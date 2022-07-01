Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу — даже требование носить маски

Согласно последней не сегодняшний день редакции постановления Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие ограничительных мер продлено до 31 августа. Из послаблений — на торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек.

Руководителям исполнительных органов власти, государственных учреждений и унитарных предприятий Петербурга рекомендовано обеспечить формирование коллективного иммунитета у не менее 80 процентов сотрудников. К 1 сентября работники должны иметь документ о получении первого компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании.