Минздрав сообщил о завершении всех этапов исследования «Спутника V». Вакцина получила постоянную регистрацию

Все этапы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутника V» завершены. Препарат получил постоянную регистрацию на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил Мурашко сегодня, 4 февраля. Ранее препарат был зарегистрирован «на условиях» после проведения первой и второй фаз клинических исследований.
Напомним, ранее стало известно, что в инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» добавили два новых побочных эффекта. Также в документацию были добавлены новые данные клинических исследований, по которым эффективность препарата была снижена до 70,5%.
Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Итоги третьей фазы клинических испытаний были опубликованы в медицинском журнале The Lancet в феврале 2021 года. Тогда эффективность препарата составляла 91,6%.
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