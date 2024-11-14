Правда, что ароматерапия не бездоказательна? Запахи могут улучшить память, внимание и настроение? Вот, что говорят психология и нейронаука

Генерально: какую роль играет обоняние?

У человека около 300 активных генов обонятельных рецепторов. Они предназначены для распознавания тысяч различных молекул ароматов. Обоняние является одним из ключевых биомеханизмов, влияющих на настроение, стресс и работоспособность.

Чем это доказано?

Проведенное командой Национального университета Канвона масштабное исследование с мета-анализом показало, что различные ароматы влияют на спонтанную активность мозга и когнитивные функции. Оценивалось это с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Почему ученые выбрали ЭЭГ? Потому что она является хорошим временным показателем реакций центральной нервной системы и дает информацию о состоянии мозга как в норме, так и при заболеваниях.

Как взаимодействуют нос и мозг?

Обонятельная система связана с гиппокампом, таламусом и лобной и височной областями, то есть структурами мозга, отвечающими за память, эмоции, ассоциации, интерпретации, принятие решений. Принцип общения следующий: обонятельные сенсорные нейроны посылают электрические сигналы в мозг через обонятельную луковицу и высшую обонятельную кору.

Именно поэтому парфюмерный якорь является самым сильным видом якорения. «Якорем» мы называем звук, цвет (картинку) или запах, который может вызвать эмоции, которые когда-то человек переживал ранее. Как говорил Набоков в одном из своих романов «Память воскрешает все, кроме запахов, но ничто так четко не воскрешает событие, как запах когда-то связанный с ним…».