«У меня "постковидный синдром"»: что это за состояние и как с ним справиться?

Как проявляются депрессия и тревожные состояния после коронавируса?
Эти состояния трудно отличить от обычных тревожных и депрессивных расстройств. Обычно человек сам говорит, что после коронавируса отследил определённые изменения в организме, не характерные для него.
Чаще всего послековидные состояния начинаются с астении. Она попросту не проходит после болезни. Во время постковидного тревожного расстройства человек испытывает страх задохнуться, умереть, боится не помочь родным и близким, наблюдает тревогу, панические атаки, нарушение сна, анемию, покалывания в различных частях тела, замечает изменение аппетита и ипохондрию. В практике меня было много случаев, когда у пациентов через полгода после коронавируса волнообразно поднималась температура 37-37,3 на пару дней, а потом спадала.
При постковидной депрессии, помимо стандартных симптомов, появляются суицидальные размышления специфического характера. Как правило, это единичные пробегающие мысли, которые пугают людей. Сопутствующим симптомом является ухудшение памяти — более выраженное, чем при обычной депрессии.
Почему возникают постковидные состояния?
Это ещё предстоит выяснить учёным. Многие предполагают, что причина кроется в тромбоваскулитах, воспалениях, аутоиммунных реакциях на коронавирус, поражении нервной ткани. Есть психологическая подоплёка — самоизоляция, утрата близких, потеря работы, запуганность информацией, поступающей от СМИ. У меня были пациенты, которые не болели COVID-19, но уже имели депрессивное расстройство из-за постоянного времяпрепровождения в четырёх стенах.
Кто находится в группе риска?
Люди склонные к тревожным состояниям, страдающие от соматических, сосудистых заболеваний, дефицита витаминов и минералов, имеющие острый респираторный синдром в анамнезе и провалы в разных сферах жизни, например, на работе или в семье, ведущие неправильный образ жизни (злоупотребление алкоголем, сигаретами, наркотиками, отсутствие режима). Тяжело страдают интроверты, те, кто не занимался психопрофилактикой, перенес тяжелое течение COVID-19 или испытал инсульт, серьёзные травмы.
Кто и когда обращается за помощью к психотерапевту?
За помощью приходят женщины от 20 до 82 лет, мужчины от 60 лет (пенсионеров приводят родственники). Жалобы поступают не только от людей, которым диагностирован COVID-19, но и от тех, кому даже не ставили диагноз пневмония, но симптоматика вируса во время болезни присутствовала. Самое интересное, что чаще всего европейские пациенты страдают тревожными расстройствами после коронавируса, а российские — депрессивными.
На приём люди приходят примерно через 2-3 месяца. Сейчас 70 процентов от общего числа моих пациентов обращаются с постковидным состоянием — это намного больше, чем в первую волну.
Как проходит терапия у специалиста?
Терапия в каждом случае подбирается индивидуально, но со всеми пациентами мы занимаемся разбором умозаключений. Допускаю, что тревожные люди находят информацию в интернете, подкрепляющую их ложные убеждения. Важно объяснить человеку — абсолютно нормально, когда после COVID-19 нарушается работа организма. Нервные окончания восстанавливаются по 1 мм в сутки. Сравните, когда мы болеем обычной простудой, как долго после этого мы чувствуем себя неважно? А здесь сильный вирус, имеющий длительный эффект.
Иногда мы разрабатываем с пациентом табличку анализа мыслей, эмоций и поведения (по модели ABC). Благодаря ей человек может отслеживать изменение состояния, самостоятельно наблюдать взаимосвязь мыслей и физических проявлений. Так подопечный постепенно начинает принимать себя и спокойнее реагировать на то, что с ним происходит.
Как долго могут быть постковидные состояния и сколько длится лечение?
Очень индивидуально. У кого-то они могут совсем не проявиться, а некоторые страдают постковидными состояниями и полгода, и год. Это зависит от того, насколько тяжелую форму ковида человек перенёс, и есть ли у организма физические и психологические ресурсы.
В незапущенных случаях, когда люди способны легко придавать собственные суждения критике, в среднем будет достаточно 4 сессии. А для пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии — 8 сессий (вместе с подключением медикаментозной терапии). Самое минимальное количество встреч, которое понадобилось пациенту – 2. Это был уникальный случай! Человек был готов самостоятельно отказаться от любых убеждений, лишь бы это состояние прошло.
Что делать, если вы не уверены, что нужно обращаться к врачу?
Человек может самостоятельно оценить психологическое состояние с помощью тестов-опросников Бека, а также посетить участкового терапевта и исключить вероятность других заболеваний. Например, симптомы депрессии и тревоги могут быть «звоночками» заболеваний щитовидной железы.
Обычную усталость каждый может отследить самостоятельно: например, если человек работает без выходных, логично, что он устал. А если он погряз в ежедневной рутине при это ничего приятного для себя не делает, тогда возникает вопрос: «Как давно это происходит?». Чаще всего люди сами видят, что привычные вещи перестали их радовать, например, они не испытывают удовольствия от сексуальных отношений, прогулок, еды и так далее.
Как можно себе помочь, если нет возможности сразу обратиться к специалисту?
Необходимо соблюдать правильный режим сна, еды и отдыха, заручиться поддержкой близких. На просторах интернета есть много релаксационных программ, которые могут помочь снять напряжение, например, дыхательные гимнастики или видеомедитации. Можно начать изучать йогу или посмотреть видеозаписи выступлений психологов Джоэля Малетиса и Дэна Гилберга на TED.
Вступите в группу на Facebook «Нетипичный коронавирус». В этом сообществе люди, пережившие постковидные состояния, делятся собственным опытом, а врачи советуют, какие обследования можно пройти. Многие подопечные говорят, что после общения здесь им становится лучше.
Важно понимать, что самолечение не заменит помощь квалифицированного специалиста, поэтому лучше обратиться за консультацией к врачу, пусть даже и дистанционно. Тогда у человека будет представление, над чем ему следует работать, и что он не сделает себе хуже. Ведь даже у некоторых медитаций есть противопоказания, например, релаксация через напряжение по Джекобсону строго запрещена людям, пережившим инсульт.
Можно ли предупредить развитие постковидных состояний?
Психопрофилактика может предупредить развитие тревожных и депрессивных расстройств, но однозначно специалисты не могут утверждать, что постковидных состояний не будет.
В конце марта прошлого года я сама перенесла коронавирус. Астения присутствовала долго, но депрессии и тревоги не чувствовала. Вовремя взялась за себя и начала обращать внимание не только на тело, но и на психику в тот момент, когда мысли начали носить чуть более негативный характер. Предоставила себе альтернативу между негативными суждениями и фактами: утверждения «я не справлюсь» и «я не готова потерять близких» заменила на «всегда справлялась, и этот случай не исключение» и «я делаю всё, чтобы защитить родных». Если нет информации – не надо её додумывать. Сработало!
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