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Здоровье

Появился сервис «Просебя» для прокачки ментального здоровья и благополучия. Команду психологов возглавляет Наталья Бехтерева

Внутри платформы «Просебя» — гайды, тренировки и консультации по сохранению психоэмоционального состояния в норме (и даже лучше)! Дримтим из крутейших специалистов пси-профиля развивает наследница династии исследователей мозга и лауреат премии «Петербург Будущего»!

Favebrush

Пользователям доступны индивидуальные онлайн-сессии со специалистами — квалифицированными психотерапевтами, психологами и коучами. Также на платформе можно найти блок самопомощи в различных форматах: от онлайн-диагностики до тренировок. А точно сформулировать свой запрос перед тем, как приступить к работе, поможет вступительная гайд-сессия!

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, «Просебя» — это платформа, объединяющая в себе инструменты по управлению ментальным состоянием как с помощью психологов, так и самостоятельно. Блок самопомощи представлен в различных форматах: от онлайн-диагностики для оценки своего состояния и быстрых инструментов самонастройки до тренировок по системному развитию навыков заботы о себе, таких как адаптивность, управление эмоциями, критическое мышление, вера в себя и другие. Весь контент выстраивается под запрос пользователя и собран в bite-sized формате, что позволяет заниматься в любой момент дня в комфортном для себя темпе. 

Мы видим своей большой задачей  вдохновить как можно больше людей жить счастливой и полноценной жизнью, используя внутренние возможности и ресурсы, которые есть в каждом. Мы создаем безопасное пространство, где человек может получать ментальную поддержку и развивать свою ментальную силу в зависимости от индивидуальных потребностей. Мы верим, что каждый шаг в сторону себя важен и делает вклад в развитие человека и общества в целом. — Ксения Винцюнене, генеральный директор «Просебя»

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Наталья Бехтерева

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