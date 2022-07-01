ВОЗ готовится к высокой заболеваемости коронавирусом этим летом. Но не во всем мире

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что этим летом уровень заболеваемости COVID-19 в Европе достигнет высокого уровня. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, за минувший месяц количество заражений увеличилось в три раза.
«Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие ограничительные меры, уровень распространения вируса возрастет в течение лета», — подчеркнул он. В организации уточнили, что в настоящее время в 53 европейских странах фиксируют порядка 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно. При этом суточная смертность находится на уровне лета 2020 года — в день регистрируют около 500 летальных исходов.
Также ВОЗ призывает соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19, а именно делать прививки и пользоваться масками в общественных местах, а если наблюдаются симптомы заболевания — изолироваться. «Повышенный иммунитет населения и меры, принятые для снижения риска для пожилых людей, являются ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом»,— добавил Ханс Клюге.
Напомним, ранее Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.
Комментарии (0)