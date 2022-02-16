В Петербурге ослабляют коронавирусные ограничения. Вернут диспансеризацию и плановую медпомощь

«Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в постановлении сказано, что с 31 января по 13 февраля ситуация с распространением омикрона стабилизировалась. С 7 по 13 февраля уровень заболеваемости снизился на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, два последних коронавирусных года в Петербурге прошли без существенных экономических и людских потерь. Такое мнение высказала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова в Мариинском дворце во время объявления ей благодарности Законодательного собрания города.

А первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит о том, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета. В комитете по здравоохранению объяснили, как в городе насчитали 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. Оказывается, все дело в методике подсчета Минздрава РФ.