесь, фридайвинг — подводное апноэ-плавание с глубокой медитацией!

Фридайвинг это

Ныряние на задержке дыхания без использования снаряжения (образовано сочетанием английских слов free — «свободно» и dive — «нырять»). Именно так ныряют морские млекопитающие: дельфины, киты и косатки — делают вдох и уходят под воду, чтобы через какое-то время снова подняться на поверхность для выдоха и нового вдоха.

Фридайвинг — молодой спорт, уходящий корнями в древность. Изначально люди использовали ныряние на задержке дыхания, чтобы добывать в море пищу и жемчуг на продажу, но с 1949 года он превратился в соревнования, которые длятся до сих пор. Основоположником фридайвинга как спорта принято считать итальянца Раймондо Буше, который на спор нырнул на глубину около 30 метров, где в это время работали водолазы в аквалангах. Позже были Энцо Майорка и Жак Майоль, противостояние которых вдохновило Люка Бессона на фильм «Голубая безда» — кстати, многие фридайверы начали свое знакомство с подводным плаванием именно с этого фильма.

Соревнования за метры и минуты по прежнему продолжаются.

Нынешние рекорды фридайвинга (переходят все рамки разумного и показывают нам, на что на самом деле способен человек!)

Погружение на глубину с постоянным весом в раздельных ластах:

Мужчины — Алексей Молчанов, Россия, 133 метра.

Женщины — Алессиа Зеккини, Италия, 123 метра.

Задержка дыхания в статике:

Мужчины — Стефан Мифсюд, Франция, 11 минут 35 секунд

Женщины — Наталья Молчанова, Россия, 9 минут 2 секунды

Отличие от других видов подводного плавания

В отличие от снорклинга — плавания у поверхности воды с маской и трубкой и дайвинга — плавания с баллонами со сжатым воздухом, фридайвинг предполагает гибкость и отказ от лишнего оборудования.

Дайвер способен находиться под водой продолжительное время, использует сложное снаряжение, опускается на большую глубину, но в то же время, не может быстро всплыть на поверхность, чувствует себя скованно из-за костюма и оборудования и имеет ряд ограничений и особенностей по занятиям.

Снорклер не погружается глубоко и рассматривает подводный мир сверху, как бы заглядывая в него, но не соприкасается с ним.

Фридайвер может уходить на глубину до 15 метров без оборудования, плавать с морскими жителями бок о бок и видеть мир их глазами без риска для своего здоровья, быстро погружаться и всплывать, имея при себе только маску для плавания. Если предполагается бо́льшая глубина или продолжительность, — необходим напарник или инструктор, которого также называют «бадди».

Но главное отличие других видов подводного плавания заключается в том, что фридайвинг — спорт, который требует регулярной практики и осознанности. Заниматься им можно и на море, и в бассейнах, тем более, что в Санкт-Петербурге для фридайвинга построен самый глубокий бассейн в России — А-30.