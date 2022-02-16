Откуда в Петербурге взялось 100% коллективного иммунитета? Объясняют в комздраве

«Согласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего числа жителей города. В Санкт-Петербурге этот показатель на 100% был достигнут еще в декабре 2021 года», — сказали в комздраве.

В ведомстве указали, что на сайте Стопкоронавирус.рф показатель коллективного иммунитета считается только по проценту выполнения плана по вакцинации, но при этом не учитывает переболевших.

Напомним, первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит о том, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета.

Полностью прошли вакцинацию 3,14 млн человек, в том числе более 2 400 детей. Однако около 800 тысяч граждан, которые были привиты или переболели коронавирусом, теряют иммунитет к вирусу из-за сроков давности.