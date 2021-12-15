Как проявляется постковидный синдром? Главный психиатр Минздрава назвал симптомы

«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. […] После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он [пациент] неправильно оценивает свои функции», — приводит РБК слова Кекелидзе. По его наблюдениям, у переболевших коронавирусом наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — добавил главный психиатр Минздрава.

Напомним, в СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта.Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года.