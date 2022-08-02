Петербургские ученые разработали калькулятор для прогноза летальных исходов при COVID-19

Калькулятор прогнозирования летального исхода у заболевшего коронавирусом разработан на основании данных обследований, полученных в первые 72 часа пребывания пациентов в инфекционном стационаре. В основу разработки легли результаты клинических, лабораторных и инструментальных исследований более 4 тысяч человек.

Как отмечают в Центре имени Алмазова, калькулятор предназначен для врачей в качестве дополнительной информации о риске летального исхода у пациента. Программа также может быть использована в качестве вспомогательного инструмента для поддержки принятия врачебных решений.

«Применение данного калькулятора в клинической практике (инфекционных стационарах) позволит не только прогнозировать исход заболевания на основании простых 11 параметров, полученных в первые дни госпитализации, но и распределять имеющийся коечный и лекарственный фонд», — говорят в центре.