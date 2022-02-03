У вакцины «Спутник V» нашли два новых побочных эффекта

В документе сказано, что после применения вакцины вероятность возникновения остеоартрита (заболевание суставов) оценивается как нечастая. Этот побочный эффект может проявиться у сотого или тысячного пациента, согласно классификации ВОЗ. С такой же частотой встречается фотофобия или светобоязнь.

Как отметили в издании «Фармацевтический вестник», в инструкции также изменили частоту возникновения других побочных эффектов. Проявления желудочно-кишечных нарушений, типа тошноты, рвоты, диспепсии, встречаются очень редко — у одного человека на 10 тысяч вакцинированных. Также очень редко фиксируют увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.

Помимо этого, в инструкцию добавили данные клинических исследований. По ним эффективность вакцины составляет 70,5%.

Напомним, Россия передала ВОЗ все данные по вакцине «Спутник V». Об этом рассказал Глава Минздрава Михаил Мурашко. Теперь от комиссии ожидают решения по данному вопросу.