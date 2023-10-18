«Чувствую себя динозавром»: почему стесняться возраста — (медицински!) вредно и как справиться эйджизмом?

Марина, ты — вдохновение для многих женщин, потому что не боишься говорить о своем возрасте. Поэтому первый вопрос напрямую — сколько тебе лет? Какие возрастные изменения ты наблюдаешь и принимаешь?

Мне 43. Если бы мне задали этот вопрос года четыре назад, я бы не стала на него отвечать и постаралась бы как-то замять тему, потому что стеснялась своего возраста, он меня пугал. Например, когда мне надо было заполнить какие-то документы, и я вписывала в графу с годом рождения число 1980, чувствовала себя просто динозавром.

В общем, мне было настолько некомфортно взрослеть и признавать свой возраст, что последние несколько лет я целенаправленно занялась его принятием. Вот прямо заставляла себя писать в своих постах в соцсетях, сколько мне лет, упоминала свой возраст в разговорах с подругами и коллегами. И со временем отпустило, «страшные» цифры перестали смущать. Возрастные изменения у меня, разумеется, есть, и они довольно стандартные. Если говорить про внешность — это морщины на лбу и вокруг глаз, плюс уже заметно, что у кожи снижается тонус и упругость.

Что сложнее всего принять, а что ты принять не готова?

Не могу сказать, что как-то специально пришлось принимать взросление. Например, первые морщины у меня еще в школе появились: я любила читать, опираясь головой на руку, из-за этого на лбу две горизонтальные складки и образовались — они уже привычные, и мне с ними нормально. А то, с чем некомфортно, корректирую: ботокс фулфейс делаю — он хорошо разглаживает лицо, а против провисания кожи и от лишней пигментации — помогают аппаратные процедуры. Седину пока закрашиваю, хотя она у меня сразу после 20-летия появилась, и за эти годы уже надоело краситься.

Есть что-то, что ты себе стала запрещать делать с возрастом?

Наверное, нет. Самоограничения вообще плохо работают. Запрещать что-то себе — настолько неестественно, что рано или поздно все равно сорвешься. Пыталась какие-то правила на питание наложить: «сладкое не ем, после 17:00 только воду пью» — но надолго меня не хватило. А вредные привычки даже запрещать не пришлось, они сами отвалились с возрастом: лет в 35 курить стало неприятно, пить алкоголь невкусно и некогда — я все время или за рулем, или за компьютером. У меня другая проблема: я себе что-то настоятельно хотела бы разрешить, например, спортом заниматься, — но мне не нравится. Хотя рано ли поздно придется, наверное, полюбить фитнес, организм потребует.

Что и кто помогает тебе справляться с новой реальностью возраста? У тебя есть лайфхаки?

Четко определенного антиэйдж-ухода у меня нет. По работе я тестирую много крутой косметики с современными ингредиентами: пептидами, ретиноидами, антиоксидантами, стволовыми клетками. И у меня очень редко баночки с кремами заканчиваются: постоянно хочется что-то новое попробовать, а лицо всего одно. Косметологию очень уважаю, пластическую хирургию — тоже. Никогда не скрывала, что всем этим пользуюсь. Наоборот, в блоге честно рассказываю, что именно с собой делаю, как процедура проходит, когда и какой результат ожидается. Например, в 36 лет я сделала блефаропластику верхних век и липофилинг нижних, очень довольна.

Морально справляться с принятием возраста помогает (пока) не психотерапевт, а я сама: читаю книги про женский возраст и женское здоровье (очень помогли «Книга о долголетии» Кэмерон Диас и Сандры Барк, «Женщина в огне. Все о загадочной менопаузе» Шейлы де Лиз, «Женское сердце» Анджелы Маас). Ищу тематические блоги и подкасты. У себя в телеграм-канале завела мини-рубрику «Настроение #понудеть» и пишу там о разных возрастных вопросах, которые меня волнуют (от смены стиля и профессии до ЭКО). Обсуждаю их с подписчиками, делимся мнениями. Подкаст «Контент 40+» тоже появился как средство разобраться в себе прежде всего, поэтому разговариваю там не только с врачами, но и с женщинами-ровесницами. Очень помогает чужой опыт.