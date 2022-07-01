ВОЗ готовится к высокой заболеваемости коронавирусом этим летом. Но не во всем мире

«Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие ограничительные меры, уровень распространения вируса возрастет в течение лета», — подчеркнул он. В организации уточнили, что в настоящее время в 53 европейских странах фиксируют порядка 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно. При этом суточная смертность находится на уровне лета 2020 года — в день регистрируют около 500 летальных исходов.

Также ВОЗ призывает соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19, а именно делать прививки и пользоваться масками в общественных местах, а если наблюдаются симптомы заболевания — изолироваться. «Повышенный иммунитет населения и меры, принятые для снижения риска для пожилых людей, являются ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом»,— добавил Ханс Клюге.