«У меня "постковидный синдром"»: что это за состояние и как с ним справиться?

Как проявляются депрессия и тревожные состояния после коронавируса?

Эти состояния трудно отличить от обычных тревожных и депрессивных расстройств. Обычно человек сам говорит, что после коронавируса отследил определённые изменения в организме, не характерные для него.

Чаще всего послековидные состояния начинаются с астении. Она попросту не проходит после болезни. Во время постковидного тревожного расстройства человек испытывает страх задохнуться, умереть, боится не помочь родным и близким, наблюдает тревогу, панические атаки, нарушение сна, анемию, покалывания в различных частях тела, замечает изменение аппетита и ипохондрию. В практике меня было много случаев, когда у пациентов через полгода после коронавируса волнообразно поднималась температура 37-37,3 на пару дней, а потом спадала.

При постковидной депрессии, помимо стандартных симптомов, появляются суицидальные размышления специфического характера. Как правило, это единичные пробегающие мысли, которые пугают людей. Сопутствующим симптомом является ухудшение памяти — более выраженное, чем при обычной депрессии.