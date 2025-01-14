10 полезных (и мегаинтересных!) подкастов о здоровье

Слушайте сюда! Если тру-крайм надоел, а гулять, тренироваться, ворожить на кухне под музыку скучно, то держите наш шорт-лист дельных каналов-вещателей. Здесь про величайшие открытия докмеда, физические сложности (и как превратить их в легкости), ментальные челленджи: от daddy issues до синдрома самозванца, мотивирующий спорт и занимательный секс.
Почему мы еще живы
Подкаст, озаглавленный резонным вопросом, которым мы точно задаемся в первые по-настоящему рабочие дни. А если серьезно, то очень крутой и умеющий говорить очень понятным языком спикер — педиатр Федор Катасонов — рассказывает о референсных точках всея медицины. Всем, кому любопытно, как ученые открыли инсулин и придумали медицинских роботов, почему лабораторная диагностика создавалась практически в условиях Мордора, а будущее человечества держат в руках микологи (ученые-специалисты по грибам, привет, The Last of Us!), по какой причине все стали так носиться с витаминами и качеством сна, можно ли победить ВИЧ и рак — вэлком!
Тело привычки
Спорт-предпринимательница Мария Сальникова приглашает к себе докторов, профессиональных тренеров и других специалистов в сфере ЗОЖ, чтобы раздать на самом деле работающие советы по выстраиванию грамотной рутины. Ловите ликбезы о том, почему болезни щитовидки диетой не лечатся, как женщинам тренироваться в разные дни цикла, зачем практиковать веганство, есть ли жизни
на Марсе после 100 лет и вытеснит ли массаж огнем криотерапию с пьедестала экстрима!
Run FAQ Подкаст
Всем бегунам-энтузиастам-любителям на заметку! В канале собраны самые частые вопросы, на которые экспертами даются наиболее полные ответы. От животрепещущего — реально ли сжечь жир, но при этом не задохнуться и не травмировать колени, до вечноактуального — как не допустить ошибки в своей рыси. Кроме того, здесь же специалисты дают персональные лайфхаки по преодолению психических стопов (мотивация, вернись!), фиксируют надежные и эффективные, а не навязанные капитализмом (об этом, кстати, в конце) гаджеты для cпринта и делятся книгами-фаворитами в жанре науч-спорт-поп.
Спасибо, я в порядке
Для всех, кто хочет поймать неуловимый дзен и успокоиться, разобраться в теме ментальных проблем, перестать архианализировать — подкаст от онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk. Пул вопросов масштабный, так что каждый заинтересованный в теме психологии найдет что-то для себя. Тут и хорошие инструкции по медитации, и пси-хаки по саморегуляции, и деликатный экспертный анализ посттравматического расстройства и депрессии (плюс, что с этим делать), и подходы к переживанию разных кризисов: от зависимости до переезда в другую страну.
Ты — это важно
Психолог и тренер по эмоциональному интеллекту Елена Мицкевич разбирает вопросы, которые беспокоят абсолютное большинство из нас, на стыке психологии и других наук о здоровье (от неврологии до эндокринологии). Как побороть синдром самозванца, взять ответственность за свою жизнь, перестать ждать Принца на Ferrari? Почему не нужно бояться психиатра (эксперт — Антон Костин, психиатр, лауреат нашей премии «Новые имена в медицине»-2022!)? Реально ли выстроить надежные отношения со своим телом? Как быть классным и экологичным родителем и научиться понимать подростков? И почему внутри каждого человека есть место феминному и маскулинному?
Дедди ишьюс
Практикующий психолог Анастасия Забудская рассматривает daddy issues (условно, трудности, связанные с отношениями с отцом) с позиции психологии, психотерапии и современной науки в целом. Здесь можно узнать, прорабатываются ли травмы с помощью Chat GPT, какой дедлайн у сепарации, как связаны (и связаны ли) отношения с родителем и формирование расстройств пищевого поведения и, наконец, можно ли из всего этого выпутаться без потерь. А еще послушайте (относительно) развлекательные серии. Например, какие дедди ишьюс у героев любимого и незабвенного «Гарри Поттера».
Жертвы капитализма
Генерально подкаст совсем не о ЗОЖ, а о концепте антикапитализма (читайте: как перестать тратить деньги и силы на уловки глобальной и локальной экономики), но! Довольно внушительное количество эпизодов посвящены тому, как маркетинг использует такие тренды, как сэлф-хелп, биохакинг, психологическое просвещение и спорт, чтобы управлять мыслями и кошельками. Кстати, как вам такое откровение? Капиталистические заморочки делают так, что пациенты принципиально не идут в показанную (!) терапию.
Контент 40+
Журналист Марина Сютаева собрала всё, что могли рассказать, и всех, кого могли бы пригласить на разговор, героини «И просто так» (если бы шоу резко сменило фокус на реалистичность и действительную полезность). Вместе с гостями-медиками ведущая обсуждает темы, больше всего беспокоящие женщин 40+:
- можно ли в этом возрасте стать мамой и что нужно знать об ЭКО;
- как получить удовольствие от секса, когда ничего и никого не хочется;
- что делать с эмоциональным выгоранием;
- какие косметологические процедуры классно работают, — и многое другое.
Никакого правильно
Писательница Ксения Красильникова (почитайте ее книгу о послеродовой депрессии «Не просто устала») и репроконсультантка Мария Карнович-Валуа создали проект для всех женщин. В подкасте они поднимают вопросы соматических прав, репродуктивной свободы и осознанного родительства, исследуют тему ментального здоровья в контексте феминизма, ищут корни мизогинии и подходы к борьбе с ней, разбирают неудобные аспекты жизни: от сложностей в постели до измен и адюльтера.
Истории русского секса
Как русские люди знают, понимают и практикуют неплатонические практики? Отвечает журналистка Екатерина Кронгауз в разговорах с представителями разных поколений, профессий и взглядов на мир. В эпизодах собрано историй на хороший сборник-экскурсию: как о сексе узнают в деревне; что будет, если узнать про клитор после 70, почему советская гинекология — это хардкор, чем и как живут порноактеры и правда ли, что онлайн-дейтинг окончательно и бесповоротно вытеснил живые знакомства.
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