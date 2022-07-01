Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу — даже требование носить маски

Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.
«Интенсивность эпидемического процесса по COVID-19 падает уже четыре месяца подряд. Поэтому принято решение снять требования по ношению гигиенических масок, ограничения на работу предприятий общепита в ночное время и другие антиковидные меры. При ухудшении эпидемиологической обстановки некоторые ограничения могут быть восстановлены», — сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Согласно последней не сегодняшний день редакции постановления Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие ограничительных мер продлено до 31 августа. Из послаблений — на торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек.
Руководителям исполнительных органов власти, государственных учреждений и унитарных предприятий Петербурга рекомендовано обеспечить формирование коллективного иммунитета у не менее 80 процентов сотрудников. К 1 сентября работники должны иметь документ о получении первого компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании.
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