Матвиенко поручила включить в ОМС психиатрическую реабилитацию для переболевших COVID-19

«К сожалению, система ОМС, которая существует, не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках, в обычных больницах такой помощи не предусмотрено по ОМС. А в психиатрические больницы, конечно, люди не идут — боятся встать на учет. Но было бы не плохо поручить Комитету по социальной политике рассмотреть этот вопрос вместе с Минздравом: как оказать психиатрическую помощь людям, нуждающимся в такой помощи после перенесенного ковида», — отметил в ходе заседания Совета Федерации представитель от законодательного собрания Вологодской области Юрий Воробьев.

«Да, это очень правильно. Коллеги, мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в систему Обязательного медицинского страхования] — так же как и иные виды реабилитации постковидной. Я поддерживаю предложение. А почему нет? Это психическое здоровье людей, это может быть даже более важно, чем физическое и все остальное», — согласилась Матвиенко.