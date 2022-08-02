Дмитрий Лисовец Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о заболеваемости коронавирусом, цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»: Можно оценивать то, что мы видим в странах Западной Европы. У них текущий эпидподъем прошел уже свой максимум, начался он в начале июня и где-то к началу, первой декаде июля вышел на максимум. Ну, по крайней мере, я могу говорить о таких странах как Франция, Израиль, Великобритания. Сейчас они уже находятся на нисходящей части эпидподъема. Если предполагать, что картина у нас будет именно такая, а, наверное, другие какие-то сценарии невозможно рассматривать, можно предполагать, что как минимум еще три недели мы будем в интенсивном росте.

По данным Наталии Башкетовой, сейчас в Петербурге 95% всех новых случаев заражения приходятся на штамм «стелс-омикрон». Мониторингом ситуации занимается региональный Роспотребнадзор, секвенирование проводит Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Коллективный иммунитет на сегодняшний день находится на отметке в 16,6%. Для того, чтобы в городе не были вновь введены ограничения, Башкетова призвала с добровольном порядке носить маски — особенно пожилым людям. «[Маски] в первую очередь, в общественном транспорте — потому что там невозможно соблюсти социальную дистанцию. Это дезинфекция, это мытье рук. Если чувствуешь недомогание — не нужно идти на работу», — заявила Башкетова.

Аналогичное мнение высказал Лисовец: «Если никто не будет носить маски, а ситуация будет развиваться такими же темпами, то, конечно, будут введены эти ограничения. Какими же вариантами правительство города должно бороться с распространением инфекции?».