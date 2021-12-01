Ученые СПбГУ изучат признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта

В СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта. Ученые университета выиграли грант, который позволит провести масштабное международное исследование.
В проекте участвуют ученые СПбГУ, врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ, специалисты Катарского университета и катарского подразделения колледжа Weill Cornell. Их цель — выявить особенности неврологических осложнений постковидного синдрома и роль сахарного диабета как сопутствующего заболевания. Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года.
Как говорят в СПбГУ, многие пациенты, перенесшие коронавирус и в особенности страдающие сахарным диабетом, проходят длительный период восстановления. Иногда он сопровождается развитием неврологических, вегетативных и иммунопатологических осложнений, которые снижают трудоспособность и качество жизни. Спектр клинических проявлений и жалоб пациентов, страдающих от отдаленных последствий COVID-19, не позволяет исключить аутоиммунный компонент в патогенезе постковидных нарушений.
По мнению ученых, важную роль в течении так называемого постковидного синдрома может играть нейропатия малых нервных волокон, расположенных в коже, слизистых и внутренних органах. Ученые подозревают, что это поражение периферических нервов возникает в результате воздействия собственной иммунной системы человека и является причиной неврологических и соматических симптомов — тахикардии, нарушения памяти, слабости, утомляемости, различных болевых ощущений.
При этом диагностировать нейропатию сложно — обычно для этого нужно провести биопсию участка кожи. Но сделать дважды биопсию одного и того же участка кожи, что нужно для оценки эффективности терапии и динамики заболевания, технически невозможно. Кроме того, это дорогая процедура, она требует много времени, наличия гистологической лаборатории, а изредка может и привести к развитию осложнений. Помимо этого, врачи не рекомендуют делать биопсию кожи людям со сниженной эффективностью иммунитета, к которым относят и больных сахарным диабетом, а это больше половины от общего количества людей с нейропатией малых волокон.
Ученые СПбГУ и Катарского университета предлагают использовать альтернативную процедуру — конфокальную микроскопию роговицы. Это безболезненный, неинвазивный метод, не имеющий вышеозначенных недостатков биопсии. Результаты микроскопии можно много раз сравнивать, исследуя один и тот же участок — они могут быть интерпретированы автоматически, в том числе с помощью программ искусственного интеллекта. По завершении проекта врачи смогут впервые получить доступ к программам на основании искусственного интеллекта, анализирующим результаты конфокальной микроскопии роговицы для выявления нейропатии. Это поможет ускорить диагностику постковидного синдрома и — как следствие — улучшить качество жизни пациентов.
«С 2020 года мы изучаем постковидный синдром, подозревая, что это иммунонейроэндокринное расстройство. У нас есть база данных пациентов, есть результаты клинических и инструментальных обследований, биобанк сывороток крови и биоптатов кожи. Иметь возможность проследить состояние тонких нервных волокон у пациента, не причиняя ему неудобств и не повреждая покров тела, очень ценно и для этих научных поисков, и для диагностики», — отметил руководитель проекта, действительный член Международной академии наук, заведующий кафедрой патологии СПбГУ, заместитель руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Леонид Чурилов.
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