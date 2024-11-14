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Эстетическая медицина

Правда, что ароматерапия не бездоказательна? Запахи могут улучшить память, внимание и настроение? Вот, что говорят психология и нейронаука

Возрадуйтесь парфувлеченные — с каждым днем появляется все больше данных о пользе приятных запахов (без монополии ладана и морской соли). Значит ли это, что выбрав правильный аромат, мы можем биохимически повысить свою производительность или урегулировать еще не начавшийся конфликт? Разобрались с экспертами, а еще выписали главные лайфхаки, как подружить парфюм и тело.

Elenyska

Генерально: какую роль играет обоняние?

У человека около 300 активных генов обонятельных рецепторов. Они предназначены для распознавания тысяч различных молекул ароматов. Обоняние является одним из ключевых биомеханизмов, влияющих на настроение, стресс и работоспособность.

Чем это доказано?

Проведенное командой Национального университета Канвона масштабное исследование с мета-анализом показало, что различные ароматы влияют на спонтанную активность мозга и когнитивные функции. Оценивалось это с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Почему ученые выбрали ЭЭГ? Потому что она является  хорошим временным показателем реакций центральной нервной системы и дает информацию о состоянии мозга как в норме, так и при заболеваниях.

Как взаимодействуют нос и мозг?

Обонятельная система связана с гиппокампом, таламусом и лобной и височной областями, то есть структурами мозга, отвечающими за память, эмоции, ассоциации, интерпретации, принятие решений. Принцип общения следующий: обонятельные сенсорные нейроны посылают электрические сигналы в мозг через обонятельную луковицу и высшую обонятельную кору.

Именно поэтому парфюмерный якорь является самым сильным видом якорения. «Якорем» мы называем звук, цвет (картинку) или запах, который может вызвать эмоции, которые когда-то человек переживал ранее. Как говорил Набоков в одном из своих романов «Память воскрешает все, кроме запахов, но ничто так четко не воскрешает событие, как запах когда-то связанный с ним…».

Collagery

Ароматерапия — это медицинская реальность?

Пока нет: между сторонниками эффекта плацебо и защитниками психической и физиологической пользы ароматов идут ожесточенные дискуссии. Но появляется все больше доказательств в пользу вторых. К примеру, вот, что нам рассказал психофармаколог Рауль Гайнетдинов в интервью для премии «ТОП50»:

Дисклеймер: В нашем организме есть молекулы под названием «следовые амины», которые выдают гибель клеток запахом. Из этого мы выводим, что патологические процессы специфически пахнут, а раз так, делаем предположение, что в основе лечения может находиться своеобразная ароматерапия?

«Смело утверждаю, что да! Всего рецепторов следовых аминов шесть, к одному из них мы уже нашли подход. Реагирует он на запах гнилой селедки (таков биохимический “аромат” патопроцесса), а останавливает реакцию вещество под названием “тимберол” с приятным кедровым шлейфом. И мы наконец-то разгадали главную биопасхалку: прогулки по сосновым лесам, ладан и мирра во время священных церемоний — хвойные ноты давным-давно используются как успокаивающие! Японцы (визионеры «зеленой» медицины!) практикуют синрин-ёку, то есть лесную терапию, для восстановления ментальных и физических сил. Теперь я уверен, что неспроста».

Как духи влияют на нас?

Поскольку ароматы оказывают психоэмоциональное воздействие, они могут легко изменить настроение. Вот некоторые из положительных изменений в самоощущении, которые мы, основываясь на выводах исследователей из командой Университета Канвона, можем ожидать от парфюмов, эфирных масел и других ароматических приятностей:

Поднятие настроения: ваниль, сандал, жасмин и розмарин борются с умственной усталостью и обладают общим комфортизирующим эффектом.

Успокоение: лаванда, роза, ромашка и иланг-иланг, способствуют успокоению и улучшают качество сна.

Повышенная внимательность: мята, лимон, пихта и (неожиданно) березовый деготь, помогают сохранять активность и концентрацию. Они также могут положительно влиять на выполнение задач.

Чувство мотивации: можжевельник, мята лемонграсс, бергамот, базилик и мускатный орех, повышают ресурс психических сил и налаживают фокус.

Придание сил: имбирь, грейпфрут и нероли — бодрят и проясняют ум.

Кстати, именно поэтому в офис советуют носить легкие цитрусовые парфюмы (референс: фруктово-фужерный Neon Splash от Les Soeurs de Noe или цитрусово-альдегидный Je M’en Fous от What We Do Is Secret). Они не потревожат чувствительные носы коллег, помогут сконцентрироваться на рабочем процессе и станут энергетическим подспорьем на сложных переговорах в первой половине дня.

! Какие ноты самые доказательные? Наиболее изученными ароматическими растениями являются лаванда, мята перечная, розмарин, жасмин, иланг-иланг, лимон, герань, ромашка и мята колосистая. Свойства остальной флоры подтверждены меньшим количеством данных.

Elenyska

Как узнать, какой аромат выбрать?

Лучше всего наносить парфюм на тыльную сторону предплечья, не на запястье. Это позволит аромату глубоко и правильно раскрыться по двум причинам:

  1. Риск контакта с водой сведен к минимуму;
  2. Кожа на предплечье медленнее нагревается.

Почему стоит выбирать духи, когда у нас все хорошо?

В день, который не задался, усталость, стресс и другие факторы могут подавлять обонятельную систему и снижать нейронную реакцию на приятные запахи. Поэтому стоит заходить в парфюмерный именно в приподнятом настроении.

Могут ли духи быть вредны?

Сейчас практически во всех ароматах используются синтетические молекулы, что безусловно может стать фактором развития аллергии. К тому же основа любого парфюма – это спирт, который сушит буквально все (особенно рискуют волосы, так что опылять их не стоит). Плюс некоторые производители часто подкрашивают ароматы для более презентабельного вида (здесь в зоне риска не только тело, но и белые вещи). Отсюда простой вывод: любой парфюм может вызвать нежелательную реакцию, поэтому сначала проверьте вашу совместимость на небольшом участке кожи. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Екатерину Гармаш, эксперта парфюмерии и соучредителя компании BESTPRODUCTSGROUP и Ивана Якимова, химика, парфюмера.

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