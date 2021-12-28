В обновленной версии рекомендаций появился пункт о штамме коронавируса «омикрон». Специалисты указывают на то, что вариант наряду с «дельтой» содержит в геноме мутации, которые повышают контагиозность инфекции и снижают «узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами». «Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в рекомендациях.

Обновлен и раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения коронавируса. Впервые документ содержит информацию о препарате «Мир-19», зарегистрированном в декабре 2021 года. Он действует на участок вируса, который отвечает за его размножение, и подавляет его. Таким образом лекарство помогает избежать тяжелой формы болезни.

Применяют «Мир-19» с помощью ингалятора в стационарных условиях, в два приема с перерывом в 7-8 часов. Курс лечения составляет 14 дней — это 28 инъекций. Препарат не используют при повышенной чувствительности к действующему веществу или любому другому компоненту, а также при тяжелом течении COVID-19, для детей возрасте младше 18 и людей старше 65 лет, во время беременности и в периоде грудного вскармливания или при применении системных глюкокортикоидов на постоянной основе.

Также документ Минздрава впервые содержит пункт о вакцинации от коронавируса подростков. В рекомендации по профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М» («Спутник М»). Вакцина была зарегистрирована в конце ноября. В Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года.