«Чувствую себя динозавром»: почему стесняться возраста — (медицински!) вредно и как справиться эйджизмом?

Дискриминация седины, «соответствующая» одежда, замалчивание изменений в здоровье и навязанные желания: как принять цифры из паспорта, вести честные разговоры с врачом и дружить с собой экологичнее, чем любимая Кэрри Брэдшоу? Марина Сютаева — бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40+» — проанализировала проблематику и поделилась своим опытом с «Собака.ru».
Марина, ты — вдохновение для многих женщин, потому что не боишься говорить о своем возрасте. Поэтому первый вопрос напрямую — сколько тебе лет? Какие возрастные изменения ты наблюдаешь и принимаешь?
Мне 43. Если бы мне задали этот вопрос года четыре назад, я бы не стала на него отвечать и постаралась бы как-то замять тему, потому что стеснялась своего возраста, он меня пугал. Например, когда мне надо было заполнить какие-то документы, и я вписывала в графу с годом рождения число 1980, чувствовала себя просто динозавром.
В общем, мне было настолько некомфортно взрослеть и признавать свой возраст, что последние несколько лет я целенаправленно занялась его принятием. Вот прямо заставляла себя писать в своих постах в соцсетях, сколько мне лет, упоминала свой возраст в разговорах с подругами и коллегами. И со временем отпустило, «страшные» цифры перестали смущать. Возрастные изменения у меня, разумеется, есть, и они довольно стандартные. Если говорить про внешность — это морщины на лбу и вокруг глаз, плюс уже заметно, что у кожи снижается тонус и упругость.
Что сложнее всего принять, а что ты принять не готова?
Не могу сказать, что как-то специально пришлось принимать взросление. Например, первые морщины у меня еще в школе появились: я любила читать, опираясь головой на руку, из-за этого на лбу две горизонтальные складки и образовались — они уже привычные, и мне с ними нормально. А то, с чем некомфортно, корректирую: ботокс фулфейс делаю — он хорошо разглаживает лицо, а против провисания кожи и от лишней пигментации — помогают аппаратные процедуры. Седину пока закрашиваю, хотя она у меня сразу после 20-летия появилась, и за эти годы уже надоело краситься.
Есть что-то, что ты себе стала запрещать делать с возрастом?
Наверное, нет. Самоограничения вообще плохо работают. Запрещать что-то себе — настолько неестественно, что рано или поздно все равно сорвешься. Пыталась какие-то правила на питание наложить: «сладкое не ем, после 17:00 только воду пью» — но надолго меня не хватило. А вредные привычки даже запрещать не пришлось, они сами отвалились с возрастом: лет в 35 курить стало неприятно, пить алкоголь невкусно и некогда — я все время или за рулем, или за компьютером. У меня другая проблема: я себе что-то настоятельно хотела бы разрешить, например, спортом заниматься, — но мне не нравится. Хотя рано ли поздно придется, наверное, полюбить фитнес, организм потребует.
Что и кто помогает тебе справляться с новой реальностью возраста? У тебя есть лайфхаки?
Четко определенного антиэйдж-ухода у меня нет. По работе я тестирую много крутой косметики с современными ингредиентами: пептидами, ретиноидами, антиоксидантами, стволовыми клетками. И у меня очень редко баночки с кремами заканчиваются: постоянно хочется что-то новое попробовать, а лицо всего одно. Косметологию очень уважаю, пластическую хирургию — тоже. Никогда не скрывала, что всем этим пользуюсь. Наоборот, в блоге честно рассказываю, что именно с собой делаю, как процедура проходит, когда и какой результат ожидается. Например, в 36 лет я сделала блефаропластику верхних век и липофилинг нижних, очень довольна.
Морально справляться с принятием возраста помогает (пока) не психотерапевт, а я сама: читаю книги про женский возраст и женское здоровье (очень помогли «Книга о долголетии» Кэмерон Диас и Сандры Барк, «Женщина в огне. Все о загадочной менопаузе» Шейлы де Лиз, «Женское сердце» Анджелы Маас). Ищу тематические блоги и подкасты. У себя в телеграм-канале завела мини-рубрику «Настроение #понудеть» и пишу там о разных возрастных вопросах, которые меня волнуют (от смены стиля и профессии до ЭКО). Обсуждаю их с подписчиками, делимся мнениями. Подкаст «Контент 40+» тоже появился как средство разобраться в себе прежде всего, поэтому разговариваю там не только с врачами, но и с женщинами-ровесницами. Очень помогает чужой опыт.
Ты делаешь подкаст «Контент 40+»: с какими сложностями женщины в возрасте 40+ сталкиваются в России? Кто поддерживает эйджисткие стереотипы?
Когда я готовила первые выпуски (а сейчас у нас уже вышел целый сезон в 10 эпизодов), поняла, что связанные с женским возрастом сложности меня как раз заставляли бояться и стесняться своего возраста. У нас ведь как принято: в 40 лет жизнь только начинается в кино, а в реальности все гораздо жестче. К женщине после определенного возраста часто относятся, как к отработанному материалу. Считается, что она уже некрасивая (ну, а какими еще могут быть морщины и седина?). Что к этому времени женщина растеряла не только привлекательность, но и стремление развиваться, способность осваивать новое. Отсюда, например, дискриминация по возрасту и гендеру при найме на работу. Женщин уже после 35 лет неохотно нанимают в крупные компании.
Общество накладывает на взрослую женщину много ограничений вплоть до того, как она должна выглядеть, какую одежду носить, какой макияж делать. Если зайти в салон красоты, легко можно услышать что-то вроде: «темный цвет волос старит, длинные волосы прибавляют возраст, худоба подчеркивает морщины».
Еще один важный вопрос — стигматизация женских состояний, таких как менопауза. О ее наступлении многие до сих пор стесняются говорить и с родственниками, и с подругами, и даже со своим врачом-гинекологом. А все потому, что традиционно утрата женщиной фертильности воспринималась как заболевание — еще век назад у женщин в постменопаузе врачи подозревали все мыслимые психические и физические отклонения.
Все эти стереотипы формировались столетиями, поэтому избавиться от них быстро не получится. Общество пока не готово признать женщину 40+ молодой, яркой, самодостаточной личностью, которая не просто хочет и может развиваться — но и успешно это делает.
Ты помогаешь женщинам в своем подкасте взрослеть комфортно. Почему назрел этот вопрос сейчас? Что произошло, что сейчас самое время говорить об этом?
Вопрос назрел далеко не сейчас, конечно. А взрослеть комфортно необходимо, потому что 40 лет – это всего лишь половина жизни. Просто представьте, что придется прожить еще столько же или даже больше: хочется провести эти годы не с мыслями о собственной невидимости и никчемности, а классно. Здоровой, энергичной, красивой.
Как быть с возрастными изменениями — принимать их и мириться: «да, теперь я такая»? Бороться за молодость всеми средствами? Или как быть современной женщине 40+? Как правильно?
Тут не может быть однозначного ответа, у каждой женщины свой выбор — бороться за молодость или спокойно принимать изменения. Одним комфортнее поддерживать кожу гладкой, а тело стройным с помощью достижений медицины и косметологии. Другим нравится стареть естественно и наблюдать за переменами во внешности, не вмешиваясь в ход событий. Моя личная позиция где-то посередине: некоторые возрастные изменения меня вообще не волнуют, и я не буду с ними ничего делать — а кое с чем планирую побороться. Например, мне не нравится, как контуры лица теряют четкость, и в этом году я в прямом смысле отважилась на микроигольчатый RF-лифтинг, а в будущем рассматриваю для себя вариант круговой пластики.
А как женщины реагируют на темы и вопросы, которые ты обсуждаешь в своем канале и подкасте «Контент 40+»?
Реакции абсолютно разные — от узнавания: «у меня так же», «подписываюсь под вашими словами» до отрицани: «никогда не сталкивалась с такой проблемой», «это все выдумки, нет никаких стереотипов». Это нормально, у каждого свой опыт. А вот что меня по-настоящему радует — среди моих подписчиц много женщин, которые любят и не стесняются себя в свои 45, 53, 67 лет, умеют себя ценить и о себе заботиться. Мне кажется, это большой шаг в сторону принятия женского возраста — пусть даже этот шаг делаем пока только мы сами, взрослеющие женщины.
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