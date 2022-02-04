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Минздрав сообщил о завершении всех этапов исследования «Спутника V». Вакцина получила постоянную регистрацию

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Все этапы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутника V» завершены. Препарат получил постоянную регистрацию на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

MedMediaBank / Shutterstock.com

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил Мурашко сегодня, 4 февраля. Ранее препарат был зарегистрирован «на условиях» после проведения первой и второй фаз клинических исследований.

Напомним, ранее стало известно, что в инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» добавили два новых побочных эффекта. Также в документацию были добавлены новые данные клинических исследований, по которым эффективность препарата была снижена до 70,5%.

Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Итоги третьей фазы клинических испытаний были опубликованы в медицинском журнале The Lancet в феврале 2021 года. Тогда эффективность препарата составляла 91,6%.

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