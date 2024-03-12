Как не сойти с ума в эпоху цифровизации и суперскорости? Психолог — о новых трендах и эффективных методах терапии

Научные тренды

Краткосрочная терапия эмоций

В 2023 году увидела свет потрясающая работа команды американских ученых под руководством Брюс Экера, в которой они описывают уникальный механизм нашего мозга, который и «создает» наши психологические проблемы. Выявление этого механизма пролило свет на то, как наши проблемы фиксируются в памяти — и раз теперь мы понимаем, как это происходит, то и проработать эту проблему с психологом не составляет большого труда.

Смысл в следующем. У нас есть биографическая и эмоциональная память. То есть в нашей голове содержится как факт какого-либо события, так и эмоции, которые мы испытывали по его поводу. Чем сильнее эмоционально заряжено воспоминание, тем больше оно влияет на наше состояние даже много лет спустя. Так получение в школе двойки, сопровождающееся смехом класса, критикой со стороны учителя и бурной реакцией родителей, может мешать уже взрослому человеку проявляться и не бояться допускать ошибки.

Зачем нам такой эмоциональный мозг? С одной стороны, чтобы не тратить силы и время на осмысление и вербализацию ситуации, а просто поставить напротив нее значок «опасно», «невозможно» или даже «приятно», «легко» и далее в похожих обстоятельствах действовать почти интуитивно. С другой стороны — это капкан, в который мы попадаем, когда заряженное эмоциями событие оседает в памяти и мешает взглянуть на ситуацию непредвзято.

Как с этим работает психолог? Фактически человеку предлагается «перепрошить» воспоминание и снять негативный заряд. То есть осознать, что корень проблемы сидит в конкретном событии, затем погрузиться в ситуацию, как будто на машине времени переместившись в прошлое, выразить там свои эмоции и снять напряжение, а далее сформировать новый опыт.

Искусственный интеллект

Может использоваться для различных целей. Одна из них — диагностика и оценка психической картины человека. ИИ анализирует информацию, полученную из различных источников, включая психологические тесты, опросники, невербальные сигналы и так далее, для определения наличия психических расстройств и состояний, таких как депрессия, тревога, шизофрения. Есть ли у этого механизма будущее? Определенно, да. Есть одно НО. Для постановки точного диагноза или уточнения состояния человека все же потребуется квалифицированный психотерапевт, психиатр или психолог. Плюс для выбора стратегии развития только тестов недостаточно, важны еще учет ценностей человека, знания трендов в науке и практической психологии и много других специфических вещей, которые пока ИИ недоступны

Еще ИИ используется для проведения психотерапии или поддержки пациентов. Виртуальные ассистенты и боты, основанные на машинном обучении, могут предоставлять терапевтическую поддержку и консультирование, особенно если есть проблемы с доступом к психологическим услугам офлайн.

Кстати, теперь ученые начали применять ИИ и нейросети для анализа и моделирования психологических процессов, например, принятия решений, обучения и запоминания. Это позволяет проверять различные пси-гипотезы и предсказывать поведение людей в различных ситуациях.

Терапия через игру

Психотерапевты все больше прибегают к использованию игровых форм во время сеанса — для снятия стресса, работы с травмирующим опытом и развития навыков решения проблем и повышения самосознания человека.

Также множество интересных подходов развивается в работе со сказками и снами, просмотром фильмов с психологами. Сопереживая героям произведений, можно переработать свой кризисный опыт и получить новый — эмоционально-корректирующий, чтобы справиться со сложной ситуацией.

Интеграция

Для того, чтобы оптимально закрыть запрос человека все больше психологов и психотерапевтов прибегают к комбинации различных методов, которые подбираются очень индивидуально. Интегративный подход учитывает ценности и убеждения человека, а также контекст, в котором происходит психотерапия. Специалист создает поддерживающую и эмпатичную среду, где можно чувствовать себя комфортно и открыто обсуждать свои проблемы и цели.