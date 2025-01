10 полезных (и мегаинтересных!) подкастов о здоровье

Подкаст, озаглавленный резонным вопросом, которым мы точно задаемся в первые по-настоящему рабочие дни. А если серьезно, то очень крутой и умеющий говорить очень понятным языком спикер — педиатр Федор Катасонов — рассказывает о референсных точках всея медицины. Всем, кому любопытно, как ученые открыли инсулин и придумали медицинских роботов, почему лабораторная диагностика создавалась практически в условиях Мордора, а будущее человечества держат в руках микологи (ученые-специалисты по грибам, привет, The Last of Us!), по какой причине все стали так носиться с витаминами и качеством сна, можно ли победить ВИЧ и рак — вэлком!

Спорт-предпринимательница Мария Сальникова приглашает к себе докторов, профессиональных тренеров и других специалистов в сфере ЗОЖ, чтобы раздать на самом деле работающие советы по выстраиванию грамотной рутины. Ловите ликбезы о том, почему болезни щитовидки диетой не лечатся, как женщинам тренироваться в разные дни цикла, зачем практиковать веганство, есть ли жизни на Марсе после 100 лет и вытеснит ли массаж огнем криотерапию с пьедестала экстрима!

Всем бегунам-энтузиастам-любителям на заметку! В канале собраны самые частые вопросы, на которые экспертами даются наиболее полные ответы. От животрепещущего — реально ли сжечь жир, но при этом не задохнуться и не травмировать колени, до вечноактуального — как не допустить ошибки в своей рыси. Кроме того, здесь же специалисты дают персональные лайфхаки по преодолению психических стопов (мотивация, вернись!), фиксируют надежные и эффективные, а не навязанные капитализмом (об этом, кстати, в конце) гаджеты для cпринта и делятся книгами-фаворитами в жанре науч-спорт-поп.