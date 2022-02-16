Главный санитарный врач Петербурга заявила, что город пережил пандемию «без существенных людских потерь»

«Все, что служба делает в этом городе, — делается для людей, это делается во имя и во благо санитарно-эпидемиологического благополучия. Может быть, какие-то решения воспринимались по-разному, но это было вызвано необходимостью. И мы прошли два года практически, в общем-то, без существенных экономических, людских — самое главное, потерь», — сказала Башкетова.

По данным оперштаба, за все время пандемии в Петербурге от коронавируса скончались 30,7 тысячи человек. За все время в России умерли 342 383 человека.

Напомним, первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана накануне заявил, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета.