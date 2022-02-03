18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

У вакцины «Спутник V» нашли два новых побочных эффекта

Поделиться:

В инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» добавили два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия. Об этом стало известно из Государственного реестра лекарственных средств.

MedMediaBank / Shutterstock.com

В документе сказано, что после применения вакцины вероятность возникновения остеоартрита (заболевание суставов) оценивается как нечастая. Этот побочный эффект может проявиться у сотого или тысячного пациента, согласно классификации ВОЗ. С такой же частотой встречается фотофобия или светобоязнь.

Как отметили в издании «Фармацевтический вестник», в инструкции также изменили частоту возникновения других побочных эффектов. Проявления желудочно-кишечных нарушений, типа тошноты, рвоты, диспепсии, встречаются очень редко — у одного человека на 10 тысяч вакцинированных. Также очень редко фиксируют увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.

Помимо этого, в инструкцию добавили данные клинических исследований. По ним эффективность вакцины составляет 70,5%.

Напомним, Россия передала ВОЗ все данные по вакцине «Спутник V». Об этом рассказал Глава Минздрава Михаил Мурашко. Теперь от комиссии ожидают решения по данному вопросу.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: