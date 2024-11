Правда, что ароматерапия не бездоказательна? Запахи могут улучшить память, внимание и настроение? Вот, что говорят психология и нейронаука

Ароматерапия — это медицинская реальность?

Пока нет: между сторонниками эффекта плацебо и защитниками психической и физиологической пользы ароматов идут ожесточенные дискуссии. Но появляется все больше доказательств в пользу вторых. К примеру, вот, что нам рассказал психофармаколог Рауль Гайнетдинов в интервью для премии «ТОП50»:

Дисклеймер: В нашем организме есть молекулы под названием «следовые амины», которые выдают гибель клеток запахом. Из этого мы выводим, что патологические процессы специфически пахнут, а раз так, делаем предположение, что в основе лечения может находиться своеобразная ароматерапия?

«Смело утверждаю, что да! Всего рецепторов следовых аминов шесть, к одному из них мы уже нашли подход. Реагирует он на запах гнилой селедки (таков биохимический “аромат” патопроцесса), а останавливает реакцию вещество под названием “тимберол” с приятным кедровым шлейфом. И мы наконец-то разгадали главную биопасхалку: прогулки по сосновым лесам, ладан и мирра во время священных церемоний — хвойные ноты давным-давно используются как успокаивающие! Японцы (визионеры «зеленой» медицины!) практикуют синрин-ёку, то есть лесную терапию, для восстановления ментальных и физических сил. Теперь я уверен, что неспроста».

Как духи влияют на нас?

Поскольку ароматы оказывают психоэмоциональное воздействие, они могут легко изменить настроение. Вот некоторые из положительных изменений в самоощущении, которые мы, основываясь на выводах исследователей из командой Университета Канвона, можем ожидать от парфюмов, эфирных масел и других ароматических приятностей:

Поднятие настроения: ваниль, сандал, жасмин и розмарин борются с умственной усталостью и обладают общим комфортизирующим эффектом.

Успокоение: лаванда, роза, ромашка и иланг-иланг, способствуют успокоению и улучшают качество сна.

Повышенная внимательность: мята, лимон, пихта и (неожиданно) березовый деготь, помогают сохранять активность и концентрацию. Они также могут положительно влиять на выполнение задач.

Чувство мотивации: можжевельник, мята лемонграсс, бергамот, базилик и мускатный орех, повышают ресурс психических сил и налаживают фокус.

Придание сил: имбирь, грейпфрут и нероли — бодрят и проясняют ум.

Кстати, именно поэтому в офис советуют носить легкие цитрусовые парфюмы (референс: фруктово-фужерный Neon Splash от Les Soeurs de Noe или цитрусово-альдегидный Je M’en Fous от What We Do Is Secret). Они не потревожат чувствительные носы коллег, помогут сконцентрироваться на рабочем процессе и станут энергетическим подспорьем на сложных переговорах в первой половине дня.

! Какие ноты самые доказательные? Наиболее изученными ароматическими растениями являются лаванда, мята перечная, розмарин, жасмин, иланг-иланг, лимон, герань, ромашка и мята колосистая. Свойства остальной флоры подтверждены меньшим количеством данных.