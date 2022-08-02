В Петербурге резко увеличили число коек в коронавирусных госпиталях

Так, в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн добавили 120 коек, в больнице № 20 — еще 50. Таким образом, всего в Петербурге для приема больных с коронавирусом функционируют теперь 1 479 мест.

Пациентов с коронавирусом принимают в семи госпиталях, в том числе в Госпитале для ветеранов войн, в больнице имени Боткина, в детской больнице имени Филатова, в городской больнице №40, в Александровской больнице, в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова и больнице №20.

Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке.

Напомним, ученые Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге разработали калькулятор, позволяющий спрогнозировать вероятность летального исхода пациента с диагностированным коронавирусом. Предполагается, что программа может стать вспомогательным инструментом для поддержки принятия врачебных решений.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться.